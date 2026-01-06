Variedades

12 livros imperdíveis para relaxar nas férias

Os livros para as férias são sempre o convite perfeito para se desligar do mundo real e abrir as asas para a imaginação (Imagem: Marina April | Shutterstock)
As férias chegaram e, com elas, um intervalo precioso em que o tempo desacelera. Seja na praia, no campo, no conforto de casa ou durante uma viagem, um bom livro surge como o convite perfeito para se desligar do mundo real e abrir as asas para a imaginação.

Nesta seleção, reunimos narrativas para todos os gostos: mistérios de tirar o fôlego, dramas sensíveis, romances cheios de encanto, ficções especulativas divertidas e histórias que reimaginam o Brasil. Entre aventuras extraordinárias, segredos familiares, tramas futuristas e mais, você com certeza vai encontrar a companhia ideal para seus dias de descanso. Confira!

1. Macadâmia

Capa do livro "Macadâmia" com a ilustração de um carro amarelo em uma estrada ao anoitecer
Em “Macadâmia”, Lucas Paio cria uma ficção divertida e surreal (Imagem: Divulgação | Lucas Paio)

Pablo só queria manter sua rotina simples, mas uma ordem de despejo o lança em uma road trip caótica ao lado de personagens improváveis. Com humor inteligente e crítica social, Lucas Paio cria uma ficção especulativa divertida e surreal, ideal para fãs de O Guia do Mochileiro das Galáxias.

2. Heartsong – O Bando

Capa do livro Heartsong – O Bando, com a ilustração de dois lobos lado a lado, formando um coração, sobre um fundo verde e amarelo
“Heartsong – O Bando”, combina fantasia e emoção em uma história sobre identidade, laços e amor (Imagem: Divulgação | Editora Morro Branco)

Na jornada de Robbie Fontaine, TJ Klune aprofunda o universo de Green Creek ao misturar magia, pertencimento e romance entre dois lobisomens. Ambientado na dinâmica alfa–beta–ômega (A/B/O), o livro combina fantasia e emoção em uma história queer sobre identidade, laços e amor.

3. Clube de assassinatos de Marlow

Capa do livro "Clube de assassinatos de Marlow", coma ilustração de uma casa vermelha em um fundo bege-claro
Em “Clube de assassinatos de Marlow”, Robert Thorogood inaugura uma trilogia irresistível, perfeita para fãs de Agatha Christie (Imagem: Divulgação | Editora Tordesilhas)

Quando um crime abala a tranquilidade de uma vila inglesa, três mulheres improváveis assumem a investigação. Com humor britânico e clima clássico de mistério, Robert Thorogood inaugura uma trilogia irresistível, perfeita para fãs de Agatha Christie.

4. Jovens, Reais, Escandalosos

Capa do livro "Jovens, Reais, Escandalosos", com a ilustração do rosto de uma mulher e um homem, ela sobre um fundo azul e ele sobre um fundo rosa
Em “Jovens, Reais, Escandalosos”, Katy Birchall, constrói uma narrativa viciante sobre poder, aparências e segredos familiares (Imagem: Divulgação | Mood)

Ao entrar em um colégio frequentado pela elite mundial, Ruby Carter descobre um universo de glamour, intrigas e romances proibidos. A autora, Katy Birchall, constrói uma narrativa viciante sobre poder, aparências e segredos familiares.

5. Os amadores do Brasil

Capa do livro "Os amadores do Brasil", com fundo azul e a palavra “Brasil” em amarelo, ao lado da foto do Cristo Redentor usando óculos de sol
“Os amadores do Brasil” percorre diferentes épocas e regiões do país para retratar personagens comuns diante de dilemas culturais, sociais e afetivos (Imagem: Divulgação | Marco Brito Mioni)

Ao longo de 23 contos, Marco Brito Mioni percorre diferentes épocas e regiões do país para retratar personagens comuns diante de dilemas culturais, sociais e afetivos. Com humor e sensibilidade, o autor constrói um mosaico da identidade brasileira, entre ironia, crítica e afeto.

6. Esperança

Capa do livro "Esperança", com a ilustração de uma mulher com cabelo preto longo usando uma blusa verde
“Esperança” é um romance sensível sobre empatia, amizade e a força dos pequenos gestos em meio à dor (Imagem: Divulgação | Editora Autografia)

Aos 16 anos, Esperança enfrenta uma mudança radical de vida e um diagnóstico difícil sem abrir mão do desejo de transformar o mundo ao seu redor. Um romance sensível sobre empatia, amizade e a força dos pequenos gestos em meio à dor.

7. A paixão de Schrödinger

Capa do livro "A paixão de Schrödinger", com a foto de um gato e um papel rasgado com o nome do livro acima
“A paixão de Schrödinger” explora memória, dependência emocional e vínculos na era da inteligência artificial (Imagem: Divulgação | Nala Macallan)

Após o fim de um relacionamento, um físico recria digitalmente a ex-parceira para entender o amor que o destruiu. Nala Macallan explora memória, dependência emocional e vínculos na era da inteligência artificial.

8. O amor come espaguete

Capa do livro "O amor come espaguete", com a ilustração de um homem dando uma flor para uma mulher
Em “O amor come espaguete”, Vivy Corral entrega uma comédia romântica leve, divertida e cheia de química (Imagem: Divulgação | Editora Clube de Autores)

Durante uma viagem pela Itália, uma criadora de conteúdo se vê presa a uma mentira — e a um romance inesperado. Vivy Corral entrega uma comédia romântica leve, divertida e cheia de química, perfeita para fãs de enemies to lovers.

9. Sem remorso

Capa do livro " Sem remorso", com a ilustração de uma mancha de sangue sobre um fundo bege-claro
“Sem remorso” narra a história de um ex-militar que decide fazer justiça com as próprias mãos após perder a esposa em um crime brutal (Imagem: Divulgação | Editora Viseu)

Após perder a esposa em um crime brutal, um ex-militar decide fazer justiça com as próprias mãos. Escrito por Luciano Manzato, o thriller mergulha em dor, vingança e nos limites entre herói e vilão.

10. Biotecnosfera

Capa do livro "Biotecnosfera", com a ilustração de uma folha em um fundo branco
Em “Biotecnosfera”, Lucas Araujo propõe uma ficção provocadora sobre ética, poder e regeneração planetária (Imagem: Divulgação | Lucas Araújo)

Em um mundo em colapso, um conselho formado por mentes brilhantes tenta redesenhar o futuro da humanidade. Lucas Araujo propõe uma ficção provocadora sobre ética, poder e regeneração planetária.

11. Retratos no espelho

Capa do livro "Retratos no espelho", com a foto de um olho em preto e branco
Em “Retratos no espelho”, José Cristovam constrói um drama familiar que atravessa décadas em diálogos intensos e fragmentados (Imagem: Divulgação | Editora All Print)

Com estrutura de roteiro, José Cristovam constrói um drama familiar que atravessa décadas em diálogos intensos e fragmentados. A leitura se transforma em experiência cinematográfica, embalada por trilha sonora via QR code.

12. Vale do silêncio

Capa do livro "Vale do silêncio", com a ilustração de um homem com a mão em baixo de uma bola de luz branca. Ao fundo, prédios de uma cidade a noite
Em “Vale do silêncio”, Eduardo Bega mistura suspense, ironia e o inexplicável em um mistério que se espalha como espetáculo (Imagem: Divulgação | Eduardo Bega)

Quando luzes misteriosas surgem em um lago, uma cidade pacata vira palco de teorias e desaparecimentos inquietantes. Eduardo Bega mistura suspense, ironia e o inexplicável em um mistério que se espalha como espetáculo.

