13 livros para conhecer na Bienal do Livro de São Paulo

Entre 6 e 15 de setembro acontece a 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, um evento imperdível para quem gosta de ler. Esta é uma autêntica celebração da cultura, proporcionando aos visitantes a oportunidade de explorar novos mundos e expandir seus horizontes literários.

Além de conhecer obras de autores renomados e descobrir talentos emergentes, o público pode desfrutar de palestras, workshops e atividades interativas que estimulam a criatividade e fortalecem o amor pela leitura.

Abaixo, veja 13 obras imperdíveis para conhecer e adquirir no evento, desde ficções até biografias. Prepare-se para se aventurar em fantasias épicas, emocionar-se com romances cheios de representatividade, refletir sobre desafios pessoais e entender ainda mais sobre o mercado do livro.

1. Diário de um Banana 18: Cabeça-Oca

Em ‘Diário de um Banana 18: Cabeça-Oca’, Greg lidera seus amigos para melhorar o rendimento da escola (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

Greg Heffley vê uma oportunidade quando sua escola corre o risco de ser fechada por baixo desempenho dos alunos. Empolgado com a ideia de ter mais tempo livre para se divertir, ele logo percebe que isso significaria se separar de seu melhor amigo, Rowley.

Determinado a salvar o colégio, ele lidera os colegas em uma missão para provar que são mais do que “cabeças-ocas”, mostrando que podem melhorar as próprias notas e preservar o lugar onde tantas aventuras aconteceram. Uma história divertida sobre amizade, desafios e a importância do estudo.

2. A magia que nos pertence

No livro ‘A magia que nos pertence’, um quarteto de amigos precisa capturar um algoritmo que ganhou vida (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

Em um Rio de Janeiro em que a magia faz parte do cotidiano e histórias estranhas são apenas normais, o quarteto de amigos Amanda, Madu, Diego e Alícia se une para localizar um valioso algoritmo de redes sociais que ganhou vida e está à solta. Nesta “romantasia” young adult, entre festas animadas, criaturas esquisitas e passados obscuros, os jovens descobrem que não há mágica melhor do que poder contar um com o outro.

3. Entrevista com a solidão

Em ‘Entrevista com a solidão’, o psicólogo Marcos Lacerda ensina como desfrutar da própria companhia (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

Os brasileiros são os mais solitários do mundo! Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, metade da população alega sentir solidão e melancolia com frequência, contribuindo para acentuar doenças como depressão e ansiedade. Neste lançamento, o psicólogo Marcos Lacerda ensina a compreender esse sentimento e como transformá-lo em solitude, ou seja, criar oportunidades para desenvolver o bem-estar emocional e mental ao desfrutar da própria companhia.

4. De volta ao começo: uma jornada pelo envelhecimento

No livro ‘De volta ao começo: uma jornada pelo envelhecimento’, Ney Messias Jr. mostra como encarar a velhice de forma natural (Imagem: Reprodução digital | Editora Latitude)

Conhecido como SeuNeyzinho nas redes sociais, Ney Messias Jr. mostra que é possível tornar o processo natural da velhice em uma experiência prazerosa. A partir de vivências pessoais, o autor instiga a prática do autoconhecimento e explica como manter o bem-estar físico, emocional, social e financeiro, com uma abordagem integrativa em prol de uma maturidade consciente. As dicas do livro são embasadas em ideias científicas do escritor, que também é especialista em gerontologia, professor de Educação Física e instrutor de Mindfulness.

5. Depois das cinco

Em ‘Depois das cinco’, Ivana e Dario buscam uma forma de driblar o destino para ficarem juntos (Imagem: Reprodução digital | Buzz Editora)

Ivana leva uma vida normal na pacata Província de Rosedário, mas ela está longe de ser uma adolescente comum. Todas as tardes, quando o relógio marca seis horas, a protagonista deixa de existir e ressurge somente depois das cinco da manhã do dia seguinte.

Este sucesso do Wattpad narra a trajetória da garota para esconder o segredo, até que ela conhece Dario. O rapaz compartilha da mesma condição corporal, só que de forma oposta: sempre que ela surge, ele desaparece. Então, os dois precisam descobrir como driblar o destino para ficarem juntos.

6. O livro secreto do escritor

Na obra ‘O livro secreto do escritor’, Lilian Cardoso traz os bastidores das etapas de escrever um livro (Imagem: Reprodução digital | Citadel)

Neste guia, você é convidado a mergulhar nos bastidores da literatura ao marketing digital; fazer exercícios para traçar sua personalidade na escrita e marca pessoal; entender como funciona a lista dos mais vendidos; todas as etapas da produção de um livro, leitura crítica, direito autoral, caminhos da publicação e como distribuir e divulgar o livro no Brasil e no exterior.

