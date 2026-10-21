12 livros que fazem pensar sobre as escolhas da vida

Ao mesmo tempo que entretêm, os livros provocam perguntas relevantes sobre comportamento, propósito, afetividade e a forma como as pessoas lidam com as mudanças da vida contemporânea.

Seja para buscar autoconhecimento, descobrir novas histórias ou ampliar o olhar sobre o mundo, as obras reunidas aqui mostram como a literatura continua sendo um espaço privilegiado de reflexão e descoberta. Confira!

1. Psicanálise x Inteligência Artificial

“Psicanálise x Inteligência Artificial” investiga como o uso da tecnologia para acolhimento emocional pode influenciar a subjetividade e as relações humanas (Imagem: Reprodução digital | Matrix)

A psicanalista e analista de sistemas Evelin Queiroz investiga como o uso da inteligência artificial para acolhimento emocional e fins terapêuticos pode influenciar a subjetividade e as relações humanas. Com base em conceitos da psicanálise e na própria experiência na área de tecnologia, a autora aborda temas como transferência digital, idealização, validação emocional e dificuldade de lidar com a frustração.

2. Imparável

“Imparável” apresenta princípios para enfrentar momentos difíceis, lidar com mudanças inesperadas e seguir em frente diante das adversidades (Imagem: Reprodução digital | Editora Vida)

Perdas, crises e mudanças inesperadas atingem a todos e afetam corpo, mente e espírito. Neste livro, Filipe Levak mostra que o desafio não é evitar o “dia ruim”, mas aprender a reagir a ele sem tomar decisões permanentes em momentos de cansaço temporário. Com seis princípios (perseverança, constância, fé, confiança, resiliência e propósito), o autor oferece ferramentas para atravessar adversidades com equilíbrio e seguir em frente sem desistir.

3. Sobre o que sentimos

“Sobre o que sentimos” reúne contos sobre relações desgastantes, conflitos íntimos, autoestima e a coragem necessária para recomeçar (Imagem: Reprodução digital | Editora Metamorfose)

Em seus 18 contos, a escritora Tatiane França aborda relações, conflitos íntimos e histórias de mulheres que enfrentam vínculos desgastantes, reconhecem seus limites e encontram coragem para recomeçar. A obra propõe reflexões sobre autonomia emocional, autoestima e a importância de olhar para as próprias necessidades, mesmo diante das expectativas alheias.

4. Luz nas grades

“Luz nas grades” acompanha a trajetória de um homem que encontra na fé e no apoio social caminhos para reconstruir a vida após a prisão (Imagem: Reprodução digital | Editora Lux)

Neste romance inspirado na própria tese de doutorado, o advogado criminalista Eder Ricardo Fior apresenta a trajetória de João Vicente, condenado a 12 anos de prisão, que encontra na assistência religiosa cristã um caminho para mudar de vida. Com o apoio do pastor Elias, um ex-detento, o personagem descobre novas possibilidades. A narrativa aborda os desafios do sistema prisional e os obstáculos enfrentados por quem deixa a cadeia. Fé, trabalho e redes de apoio são apresentados como caminhos para a ressocialização.

5. As 10 leis da comunicação estratégica

“As 10 leis da comunicação estratégica” explora estratégias para transmitir informações com clareza em um cenário marcado pela velocidade das redes sociais (Imagem: Reprodução digital | Citadel Editora)

Em um mundo em que qualquer palavra pode virar manchete e um post pode se espalhar antes que os fatos sejam comprovados, saber se comunicar virou vantagem estratégica. Neste lançamento da Citadel Editora, dedicado a empresários, executivos e lideranças, Major Rafael Rozenszajn mostra como profissionais podem transmitir informações em um cenário marcado pela velocidade das redes sociais e pela disputa por narrativas.

6. Sala de professores: crônicas do dia a dia

“Sala de professores: crônicas do dia a dia” retrata os desafios dos educadores e a importância dos vínculos construídos no ambiente escolar (Imagem: Reprodução digital | Paco Editorial)

Este livro convida o leitor a mergulhar no cotidiano de uma escola pública por meio de crônicas sensíveis. Com mais de 25 anos de experiência em sala de aula, Jorge Firdauz analisa os desafios vivenciados pelos educadores. Os textos destacam a convivência entre os docentes no intervalo das aulas. As conversas, a partilha do café e a troca de experiências criam uma rede de apoio mútuo no ambiente de trabalho.

