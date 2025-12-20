11 livros para começar 2026 em equilíbrio

Começar um novo ano é sempre um convite para reorganizar prioridades e, muitas vezes, esse exercício envolve olhar para dentro. É necessário desacelerar, compreender as próprias emoções e buscar novas formas de viver com mais presença e leveza.

A literatura desempenha um papel valioso nesse percurso, ao oferecer ferramentas acessíveis e profundas para lidar com a ansiedade e construir relações mais saudáveis consigo e com os outros. O simples ato de ler pode inspirar transformações reais.

Pensando nisso, selecionamos obras que ajudam a repensar hábitos, ritmos e expectativas em busca de bem-estar. Confira!

1. Eu fractal – conheça-te a ti mesmo

Em “Eu fractal – conheça-te a ti mesmo”, o leitor aprende a mergulhar em sua própria complexidade (Imagem: Divulgação | Editora Mauad X)

Beatriz Breves convida a começar o ano com uma profunda revisão dos paradigmas que moldam nossa compreensão sobre o Eu. Integrando Psicanálise, Física, Biologia e Arte, a autora introduz a Consciência Alfa, concebida como um espaço vibracional em que passado, presente e futuro convergem no “Instante do Agora”. Nesse livro, o leitor aprende a mergulhar em sua própria complexidade, sintonizar uma nova frequência interior e embarcar numa jornada transformadora do Eu em 2026.

2. Chakras

Em “Chakras”, Anodea Judith revela um conceito para seguir em uma nova jornada a partir de formas únicas de sabedoria (Imagem: Divulgação | Editora Mantra)

Considerada a bíblia do Sistema dos Chakras, a edição publicada pela Editora Mantra é atualizada e ampliada, com uma abordagem bastante prática, inclui tópicos sobre relacionamentos, evolução e cura. Anodea Judith revela um conceito para seguir em uma nova jornada a partir de formas únicas de sabedoria, desenvolvimento e transformação. Por meio de meditações harmônicas e movimentos simples, é possível obter sabedoria espiritual e melhorar a saúde física e mental.

3. O ego não é seu inimigo

“O ego não é seu inimigo” busca mostrar que o ego, antes visto como vilão, revela-se apenas um guardião tentando nos proteger (Imagem: Divulgação | André Neves)

Talvez o maior gesto de bem-estar seja trocar a pressa por presença e perceber que a vida não está contra nós, mas nos ensinando o tempo todo. Esse é o intuito de André Neves nessa obra que busca mostrar que o ego, antes visto como vilão, revela-se apenas um guardião tentando nos proteger, enquanto a alma sussurra o caminho do crescimento. Nesse novo ano, olhar para dentro pode ser a virada mais revolucionária: transformar problemas em mestres e expectativas em leveza.

4. Os caminhos da prosperidade

Em “Os caminhos da prosperidade”, Pedro Baldansa traz práticas energéticas que alinham mente, alma e atitudes (Imagem: Divulgação | Editora Latitude)

Prosperar não se limita apenas a dinheiro em abundância ou contas pagas. Ser próspero é ter saúde para desfrutar a vida, relacionamentos saudáveis e significativos, e equilíbrio emocional. Neste guia prático e inspirador, publicado pela Latitude, o sensitivo e astrólogo Pedro Baldansa traz práticas energéticas que alinham mente, alma e atitudes, com ensinamentos para atrair a prosperidade em todas as áreas no novo ano.

5. Transições

“Transições” mostra como atravessar períodos de desafios com sabedoria, transformando incertezas em oportunidades de crescimento espiritual (Imagem: Divulgação | Editora Mundo Cristão)

Mudanças, esperadas ou abruptas, desafiam e convidam a recomeçar. Neste livro publicado pela Mundo Cristão, Karen Bomilcar mostra como atravessar esses períodos com sabedoria, transformando incertezas em oportunidades de crescimento espiritual. Sem fórmulas rápidas, ela acolhe a complexidade das rupturas e aponta para a direção de Deus. Uma leitura para aprender a viver transições com fé, coragem e propósito.