7. O Abismo de Celina

Em ‘O Abismo de Celina’, a protagonista precisa vencer o medo para sair do Abismo (Imagem: Reprodução digital | Rocco)

Celina é uma pintora solitária que vive em um lar desestruturado. Quando uma tragédia acontece em sua casa, ela perde a consciência e acorda no Abismo, sem ter ideia de como foi parar em um lugar escuro, frio e rodeado de corpos.

Para sair daquele local, ela precisa vencer três desafios propostos por um homem imponente e misterioso. Nesta luta pela sobrevivência, a protagonista confronta medos, forma aliados e ainda compreende a figura intrigante da Morte, que parece brutal e gentil na mesma medida.

8. Cheiro de suor e vinho

No livro ‘Cheiro de suor e vinho’, Elisa Rizzo tenta fugir do passado e conseguir o emprego dos sonhos em Milão (Imagem: Reprodução digital | Lucens)

Em busca de emprego na capital da moda, Milão, o passado de Elisa Rizzo a persegue. Um mafioso lunático coloca um alvo em suas costas e ela precisa deixar sua terra natal, a pacata cidade de Vernazza. A vida da jovem corre risco e as movimentadas ruas milanesas já não são mais seguras. No entanto, de todos os perigos, nada se compara à chegada de um amor improvável e turbulento para deixar seu coração ainda mais vulnerável. O que será que o destino reserva para a protagonista?

9. Orar faz muito bem!

Em ‘Orar faz muito bem!’, o padre Alex Nogueira apresenta um itinerário de oração (Imagem: Reprodução digital | Edições Loyola)

A oração é uma das expressões da amizade com Deus. Por isso, orar faz muito bem e, com o auxílio do Espírito Santo, fortalece a fé. Este livro do padre Alex Nogueira apresenta um itinerário simples para rezar e meditar sobre o coração da fé católica, com base no texto do Pai-Nosso. Nele, cada pessoa encontra um comentário reflexivo dessa oração ensinada por Jesus. Mergulhe no significado das palavras e reze com o coração.

10. Francisco de Assis, O Maníaco do Parque

Na biografia ‘Francisco de Assis, O Maníaco do Parque’ é explorada a vida do motoboy que assombrou São Paulo em 1998 (Imagem: Reprodução digital | Matrix)

O motoboy Francisco de Assis Pereira aterrorizou a cidade de São Paulo em 1998. Sua extensa ficha criminal inclui condenações por assassinato de sete mulheres, embora ele tenha confessado a morte de nove. Esta biografia não autorizada explora como sua personalidade assassina foi moldada ao longo do tempo, investigando sua infância, adolescência e vida adulta, e destacando cada evento dramático que contribuiu para transformá-lo em um verdadeiro monstro.

11. Império dos malditos

Em ‘O império dos malditos’, Gabriel luta para salvar o mundo da noite eterna que já dura três décadas (Imagem: Reprodução digital | Plataforma21)

Gabriel León, um guerreiro metade humano e metade monstro, luta para salvar o mundo de uma noite eterna que já dura três décadas. Preso em uma torre, ele conta a própria história enquanto enfrenta batalhas sangrentas e a ameaça de perder sua humanidade. Em um cenário gótico e sombrio, o protagonista desta fantasia dark busca vingança contra os vampiros e tenta restaurar a paz, ao enfrentar segredos que podem mudar o destino de todos.

12. Devocional mulheres

Em ‘Devocional mulheres’, Viviane Martinello traz reflexões profundas sobre a vida da mulher cristã (Imagem: Reprodução digital | Editora Vida)

Repleto de testemunhos pessoais, conselhos e ensinamentos, Viviane Martinello traz reflexões profundas sobre temas relacionados à vida da mulher cristã, como relacionamentos, perdão, serviço, chamado e família. Embasado na Palavra de Deus e nas experiências que a pastora da Abba Pai Church adquiriu ao longo do seu ministério, este devocional oferece histórias inspiradoras e meditações diárias para auxiliar as leitoras a viverem uma jornada de crescimento espiritual e de conexão com Cristo.

13. Neko café

Na obra ‘Neko Café’, Nagore começa a trabalhar em um café e entra em uma jornada de autodescoberta (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

Aos quase 40 anos, Nagore retorna a Barcelona sem emprego e cheia de dívidas. Apesar de ter aversão a gatos, ela aceita um trabalho em uma cafeteria cheia deles. Essa convivência inesperada com os felinos a leva a uma jornada de autodescoberta, em que aprende sobre autenticidade, autoestima e como recomeços podem trazer felicidade ao abraçar o desconhecido.

Por Luísa Santini