Variedades

11 livros para colocar na sua lista de leituras em junho

7 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 05/06/26 15h06
Esses livros mostram como a literatura pode inspirar, ensinar e despertar novas ideias (Imagem: ShotPrime Studio | Shutterstock)

Todo mês traz a oportunidade de descobrir novas histórias, ideias e perspectivas, e junho não é diferente. Nesta seleção, reunimos livros que transitam por diferentes gêneros e temas, capazes de emocionar, informar e despertar reflexões sobre a vida.

Entre romances, contos, ensaios, guias práticos e obras de espiritualidade, há opções para leitores dos mais variados interesses. Os títulos abordam questões como paternidade, envelhecimento, política, trabalho, arte, educação, autoconhecimento e fé.

Seja para mergulhar em uma trama envolvente, ampliar conhecimentos ou encontrar inspiração para novos questionamentos, os livros desta lista oferecem leituras enriquecedoras para acompanhar o mês e renovar o hábito de ler. Confira!

1. Quando eu era velha

Capa de livro bege com detalhes em azul imitando azulejos antigos com título e nome do livro
Em “Quando eu era velha”, uma jornalista aposentada revisita memórias e reflexões sobre o envelhecimento (Imagem: Reprodução digital | Editora Labrador)

Olívia, jornalista aposentada, recebe uma proposta inusitada: escrever sobre o envelhecimento. Entre memórias da infância, rugas recém-chegadas e silêncios que doem mais que as dores do corpo, com a pena livre de encomendas e o tempo escorrendo ligeiro, ela percorre ruas, rostos, redes sociais e se espanta com o que ainda pulsa. Nesta obra, Fernanda Pompeu desenha os contornos de uma vida que não se curva ao tempo. Afinal, envelhecer talvez seja apenas outro jeito de começar.

2. O sagrado no profano

Capa de livro vermelha com título e nome do autor, com ilustração de pessoas andando nas ruas com bandeiras
“O sagrado no profano” explora a relação entre religião e política ao longo da história, mostrando como essas duas esferas se conectaram (Imagem: Reprodução digital | Editora Diálogo Freiriano)

A obra do teólogo Dione Caruzo analisa a estruturação do poder na coletividade e evidencia como religião e política, mesmo que de maneiras implícitas, estiveram interligadas em momentos históricos decisivos. Ao percorrer o período que vai das eras bíblicas aos conflitos mundiais, o livro explicita suas respectivas influências na formação de leis, identidades e instituições.  Além disso, as figuras bíblicas aparecem não apenas como “heróis da fé”, mas também como personagens políticos.

3. Burnout tem lei

Capa de livro branca com espiral de folhas e título e nome do autor em vermelho e preto
“Burnout tem lei” explica os principais cuidados jurídicos para quem enfrenta o adoecimento relacionado ao trabalho (Imagem: Reprodução digital | Editora Assedionet)

Este guia jurídico é essencial para quem adoeceu por causa do trabalho e precisa entender seus direitos. Com mais de 25 anos de experiência em Direito do Trabalho e Previdenciário, Priscila Arraes Reino revela as armadilhas que comprometem os processos e direitos dos trabalhadores. Escrito em linguagem clara e acessível, o livro aborda temas como documentação do adoecimento, estabilidade no emprego, indenizações e como lidar com erros do INSS.

4. Livre associação

Capa de livro bege com título e nome do autor em preto e com dois corpos coloridos entrelaçados
Em “Livre associação”, doze histórias exploram as fragilidades, os dilemas e os questionamentos de personagens em diferentes momentos da vida (Imagem: Reprodução digital | Editora M.inimalismos)

Memória e ficção se confundem nessa obra de autoanálise escrita por Ivan Hegen. As doze histórias que compõem a publicação exploram as nuances e as vulnerabilidades de personagens que estão em diferentes momentos de suas vidas. Com um tom intimista, existencialista e por vezes divertido, o livro expõe a angústia e os dilemas presentes na experiência de conhecer a si e ao mundo.

5. Morte na fronteira

Capa de livro preta com o título e nome do autor escrito em vermelho e verde, com foco em um arame farpado
“Morte na fronteira” acompanha a defesa de um delegado acusado de um crime, ao mesmo tempo em que mergulha em temas como justiça, destino e livre-arbítrio (Imagem: Reprodução digital | Editora Labrador)

Neste romance policial do escritor Humberto Pimentel, Armando é um perito criminal aposentado que atua como advogado criminalista. Quando ele assume o caso do delegado Tonho, acusado de um crime que afirma não ter cometido, os rumos do protagonista seguem por um caminho incerto. O livro também recorre ao existencialismo para refletir sobre assuntos como destino e livre-arbítrio.

