11 livros para repensar os negócios na Era da IA

Liderar um negócio hoje exige muito mais do que domínio técnico: é necessário ter autoconhecimento, capacidade de decidir sob pressão e disposição para repensar modelos diante de um mercado que muda rapidamente. A leitura continua sendo um dos caminhos mais consistentes para ajudar nessa jornada, amadurecer perspectivas e evitar erros já mapeados por quem já esteve nesse lugar antes.

Reunimos uma seleção de obras que abordam diferentes frentes do universo corporativo. Os títulos são assinados por autores com décadas de experiência prática em diferentes setores. Do posicionamento estratégico ao pensamento crítico aplicado a contextos complexos, a lista abaixo traz ferramentas para quem lidera, empreende ou pretende dar o próximo passo da carreira. Confira!

1. O coração ensinável

Em “O coração ensinável”, João Kepler reflete sobre como a humildade e a abertura ao aprendizado podem contribuir para o crescimento nos negócios e na vida (Imagem: Reprodução digital | Citadel Editora)

Neste livro, publicado pela Citadel Editora, João Kepler propõe uma reflexão sobre a importância de manter a mente aberta ao aprendizado em um mundo em constante transformação. Ao longo da obra, o empreendedor e investidor mostra como a humildade, a adaptabilidade e a disposição para rever certezas são características essenciais para crescer nos negócios e na vida.

2. CEO da própria vida

Em “CEO da própria vida”, Chris Canto propõe reflexões sobre protagonismo e novas possibilidades (Imagem: Reprodução digital | Editora ACTUAL)

Reinventar a carreira não significa começar do zero, mas transformar experiência e repertório em novas possibilidades. Na obra, Chris Canto traz inspirações para quem deseja assumir o protagonismo da própria trajetória, especialmente em momentos de transição. Com mais de 35 anos de experiência corporativa, a autora aborda temas como liderança, propósito, desenvolvimento executivo, aprendizagem contínua e os desafios de quem deseja transformar a carreira, inclusive após os 50.

3. Vendas movem o mundo

Em “Vendas movem o mundo”, Carol Manciola apresenta uma metodologia voltada ao desenvolvimento de competências (Imagem: Reprodução digital | DVS Editora)

Clientes mais informados, inteligência artificial e relações comerciais complexas desafiam os modelos tradicionais de treinamento e desenvolvimento de equipes de vendas. Neste livro, publicado pela DVS Editora, Carol Manciola apresenta uma nova metodologia para formar profissionais e desenvolver competências comerciais. A obra combina diagnóstico, aprendizagem e liderança para mostrar como transformar potencial em resultados.

4. Por que não tenho acesso ao meu dinheiro?

Em “Por que não tenho acesso ao meu dinheiro?”, Adimir Telles reflete sobre prosperidade e as escolhas que influenciam a relação de cada pessoa com as finanças (Imagem: Reprodução digital | Editora Autor da Fé)

Numa sociedade que valoriza o ter acima do ser, muitas pessoas trabalham duro e, ainda assim, não conquistam a liberdade financeira. Nesta obra, Adimir Telles usa a própria trajetória para mostrar que prosperidade não depende de quanto se ganha, mas de como se administra cada escolha. Uma leitura para quem deseja mudar a relação com o dinheiro e assumir o controle do próprio futuro.

5. Presença sob pressão

Em “Presença sob pressão”, Ricardo Ramos compartilha reflexões sobre autoconhecimento e os desafios de tomar decisões (Imagem: Reprodução digital | Ed. Brasport)

Ex-diretor do BNDES e executivo com décadas de experiência, Ricardo Ramos mostra como desenvolver o autoconhecimento para liderar e tomar decisões melhores, sobretudo em um mundo marcado pela velocidade e pressão por performance. A partir da própria jornada em grandes corporações e como pai de cinco filhos, ele traz caminhos práticos para reconhecer pontos cegos e encarar os desafios que a rotina levada no automático costuma esconder.

