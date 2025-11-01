12 dicas para viajar com o pet com conforto e segurança

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As viagens costumam fazer parte da agenda de fim de ano de muitas famílias, inclusive daquelas que têm um animal de estimação. Quando o pet é incluído no roteiro, é fundamental planejar cada detalhe com antecedência. Garantir a segurança, o conforto e o bem-estar do bichinho faz diferença para que o passeio seja prazeroso para todos.

Segundo o Dr. Flávio Barca, coordenador do curso de Medicina Veterinária da Universidade Unopar Anhanguera, viagens frequentemente envolvem mudanças de ambiente, o que pode ser estressante para os pets. “Os tutores precisam se preparar adequadamente a fim de minimizar o desconforto e a ansiedade do animal. Manter uma rotina consistente de alimentação, exercícios e descanso antes da viagem pode ajudar a reduzir esses problemas durante o percurso”, avalia.

Além disso, conforme o médico-veterinário, os tutores precisam fazer um planejamento antecipado do passeio pensando no animal. “Leve seu pet ao veterinário para um check-up antes da viagem. Certifique-se de que todas as vacinas estão em dia e peça orientações específicas para a viagem. Verifique se você precisa de algum documento específico, como certificado de saúde ou passaporte para animais, especialmente em viagens internacionais”, ressalta.

Abaixo, o Dr. Flávio Barca lista outras dicas para viajar com o pet com conforto e segurança. Confira!

1. Alimentos e água

Leve uma quantidade suficiente de ração para toda viagem e água suficiente para o trajeto de deslocamento. Mantenha a dieta do seu pet normalmente para evitar problemas digestivos.

2. Medicamentos

Se o seu animal de estimação toma algum medicamento, leve uma quantidade extra e a receita do veterinário.

3. Itens de conforto

Leve os itens pertencentes ao seu pet, tais como cama, cobertores e brinquedos favoritos, para que ele se sinta mais confortável.

4. Cinto de segurança

Se estiver viajando de carro, use cintos de segurança específicos para pets ou cadeirinhas apropriadas.

5. Paradas frequentes

Faça paradas regulares para que seu pet possa se exercitar, beber água e fazer as necessidades fisiológicas.

Utilize uma caixa de transporte adequada ao seu pet (Imagem: New Africa | Shutterstock)

6. Caixa de transporte

Utilize uma caixa de transporte adequada ao tamanho do seu pet. Ela deve ser ventilada, segura e confortável.

7. Ambientes pet-friendly

Certifique-se de que o local onde você vai se hospedar aceita animais de estimação. Verifique as políticas e taxas adicionais.

8. Ambiente seguro

Ao chegar ao destino, verifique se o ambiente é seguro para o seu animal de estimação, sem objetos perigosos ou plantas tóxicas.

9. Temperatura

Nunca deixe seu pet sozinho no carro, especialmente em dias quentes, pois a temperatura pode subir rapidamente e causar um golpe de calor, trazendo riscos ao animal de estimação, inclusive de morte.

10. Coleira com identificação

Certifique-se de que o pet está usando uma coleira com uma etiqueta de identificação contendo o nome, endereço e número de telefone do tutor.

11. Rotina

Tente manter a rotina do seu pet o mais normal possível, com horários regulares para alimentação, exercícios e descanso.

12. Paciência

Tenha paciência e esteja preparado para lidar com possíveis mudanças de comportamento devido aos ambientes diferentes e ao estresse da viagem.

Por Deiwerson Damasceno dos Santos