6. Precisamos falar sobre política

Capa de livro branca com título e nome do autor em azul escuro, e ilustração de balões de conversa coloridos com desenho de uma mão segurando grades, algemas, um martelo e mãos
“Precisamos falar sobre política” apresenta conceitos essenciais sobre poder, soberania e cidadania de forma acessível (Imagem: Reprodução digital | Editora Diálogo Freiriano)

O cientista social Aurelio Maranha apresenta informações essenciais para o exercício da cidadania, como os conceitos de poder, soberania e justiça, além das maneiras como diferentes governos se estabelecem e se legitimam na contemporaneidade. Com uma abordagem leve e didática, como se estivesse contando histórias entre amigos, introduz figuras centrais como Platão e Aristóteles, passa por pensadores como Maquiavel e Thomas Hobbes, e chega aos dias atuais com Max Weber e Ludwig von Mises.

7. O manual do pai f*da

Capa de livro branca com título e nome do autor em preto e ilustração de uma mala cheio de coisas para crianças
Em “O Manual do pai f*da”, pais de primeira viagem encontram orientações e reflexões para assumir um papel mais ativo na vida familiar (Imagem: Reprodução digital | Editora Viseu)

Não dá para esperar o próximo mês para entender que a paternidade começa agora. A obra de Lucas C. Maciel transforma dúvidas, inseguranças e a falta de referências em um guia direto e humano para pais de primeira viagem. Com orientações práticas e reflexões sobre presença, parceria e vínculo afetivo, a trama mostra que ser pai não é “ajudar”, mas assumir um papel ativo desde o início da jornada familiar.

8. Harmonia Mundi

Capa de livro verde com título e nome do autor em vermelho e desenho de uma espiral azul e verde
“Harmonia Mundi” propõe uma investigação sobre a importância da arte e busca compreender sua presença na experiência humana (Imagem: Reprodução digital | Editora FoxTablet)

Por que a arte é necessária? O que faz com que ela seja tão essencial ao ponto de existir – e sempre ter sido criada – em qualquer tempo e espaço? Existem obras cuja qualidade é incontestável? Foram esses questionamentos que moveram Filipe Salles, professor e pesquisador da Unicamp, a defender neste livro, fruto de seu trabalho de Livre-Docência, uma tese inédita: a de que a explicação para essas perguntas está na ciência.

9. Queimem todos os professores

Capa de livro com título escrito em laranja e nome do autor em branco com imagem de fundo de uma sala de aula suja e desorganizada
“Queimem todos os professores” reúne contos distópicos que retratam os desafios da educação em uma sociedade que deixou de valorizar o ensino (Imagem: Reprodução digital | Editora Kotter Editorial)

No universo distópico dos contos de Arthur V. F. Furtado, uma aliança causou o desmantelamento das escolas, e os educadores que continuam nos cargos não conseguem exercer seu trabalho mais fundamental: o ensino. Apesar de agora os docentes serem perseguidos por estudantes, pais e burocratas poderosos, alguns professores continuam lutando pela educação na tentativa de formar uma população capaz de refletir criticamente.

10. Doutrina espírita cristã da consciência

Capa de livro com título e nome do autor escrito em branco, com ilustração de um bola de cristal com um homem sentado dentro e representação dos 4 elementos ao redor
Em “Doutrina espírita cristã da consciência”, o autor compartilha aprendizados e experiências que o levaram a uma nova compreensão da espiritualidade (Imagem: Reprodução digital | Editora LC Books POD)

Odair José Celestino compartilha mais de duas décadas de estudos, vivências e descobertas espirituais que o conduziram a uma nova compreensão da doutrina espírita. De origem católica e após uma jornada de buscas e experiências mediúnicas, o autor revela como despertou para o mundo espiritual. O livro apresenta uma visão evolutiva e cristã do espiritismo, unindo fé, razão e energia.

11. Não era passeio, era consulta

Capa de livro branca com o nome do autor em preto e título em verde e vermelho com ilustração de médico veterinário e cachorro da raça husky siberiano
“Não era passeio, era consulta” aborda os laços entre humanos e animais por meio da recuperação de uma cachorrinha e dos desafios da medicina veterinária (Imagem: Reprodução digital | Editora Rua do Sabão)

Após chegar ao hospital veterinário em estado crítico, uma husky siberiana de nove meses cruza o caminho de um médico veterinário emocionalmente esgotado. A partir desse encontro, a narrativa acompanha a recuperação da cachorrinha enquanto reflete sobre os impactos emocionais da profissão e os vínculos entre humanos e animais. Inspirada em casos reais, a obra de Victor Soares aborda temas como negligência, luto, adoção responsável e humanização dos pets em uma história sobre acolhimento e recomeços.

Por Clara Menezes

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