7. Aurium: o desafio da harmonia selvagem

“Aurium: o desafio da harmonia selvagem” apresenta uma aventura em que jovens músicos enfrentam desafios artísticos (Imagem: Reprodução digital | Voe Editora)

A escritora Ariadine Netto apresenta uma aventura fantástica ambientada em um conservatório internacional de música. Na trama, 40 jovens brasileiros enfrentam desafios artísticos que exigem conhecimento, criatividade e improvisação. A narrativa explora como a música pode preservar memórias, fortalecer laços comunitários e aproximar pessoas.

8. É bom quando o pai viaja

“É bom quando o pai viaja” transforma memórias familiares em uma narrativa sobre violência doméstica e sofrimentos que permanecem invisíveis (Imagem: Reprodução digital | Editora Yantra)

Inspirada em acontecimentos reais, Lucila Silva transforma memórias familiares em uma narrativa de autoficção sobre uma infância marcada por violências e silêncios. Escrita aos 60 anos, a obra aborda as consequências do autoritarismo e dos abusos no ambiente doméstico. O relato propõe uma reflexão sobre a importância de romper o silêncio e reconhecer sofrimentos que muitas vezes permanecem invisíveis.

9. A assassina de Berlim

“A assassina de Berlim” acompanha uma agente envolvida em redes de espionagem em meio a acontecimentos históricos e conflitos internacionais (Imagem: Reprodução digital | Lura Editorial)

O thriller histórico de Camilo Farias acompanha a trajetória da jovem agente Rachel Rabinovich por cenários de países como França, Alemanha e Líbano. Ao longo da narrativa, a personagem cruza o caminho de redes de espionagem enquanto sobrevive aos eventos históricos que marcaram o século XX e ajudaram a moldar o mundo atual. O romance com elementos noir propõe mostrar como os vínculos afetivos interferem nas escolhas individuais.

10. Tamanho de flor

“Tamanho de flor” utiliza as quatro estações do ano para explorar reflexões sobre amor, liberdade, resiliência e construção da identidade (Imagem: Reprodução digital | O quarto dos livros)

A obra do escritor e psicanalista Lucas Lujan elabora reflexões a partir da metáfora das quatro estações do ano. Os textos transitam entre primavera, outono, inverno e verão para compartilhar lições profundas sobre a afetividade. Com um olhar sensível, o também autor de “Amar para não ser em vão” aponta o amor como um exercício de liberdade, resiliência e afirmação da identidade.

11. Cuidar de si todo dia

“Cuidar de si todo dia” propõe reflexões e pausas na rotina para lidar com a ansiedade, o perfeccionismo e as cobranças cotidianas (Imagem: Reprodução digital | Editora Mundo Cristão)

Em meio à pressa, à hiperconectividade e à cobrança por produtividade, o psicólogo Daniel Guanaes propõe pausas diárias como caminho de saúde mental e integral. Em textos breves, aborda ansiedade, solidão, perfeccionismo, limites e comparação nas redes, com dicas para sair do piloto automático. Unindo psicologia, fé e bem-estar, mostra que cuidar de si não é mais uma obrigação na agenda, mas um gesto intencional que restaura corpo, mente e espírito.

12. As 18 leis do dinheiro

“As 18 leis do dinheiro” apresenta orientações financeiras para controlar impulsos de consumo (Imagem: Reprodução digital | Citadel Editora)

Um guia sem enrolação para quem quer sair do vermelho. Escrito por Charles Mendlowicz, criador do canal “Economista Sincero”, o livro desconstrói mitos das redes sociais sobre finanças e ensina a treinar o cérebro contra o consumo imediato. Com dicas práticas de educação financeira, o autor mostra como disciplina e controle dos impulsos pesam mais na formação de patrimônio do que inteligência ou sorte.

Por Misael Freitas