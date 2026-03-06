13 benefícios dos chás para a saúde que você precisa conhecer

Ao longo dos séculos, os chás têm ocupado um lugar central em diversas culturas ao redor do mundo, não apenas por seu sabor variado e agradável, mas também por suas propriedades medicinais e terapêuticas. Isso porque eles são fontes de compostos bioativos que, quando associados a hábitos de vida saudáveis, oferecem benefícios à saúde de forma geral.

Confira, a seguir, 13 benefícios dos chás para a saúde e descubra como essa antiga tradição continua a ser uma fonte valiosa de bem-estar!

1. São antioxidantes poderosos

Muitos deles, como o chá verde e o chá preto, são ricos em antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres no corpo, reduzindo o estresse oxidativo e diminuindo potencialmente o risco de doenças crônicas.

2. Auxiliam na saúde do coração

As doenças cardiovasculares causam a morte de 400 mil brasileiros todo ano, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Nesse sentido, beber chá regularmente pode estar associado a um menor risco problemas cardiovasculares, como doenças cardíacas e derrames, devido às propriedades anti-inflamatórias e vasodilatadoras dos compostos encontrados na bebida.

3. Ajudam no controle do açúcar no sangue

Conforme estimativas da Federação Internacional de Diabetes (IDF), 11,1% da população adulta mundial — o equivalente a 1 em cada 9 pessoas — tem diabetes, e mais de 4 em cada 10 indivíduos desconhecem o próprio diagnóstico.

O chá verde e o chá de canela são aliados naturais no controle dos níveis de glicose no sangue. O chá verde, rico em antioxidantes, melhora a sensibilidade à insulina e ajuda a estabilizar os níveis de açúcar, contribuindo para a prevenção de picos glicêmicos após as refeições.

O chá de canela contém compostos bioativos que auxiliam no metabolismo da glicose, favorecendo o controle do diabetes tipo 2. Todavia, o seu consumo não deve substituir o tratamento e o acompanhamento médico.

4. Melhoram a digestão

Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a infusão da camomila pode ajudar no tratamento de cólicas intestinais. A bebida tem efeito calmante sobre o trato gastrointestinal, ajudando a aliviar a indigestão, gases e náuseas. Além disso, pode ajudar a aliviar sintomas de gastrite leve e promover um funcionamento intestinal mais equilibrado, especialmente após refeições pesadas ou períodos de estresse.

5. Estimulam o sistema imunológico

O chá é uma bebida rica em compostos bioativos, como polifenóis e catequinas, que têm propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias. Elas ajudam o organismo a combater infecções ao inibir o crescimento de microrganismos nocivos, como bactérias e vírus, além de reduzir inflamações que podem enfraquecer o sistema imunológico.

O chá de hibisco ajuda a reduzir os níveis de colesterol ruim (Imagem: KRIACHKO OLEKSII | Chá de hibisco)

6. Reduzem o colesterol

Certos tipos de chás, como o de hibisco, têm demonstrado capacidade de reduzir os níveis de colesterol LDL (“ruim”) e aumentar o colesterol HDL (“bom”), contribuindo para a saúde cardiovascular. Além do hibisco, o chá verde e o chá preto também são conhecidos por seus efeitos positivos na saúde do coração, ajudando a controlar os lipídios no sangue e a prevenir o acúmulo de placas nas artérias. Contudo, o seu consumo não substitui bons hábitos de vida nem o tratamento e o acompanhamento médico.

7. Promovem a hidratação

O chá é uma opção saudável para manter o corpo hidratado ao longo do dia, pois contribui para a reposição de líquidos de forma leve e natural. Preparado a partir de ervas, folhas, flores ou especiarias, ele também pode oferecer diversos compostos benéficos ao organismo, como antioxidantes e substâncias que auxiliam no bem-estar geral.

8. Reduzem estresse e ansiedade

Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, a infusão da camomila, por exemplo, pode ajudar no tratamento de quadros de ansiedade leves, atuando como um calmante suave. Consumir até duas xícaras dessa bebida por dia pode ajudar a reduzir os níveis de estresse e ansiedade, promovendo uma sensação geral de relaxamento. Isso porque seus compostos naturais, como os flavonoides, atuam no sistema nervoso, ajudando a aliviar tensões e melhorar o humor.

9. Melhoram a qualidade do sono

Outro benefício do chá é sua capacidade de melhorar a qualidade do sono, especialmente variedades como a valeriana, a erva-cidreira e a camomila, que têm propriedades relaxantes e ajudam a relaxar o corpo para uma noite de sono tranquila.

10. Aumentam a concentração e a cognição

A cafeína presente em certos tipos de ervas, como o chá preto e o chá oolong, pode melhorar o estado de alerta, a concentração e a função cognitiva, além de proporcionar um impulso de energia semelhante ao do café, mas de forma mais suave e sustentável.

O chá de cavalinha estimula a função hepática (Imagem: OKcamera | Shutterstock)

11. Ajudam a desintoxicar o organismo

A desintoxicação do organismo é um processo natural que pode ser auxiliado por chás com propriedades depurativas. O chá de dente-de-leão estimula a função hepática, auxiliando na filtragem e eliminação de toxinas pelo fígado, além de ser diurético, promovendo a eliminação de resíduos por meio da urina. O chá de cavalinha, além de diurético, é rico em minerais que ajudam a equilibrar o organismo e melhorar a saúde renal, prevenindo a retenção de líquidos e favorecendo a eliminação de substâncias prejudiciais.

12. Ajudam a aliviar a dor

As dores podem ser aliviadas com infusões naturais que possuem propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. O chá de gengibre, por exemplo, ajuda a reduzir dores musculares, articulares e até enxaquecas, devido ao seu efeito anti-inflamatório. O chá de camomila, com suas propriedades calmantes, alivia dores de cabeça tensionais, cólicas menstruais e desconfortos abdominais.

13. Auxiliam na saúde respiratória

Chás de ervas como eucalipto, tomilho e alcaçuz são aliados no cuidado das vias respiratórias. Graças às suas propriedades expectorantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas, essas infusões ajudam a desobstruir as vias aéreas, aliviar tosses persistentes e reduzir sintomas de gripes, resfriados e bronquites.

O vapor liberado durante o preparo já oferece um alívio imediato para a congestão nasal, enquanto os compostos bioativos presentes nas ervas agem na mucosa respiratória, reduzindo a inflamação e facilitando a eliminação de secreções.

O chá de gengibre com mel é outra combinação clássica e eficaz: o gengibre atua como anti-inflamatório natural, enquanto o mel reveste e protege a garganta irritada. Contudo, em casos de doenças respiratórias crônicas ou sintomas persistentes, o consumo de chás não substitui o acompanhamento médico.