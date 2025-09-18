12 benefícios da linhaça para a saúde

A linhaça, também conhecida como semente de linho, é originária da região mediterrânea e do Oriente Médio. Ao longo do tempo, se espalhou por diversas regiões do mundo e ganhou reconhecimento por suas propriedades nutricionais e medicinais. Ela pode ser consumida de várias maneiras: inteira, moída ou em forma de óleo. Essa facilidade possibilita maior adesão do ingrediente no dia a dia.

A seguir, veja 12 benefícios de incluir a linhaça para a saúde!

1. Benéfica para a saúde cardiovascular

Pressão arterial elevada e aterosclerose são alguns dos fatores de risco mais prevalentes para doenças no coração, como ataque cardíaco e acidente vascular cerebral. Quando consumidas com frequência, os ácidos graxos (ômega 3) e as fibras presentes nas sementes de linhaça podem ter um impacto preventivo contra esses fatores de risco.

2. Componentes anti-inflamatórios

O ácido alfalinolênico de ácidos graxos ômega 3 (ALA) e as lignanas — os dois principais compostos encontrados nas sementes de linhaça — podem ajudar a reduzir potencialmente a inflamação que leva a certas doenças como a doença de Parkinson e a asma.

Esses compostos bloqueiam a liberação de agentes pró-inflamatórios, os quais contribuem para doenças inflamatórias. “[A linhaça] auxilia na redução de processos inflamatórios e previne dislipidemias e doenças cardiovasculares”, acrescenta a nutricionista Adriana Cerchiari de Andrade.

3. Controle da diabete

Um estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) analisou os efeitos da suplementação com pó de semente de linhaça na gestão da diabetes. Durante a pesquisa, foi observado que pessoas com diabetes tipo 2 que receberam suplemento em pó de sementes de linhaça na quantidade de 10 a 20 gramas por dia durante 1 a 2 meses tiveram uma redução de 19,7% no açúcar no sangue em jejum.

4. Melhora a digestão

As sementes de linhaça contêm os dois tipos de fibras dietéticas — solúvel e insolúvel. Ambas podem ajudar a garantir a passagem fácil do bolo fecal pelo intestino, algo benéfico para pessoas que sofrem de constipação e síndrome do intestino irritável, por exemplo. No entanto, ao incluir sementes de linhaça na dieta, é necessário beber muito líquido ao longo do dia.

5. Promove a saúde da pele e do cabelo

As sementes de linhaça são ricas em ácidos graxos ômega 3, conhecidos por suas propriedades hidratantes. Consumi-la ou aplicar o óleo de linhaça na pele também pode prevenir a secura e a descamação.

6. Ajuda a controlar o apetite

Como dito anteriormente, as fibras da linhaça ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue, evitando picos de açúcar que podem levar a desejos por comida. Isso ajuda a controlar o apetite e a reduzir os lanches entre as refeições, o que contribui com a manutenção da dieta adequada. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research Center, 100 g da semente de linhaça contém cerca de 33,5 g de fibra alimentar.

A semente de linhaça ajuda a acelerar o metabolismo (Imagem: Maryna Osadcha | Shutterstock)

7. Acelera o metabolismo

Os ácidos graxos ômega 3, encontrados na linhaça, podem contribuir para a aceleração do metabolismo, auxiliando o corpo na queima de calorias de forma mais eficiente. Esse efeito metabólico favorece a redução da gordura, especialmente na região abdominal.

8. Ganho de massa magra

A linhaça pode desempenhar um papel positivo no processo de construção de massa muscular. Isso se deve à presença de aminoácidos essenciais, que são os blocos de construção das proteínas, fundamentais para a reparação e o crescimento muscular. Além disso, a linhaça é uma excelente fonte de magnésio, mineral essencial que desempenha um papel crucial na função muscular e na síntese proteica.

9. Alivia os sintomas da menopausa

Uma pesquisa divulgada na revista Holistic Nursing Practice, em 2015, revelou que a incorporação habitual de linhaça na dieta está associada à redução dos sintomas relacionados à menopausa e à melhoria da qualidade de vida das mulheres durante essa fase. Esse efeito é resultado da quantidade de componentes na linhaça conhecidos como fitoestrogênios, os quais possuem estruturas semelhantes às do estrogênio — hormônio afetado no período da menopausa.

10. Ajuda a regular os níveis do colesterol

No Brasil, aproximadamente 40% da população convive com colesterol alto, segundo o Ministério da Saúde. Esse cenário está fortemente associado ao crescimento das doenças cardiovasculares, responsáveis por cerca de 400 mil mortes anuais no país.

Um benefício adicional da linhaça é sua capacidade de ajudar a regular os níveis de colesterol no sangue. Os ácidos graxos ômega 3 presentes na linhaça têm sido ligados a uma melhoria nos níveis de lipídios, incluindo a redução do colesterol LDL (colesterol ruim) e a promoção do colesterol HDL (colesterol bom).

11. Apoio a saúde óssea

A linhaça contém uma boa quantidade de fósforo, cálcio e magnésio, que são nutrientes essenciais para a formação, manutenção e saúde dos ossos. Conforme TBCA, 100 g da semente contém cerca de 615 mg de fósforo, 211 mg de cálcio e 346 mg de magnésio.

Isso é importante principalmente porque, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão com alguma fratura osteoporótica ao longo da vida.

12. Saúde e desempenho do cérebro

O ômega 3 presente na linhaça desempenha um papel fundamental na manutenção das funções cognitivas. Auxiliam na melhora da memória, concentração e raciocínio, além de contribuírem para a proteção contra doenças neurodegenerativas. A presença de antioxidantes e minerais, como magnésio, potencializam a saúde neural, ajudando a reduzir inflamações e o estresse oxidativo no cérebro.