Variedades

12 nomes perfeitos para cachorros carinhosos 

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 09/09/25 11h06
Essas opções de nomes para cachorros carinhosos expressam a ternura e o jeitinho especial de cada pet (Imagem: Kateryna Onyshchuk | Shutterstock)

Escolher o nome de um cachorro é uma das primeiras e mais emocionantes tarefas de um tutor. Mais do que uma simples palavra, representa a identidade, a essência e até a relação que o animal constrói com a família. Para cães que demonstram afeto com facilidade, gostam de ficar juntinho, pedem carinho com o olhar e distribuem lambidas de amor, vale apostar em opções que expressem essa ternura e que combinem com esse jeitinho especial. 

A seguir, confira algumas sugestões de nomes perfeitos para cachorros carinhosos! 

1. Amora 

Esse nome, inspirado na fruta doce e delicada, é ideal para cadelas meigas e afetuosas. Amora transmite suavidade e charme, refletindo a personalidade de cachorras que gostam de colo, carinho e de ficar perto dos tutores. É perfeito para aquelas que derretem corações com um simples olhar doce. 

2. Biscoito 

Divertido e cheio de personalidade, Biscoito combina com cães que fazem festa quando veem o tutor, pedem carinho com o focinho e têm um jeitinho brincalhão e irresistível. Além de ser fácil de lembrar, remete ao agrado que muitos cachorros amam — um petisco saboroso — e expressa toda a alegria que esses pets transmitem. 

3. Mel 

Simples, sonoro e extremamente carinhoso, o nome Mel é uma escolha clássica para cadelas dóceis e companheiras. Ele representa doçura, suavidade e amor incondicional, características de cachorras que adoram dar e receber afeto. É ideal para aquelas que ficam felizes só de estar ao lado do tutor. 

4. Nino 

O nome Nino tem uma sonoridade amigável e acolhedora, sendo ideal para machos pequenos ou médios que demonstram carinho com lambidas, olhares atentos e presença constante. Essa opção passa a ideia de proximidade e afeto, perfeito para cães que fazem questão de acompanhar o tutor por todos os cômodos. 

5. Lili 

Lili é um nome delicado, meigo e bastante usado para cadelas afetuosas e sociáveis. Seu som suave combina com cachorras que gostam de interagir com todos, estão sempre abanando o rabo e parecem sorrir quando recebem atenção. É uma ótima escolha para quem busca algo que soe leve e amoroso. 

6. Chico 

Chico é um nome afetuoso e simpático, perfeito para machos de porte médio ou pequeno com um temperamento dócil. Essa opção transmite proximidade e descontração, ideal para cachorros que gostam de deitar no colo, seguir o tutor e demonstrar carinho sem exageros, mas de forma constante. 

Golden retriever pulando em um homem enquanto ele sorri
O nome Pipoca é perfeito para cachorros que pulam de felicidade ao ver o tutor (Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock)

7. Pipoca 

Alegre, divertido e original, o nome Pipoca é perfeito para cachorros que pulam de felicidade ao ver o tutor. Ele combina com cães agitados de um jeito carinhoso, que demonstram amor com empolgação e energia. É ideal para pets afetuosos, brincalhões e que têm o dom de animar qualquer ambiente. 

8. Dudu 

Dudu é um apelido carinhoso e aconchegante, perfeito para cães que parecem eternos filhotes, mesmo quando adultos. É um nome que transmite carinho e doçura, ideal para machos que gostam de ficar no colo, dormem abraçados e demonstram afeto com gestos sutis e constantes. 

9. Lola 

Lola é um nome feminino cheio de charme e ternura. Ele combina com cadelas sociáveis, que gostam de estar perto da família e têm um comportamento afável com todos. É indicado para pets que, além de carinhosas, são obedientes e possuem um olhar envolvente que conquista qualquer pessoa. 

10. Zeca 

Zeca é um nome simples, informal e muito acolhedor. Ele combina com cães que demonstram afeto com tranquilidade, gostam de um cantinho no sofá e seguem o tutor de forma discreta, mas constante. É perfeito para machos leais e carinhosos que fazem do afeto sua principal forma de comunicação. 

11. Fofinho 

Como o próprio nome diz, essa é uma ótima opção para cães que encantam pela aparência e pelo comportamento. Fofinho é ideal para cachorros de pelo volumoso, porte pequeno e atitude amorosa. É um nome divertido e carismático, que reforça o quanto o pet é adorável. 

12. Mimi 

Curto, sonoro e delicado, Mimi é ideal para cadelas pequenas, tranquilas e muito afetuosas. Esse nome costuma ser associado a gestos carinhosos, como se aninhar no colo. Por isso, funciona muito bem para cachorras que se comportam como verdadeiras princesas do lar. 

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna