12 palavras parecidas com significados diferentes

A Língua Portuguesa apresenta uma série de “pegadinhas” que podem desconcertar até mesmo os falantes mais proficientes. Estas diferenças, muitas vezes imperceptíveis, envolvem questões de ortografia, gramática e semântica, podendo resultar em equívocos e interpretações errôneas.

A confusão entre palavras similares, como “mal” e “mau”, “mas” e “mais”, “aonde” e “onde”, são exemplos dessas armadilhas linguísticas. Veja, a seguir, outras “pegadinhas” e como evitá-las!

1. A e há

“A” é uma preposição que indica tempo futuro ou destino, enquanto “há” é a forma do verbo “haver” que indica tempo passado.

2. Cessão e sessão

“Cessão” se refere à ação de ceder algo, enquanto “sessão” indica o período de uma reunião ou evento, por exemplo.

3. Concerto e conserto

“Concerto” refere-se a uma apresentação musical, enquanto “conserto” é a reparação de algo.

4. Mal e mau

“Mal” é um advérbio que é antônimo de “bem”, enquanto “mau” é um adjetivo antônimo de “bom”.

5. Mas e mais

“Mas” é uma conjunção adversativa, indicando oposição, enquanto “mais” é um advérbio de intensidade, indicando uma quantidade maior.

Confundir “emergir” e “imergir” pode gerar falha na comunicação (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

6. Emergir e imergir

“Emergir” significa surgir ou vir à tona, e “imergir” indica mergulhar ou afundar.

7. Cavaleiro e cavalheiro

“Cavaleiro” é aquele que monta a cavalo, enquanto “cavalheiro” refere-se a um homem educado e cortês.

8. Afim e a fim

“Afim” é um adjetivo para indicar algo semelhante ou relacionado, enquanto “a fim” é intenção ou desejo.

9. Aonde e onde

“Aonde” indica movimento para algum lugar; “onde” indica lugar estático.

10. Descriminar e discriminar

“Descriminar” significa absolver de crime, enquanto “discriminar” indica fazer distinções ou fornecer tratamento injusto.

11. Comprimento e Cumprimento

“Comprimento” refere-se à medida de algo no sentido longitudinal, enquanto “cumprimento” indica uma saudação ou ato de cumprir algo.

12. “De encontro a” e “Ao encontro de”

“De encontro a” expressa oposição, enquanto “ao encontro de” expressa aproximação ou concordância.