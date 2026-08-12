11 perguntas para descobrir se a sua fome é fisiológica ou emocional

Quem nunca abriu a geladeira sem estar realmente com fome ou buscou um doce depois de um dia estressante? Embora comer vá muito além de suprir necessidades nutricionais, aprender a diferenciar a fome fisiológica da fome emocional é fundamental para manter uma relação mais equilibrada com a alimentação e preservar a saúde física e mental.

A fome fisiológica é provocada por uma necessidade real do organismo por energia e nutrientes. Ela costuma surgir gradualmente e pode ser saciada com diferentes tipos de alimentos. Por outro lado, a fome emocional aparece, muitas vezes, de forma repentina e está relacionada a sentimentos como ansiedade, tristeza, estresse, frustração, solidão, tédio ou até como forma de recompensa.

Mecanismos que influenciam a sensação de fome

Segundo a Dra. Diana Sá, médica e professora da pós-graduação em Endocrinologia da Afya Brasília, o organismo possui um sistema complexo responsável por regular a fome e a saciedade. “A fome fisiológica é um sinal de que o corpo precisa de energia e nutrientes. Esse processo envolve o cérebro, especialmente o hipotálamo, além do trato gastrointestinal, do tecido adiposo e de diversos hormônios”, afirma.

Quanto aos hormônios envolvidos, a endocrinologista explica que há a grelina, conhecida como o hormônio da fome, cuja concentração tende a aumentar antes das refeições e estimular o apetite. A leptina, produzida principalmente pelo tecido adiposo, ajuda a informar ao cérebro sobre as reservas de energia disponíveis no organismo. A insulina também participa da regulação do apetite e do equilíbrio energético. Além disso, após a alimentação, hormônios produzidos no trato gastrointestinal, como GLP-1, PYY e CCK, enviam sinais relacionados à saciedade ao cérebro.

A médica ressalta, porém, que esses mecanismos não funcionam de forma isolada. “Fatores como privação de sono, estresse, ansiedade, emoções, ambiente alimentar e até a qualidade dos alimentos consumidos influenciam diretamente a percepção da fome e da saciedade”, alerta.

Impacto emocional na vontade de comer

A Dra. Fernanda Miranda, médica e professora de Psiquiatria na Afya Itaperuna, explica que a alimentação está profundamente ligada aos mecanismos cerebrais responsáveis pela sensação de prazer. “O comer emocional possui uma base neurobiológica bem estabelecida. Quando comemos em resposta à tristeza, ansiedade, tédio ou frustração, ativamos o chamado circuito de recompensa do cérebro, o mesmo sistema envolvido em outras formas de busca por prazer imediato. O problema é que esse alívio costuma ser temporário. Depois, a emoção continua presente e muitas vezes ainda vem acompanhada de culpa.”

Segundo a psiquiatra, alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar e gordura, ativam esse circuito de forma intensa justamente por proporcionarem uma resposta rápida de prazer. “Em momentos de sofrimento emocional, o cérebro procura estímulos que ofereçam bem-estar imediato. Comer um doce em um dia difícil não significa necessariamente um problema. A preocupação surge quando essa passa a ser a principal ou única estratégia para lidar com as emoções”, alerta.

Outro aspecto que ajuda a identificar a fome emocional é a forma como ela se manifesta. “Na fome fisiológica, praticamente qualquer refeição nutritiva satisfaz. Já na fome emocional existe um desejo muito específico por alimentos como chocolate, pizza, hambúrguer, sorvete ou fast food. Ela costuma surgir de maneira súbita, acompanhada de urgência e, muitas vezes, de uma sensação de perda de controle durante a alimentação”, explica a médica.

A Dra. Fernanda Miranda acrescenta que sentimentos como culpa e vergonha após comer também são sinais frequentes. “Esse ciclo pode se repetir porque o desconforto emocional leva a pessoa a buscar novamente o alimento como forma de alívio”, pontua.

Sentir fome emocional ocasionalmente faz parte da experiência humana e não significa, por si só, um transtorno alimentar (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Nem toda vontade de comer é fome

Para o Dr. Renato Zorzo, médico e professor de Nutrologia da Afya Ribeirão Preto, nem toda vontade de comer representa uma necessidade nutricional. Segundo o nutrólogo, reconhecer os sinais do corpo é um passo importante para evitar excessos e episódios de compulsão alimentar. “Muitas vezes estamos cansados, ansiosos ou emocionalmente sobrecarregados, e isso pode ser confundido com fome. Aprender a identificar esses gatilhos ajuda a fazer escolhas mais conscientes.”

O especialista também alerta para os riscos de dietas extremamente restritivas realizadas sem orientação profissional. “Quando a restrição alimentar é feita por conta própria, o organismo pode interpretar esse processo como privação, aumentando ainda mais a vontade por determinados alimentos. Além disso, restrições severas podem comprometer a ingestão de vitaminas e minerais. Quando existe acompanhamento profissional, essas estratégias podem ser indicadas em situações específicas e por tempo determinado”, ressalta.

Outro fator importante, segundo o Dr. Renato Zorzo, é manter uma rotina alimentar. “A disciplina de horários ajuda a pessoa a compreender melhor os sinais do próprio corpo e facilita perceber se aquele impulso surgiu por uma necessidade fisiológica ou por um gatilho emocional. Além disso, dormir mal também favorece mecanismos relacionados à fome emocional”, explica.

Como identificar se a fome é fisiológica ou emocional?

Antes de comer, especialistas recomendam fazer uma breve pausa e observar alguns sinais do corpo e das emoções, fazendo as seguintes perguntas:

Faz quanto tempo que fiz minha última refeição? A fome apareceu aos poucos ou surgiu de repente? Eu aceitaria uma refeição completa, como arroz, feijão, legumes e uma proteína, ou quero apenas um alimento específico, como chocolate, pizza ou sorvete? Estou ansioso, triste, irritado, cansado, entediado ou emocionalmente sobrecarregado? Dormi bem na última noite? Meu estômago está roncando ou estou apenas com vontade de comer? Mesmo depois de estar fisicamente satisfeito, continuo querendo comer? Costumo sentir culpa ou arrependimento depois de comer? Estou usando a comida como recompensa ou conforto emocional? Se eu esperar alguns minutos ou beber água, essa vontade diminui? Como vou me sentir cerca de 20 minutos depois de comer esse alimento?

Segundo os médicos, os questionamentos ajudam a criar uma pausa entre o impulso e a ação, favorecendo escolhas mais conscientes. O objetivo não é eliminar completamente a fome emocional, mas evitar que ela se torne a principal forma de lidar com sentimentos difíceis e prejudique a relação com a comida.

Eles reforçam que sentir fome emocional ocasionalmente faz parte da experiência humana e não significa, por si só, um transtorno alimentar. O problema surge quando esse comportamento se torna frequente, provoca sofrimento ou interfere na qualidade de vida, situação em que é importante buscar acompanhamento médico e psicológico.

Por Beatriz Felicio