6. A jornada eterna

“A jornada eterna” oferece um mergulho profundo no sentido da vida e do que a transcende (Imagem: Divulgação | SGuerra Design)

Para quem deseja iniciar 2026 com mais serenidade, espiritualidade e consciência, João Gomes Ribeiro oferece um mergulho profundo no sentido da vida e do que a transcende. Por meio de 35 relatos mediúnicos, ele ilumina temas como autocuidado emocional, perdão, escolhas conscientes e propósito, mostrando como a compreensão da alma pode transformar o presente. A obra convida o leitor a desacelerar, refletir e fortalecer sua relação consigo mesmo.

7. Desaprendendo como viver

“Desaprendendo como viver” incentiva o leitor a questionar hábitos que pesam, resgatar o prazer de viver e construir uma rotina mais leve (Imagem: Divulgação | Bejinha)

Este é um guia inspirador para repensar prioridades. Ao relatar a decisão de abandonar um estilo de vida acelerado e adotar um caminho mais simples e conectado à natureza, Bejinha mostra que bem-estar nasce de escolhas corajosas e alinhadas ao que realmente importa. Entre viagens, descobertas e reflexões práticas, ele incentiva o leitor a questionar hábitos que pesam, resgatar o prazer de viver e construir uma rotina mais leve, consciente e humana.

8. Autoliderança antifrágil

“Autoliderança antifrágil” apresenta um modelo prático para pensar estrategicamente sobre a própria vida (Imagem: Divulgação | Editora Gente Autoridade)

Descubra como desenvolver autoliderança a partir da consciência emocional e da capacidade de crescer com a adversidade. Inspirado no conceito de antifragilidade, o livro apresenta um modelo prático para pensar estrategicamente sobre a própria vida. Os sete pilares da autoliderança ajudam a reconhecer limites, ajustar rotas e sustentar energia em momentos de pressão.

9. Exaustos

Em “Exaustos”, Lucas Freire explica como estímulos constantes, multitarefa e dependência digital aprisionam a mente (Imagem: Divulgação | Buzz Editora)

Atualmente o bem-estar está comprometido pela exaustão, que se tornou parte do cotidiano e afeta nossa saúde emocional. Com olhar clínico, Lucas Freire explica como estímulos constantes, multitarefa e dependência digital aprisionam a mente. Ao apresentar o conceito de Playfulness, ele propõe recuperar leveza, imaginação e presença. A obra apresenta as “neuroprisões” e traz exercícios práticos que ajudam a reorganizar a rotina e ampliar a consciência.

10. O peso da inexistência

“O peso da inexistência” mostra como o trabalho invisível adoece e apaga (Imagem: Divulgação | Editora Podletras)

Amélia Greier revela o impacto da precarização do cuidado sobre o corpo e a saúde emocional das mulheres. A protagonista, sem nome e sobrecarregada por múltiplas jornadas, enfrenta exaustão, ansiedade e a perda de si em uma rotina que exige tudo e devolve nada. Ao mostrar como o trabalho invisível adoece e apaga, o romance convida à reflexão sobre autocuidado, limites, dignidade e o direito de existir além da utilidade. Uma ficção contundente sobre o bem-estar feminino em um mundo que insiste em não as ver.

11. Prólogo da vida

“Prólogo da vida” é um livro que propõe uma pausa para olhar para dentro e reconhecer, nos ciclos que passaram, caminhos para começar um novo ano (Imagem: Divulgação | Naide Adriano)

Ao revisitar diferentes fases de sua trajetória, desde a adolescência ao amadurecimento, Naide Adriano transforma experiências pessoais em poemas que registram como o tempo, a fé e as relações moldam a vida. A coletânea percorre momentos que marcaram a autora e os converte em reflexões sobre mudança, memória e reconstrução pessoal. É um livro que propõe uma pausa para olhar para dentro e reconhecer, nos ciclos que passaram, caminhos para começar um novo ano com mais clareza e sentido.

Por Caroline Arnold