6. ARCA: filosofia de investimentos que bateu o mercado sem tentar prever o futuro

Em “ARCA: filosofia de investimentos que bateu o mercado sem tentar prever o futuro”, Thiago Nigro apresenta uma estratégia baseada em diversificação, disciplina e visão de longo prazo (Imagem: Reprodução digital | Citadel Editora)

Neste lançamento, Thiago Nigro apresenta uma estratégia de investimentos para aqueles que buscam proteger e ampliar o patrimônio diante de cenários de instabilidade. A metodologia combina diversificação, disciplina e visão de longo prazo para reduzir a dependência de previsões e decisões emocionais. Publicado pela Citadel Editora, o livro mostra como preparar o patrimônio para atravessar crises e aproveitar oportunidades.

7. Celebrar com excelência

Em “Celebrar com excelência”, Rodrigo do Carmo reúne aprendizados sobre comunicação, gestão e posicionamento (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

Celebrante, mestre de cerimônias e palestrante com mais de 17 anos de experiência, Rodrigo do Carmo apresenta uma visão prática sobre a profissionalização do mercado de celebrações. A partir da própria experiência, ele aborda comunicação, posicionamento, precificação, gestão financeira, inteligência emocional e construção de um negócio sustentável. O livro oferece ferramentas para profissionais que desejam transformar talento e propósito em uma carreira mais estruturada.

8. GEO – Decisões influenciadas por IA

Em “GEO – Decisões influenciadas por IA”, Rafael Rez explora como a inteligência artificial está transformando a forma como consumidores pesquisam e tomam decisões de compra (Imagem: Reprodução digital | DVS Editora)

A inteligência artificial (IA) transformou a forma como os consumidores pesquisam e tomam decisões de compra, tornando a presença das marcas nesses ambientes cada vez mais estratégica. Nesta obra, publicada pela DVS Editora, Rafael Rez combina marketing, tecnologia, neurociência e economia comportamental para explicar essa transformação, além de apresentar o conceito de Generative Engine Optimization (GEO).

9. A bússola do invisível

Em “A bússola do invisível”, Madilad Almassy aborda aspectos emocionais e comportamentais que podem influenciar a liderança (Imagem: Reprodução digital | Artêra Editorial)

Com mais de 30 anos de experiência no mercado corporativo, Madilad Almassy propõe uma reflexão sobre os aspectos invisíveis que influenciam a liderança e a tomada de decisões. A autora integra conhecimentos de neurociência, filosofia e psicanálise para discutir temas como autoliderança, equilíbrio emocional, culpa, apego e posicionamento profissional. A obra convida gestores e profissionais a desenvolverem maior consciência sobre seus sentimentos e comportamentos para enfrentar os desafios de liderar.

10. Café com Freud e Lacan

Em “Café com Freud e Lacan”, Fabiana Ratti aproxima conceitos da psicanálise dos desafios e das relações presentes no ambiente corporativo (Imagem: Reprodução digital | EDITORA UNBEWUSSTE)

Ao conectar psicanálise, liderança e relações profissionais, a psicanalista Fabiana Ratti propõe uma nova perspectiva sobre os desafios do ambiente corporativo. Com 25 anos de experiência em consultório, a autora traduz conceitos psicanalíticos para situações do cotidiano e explora temas como carisma, singularidade, desenvolvimento de potencial e políticas de relacionamento. A abordagem mostra como aspectos emocionais podem influenciar decisões, comportamentos e a capacidade de liderar.

11. Pensar – Pensamento crítico, sistêmico e criativo para decidir, criar e agir em contextos complexos

Em “Pensar – Pensamento crítico, sistêmico e criativo para decidir, criar e agir em contextos complexos”, Maria Flávia Bastos apresenta diferentes formas de pensamento para lidar com desafios (Imagem: Reprodução digital | Editora ACTUAL)

Por que algumas decisões resolvem um problema, mas criam tantos outros? Maria Flávia Bastos apresenta três caminhos complementares — os pensamentos crítico, sistêmico e criativo — para ajudar líderes e profissionais a questionarem certezas, compreenderem relações complexas e construírem novas possibilidades. Com reflexões aplicáveis ao universo corporativo, a obra defende uma liderança menos automática e mais consciente, humana e aberta ao aprendizado.

Por Bárbara Azalim