11 livros infantis para acompanhar as férias escolares

As férias escolares de julho abrem espaço para novas experiências na rotina das crianças, e os livros podem ser grandes aliados nesse período. Além de estimular a criatividade e a imaginação, a leitura ajuda os pequenos a mergulhar em diferentes culturas, refletir sobre o mundo ao redor e descobrir novos interesses de forma lúdica.

Para além das histórias de fantasia, a literatura infantil reúne obras capazes de apresentar temas como ciência, meio ambiente, emoções, diversidade e tradições populares em narrativas acessíveis e envolventes. Com ilustrações e atividades interativas, as indicações abaixo transformam o aprendizado em uma experiência divertida para os pequenos leitores. Confira!

1. Vaga-lume – O amigo brilhante

“Vaga-lume – O amigo brilhante” convida os leitores a enxergar a escuridão com novos olhos por meio da poesia e a encontrar coragem nos pequenos gestos (Imagem: Reprodução digital | Editora Matrix)

Mariana Caltabiano, criadora de sucessos como Zuzubalândia, transforma o medo do escuro em uma jornada de descobertas e encantamento. Ao conhecer um simpático vaga-lume que ilumina a noite com sua pequena luz, a criança percebe que aquilo que parecia assustador pode esconder beleza, amizade e imaginação. Com uma narrativa delicada e lúdica, o livro convida os leitores a enxergar a escuridão com novos olhos por meio da poesia e a encontrar coragem nos pequenos gestos e nas grandes aventuras. E o melhor: o próprio livro brilha no escuro!

2. Meu livro de dinossauros

“Meu livro de dinossauros” transforma o aprendizado sobre paleontologia em uma divertida jornada de descobertas (Imagem: Reprodução digital | Editora Caminho Suave)

Os pequenos exploradores descobrem como os dinossauros viveram na Terra, quais eram seus hábitos e como os cientistas conseguem desvendar seus mistérios milhões de anos depois. Com ilustrações vibrantes, curiosidades, jogos e atividades, a obra transforma o aprendizado sobre paleontologia em uma divertida jornada de descobertas. Uma leitura para despertar a curiosidade e aproximar as crianças da ciência enquanto elas conhecem as eras Triássica, Jurássica e Cretácea.

3. O que faz um bebê

“O que faz um bebê” ajuda a responder uma das dúvidas mais comuns da infância: de onde vêm os bebês? (Imagem: Reprodução digital | Editora Alcateia Editorial)

Durante as férias, perguntas curiosas podem render grandes descobertas e essa leitura ajuda a responder uma das dúvidas mais comuns da infância: de onde vêm os bebês? Com uma abordagem sensível e acolhedora, Cory Silverberg apresenta os processos biológicos envolvidos no nascimento e mostra que cada criança também carrega uma história de afeto, vínculos e cuidado. A obra combina ciência e emoção em uma narrativa acessível, criando uma oportunidade para conversar em família sobre a origem da vida.

4. O Caranguejo Irritado em: eu não gosto de perder (e é impossível você me vencer)

“O Caranguejo Irritado em: eu não gosto de perder (e é impossível você me vencer)” transforma emoções comuns da infância em uma aventura interativa (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

Entre provocações, desafios e uma divertida brincadeira de “procure e ache”, um caranguejo mal-humorado precisa aprender a lidar com a frustração de perder e a importância de celebrar as vitórias dos outros. Com humor e sensibilidade, o autor André Catarinacho e a ilustradora Flávia Borges transformam emoções comuns da infância em uma aventura interativa que estimula empatia, atenção e inteligência emocional.

5. Quem tem medo de papangu?

“Quem tem medo de papangu?” expõe o surgimento e as aventuras de Papangu (Imagem: Reprodução digital | Editora Cortez)

Seguindo a tradição poética nordestina, o livro apresenta em rimas a história de um marcante personagem daquela região: o Papangu. De forma lúdica, brincando e encantando o leitor, a autora Goimar Dantas expõe o surgimento e as aventuras dessa divertida figura folclórica, apontando sua presença em diferentes estados e regiões do país.

6. João quer ser o Messi

“João quer ser o Messi” narra a história de um menino que enfrenta medos, bullying, lições de casa e o desafio de ir para a cama no horário certo para se tornar o Messi (Imagem: Reprodução digital | Editora Hábito)

João é um menino sonhador de oito anos que está se esforçando para ser como Lionel Messi, o astro do futebol. Ele enfrenta seus medos, o bullying, as lições de casa e até o desafio de ir para a cama na hora certa, tudo para alcançar seu grande objetivo: tornar-se o melhor jogador do mundo, que nem o ídolo.

7. O menino que queria ser Deus

“O menino que queria ser Deus” lembra que, mesmo quando não entendemos tudo, podemos ter certeza de que nunca estamos sozinhos (Imagem: Reprodução digital | Editora Mundo Cristão)

Yago Martins conta a história de Dandam, um menino de seis anos que carrega o peso de perguntas grandes demais para sua idade. Diante da dor, da perda e da injustiça, o garoto não apenas se questiona por que existe o sofrimento, mas também decide que poderia fazer um trabalho melhor que Deus. Com sensibilidade e delicadeza, a obra lembra que, mesmo quando não entendemos tudo, podemos ter certeza de que nunca estamos sozinhos.

8. O pequeno mundo criativo

“O pequeno mundo criativo” estimula o pensamento crítico, criativo e a resolução de problemas (Imagem: Reprodução digital | Editora Cortez)

Este livro convida as crianças a trilharem uma jornada criativa por meio de uma narrativa poética e ilustrativa, que inspira a descoberta de caminhos inovadores para a reconstrução de um pequeno mundo. Com uma abordagem lúdica e envolvente, a obra estimula o pensamento crítico, criativo e a resolução de problemas, conectando conceitos de sustentabilidade, arte e economia circular.

9. A menina, o trailer e a floresta

“A menina, o trailer e a floresta” acompanha uma garota que cresce em um trailer e entende a operação do próprio mundo à partir do veículo (Imagem: Reprodução digital | Editora Ases da Literatura)

Seani Soares narra a história da menina Inaê, que cultiva um mundo de magia diferente da maioria das crianças. Inspirada na criação da filha do escritor, a história acompanha uma garota que cresce em um trailer em meio à floresta. A partir do CasulAzul, como é chamado o veículo onde moram, ela entende a operação do próprio mundo, descobre como a natureza deve ser preservada, percebe a interação dos animais e cria passatempos.

10. A águia solidária e o Planeta Azul

“A águia solidária e o Planeta Azul” convida os pequenos leitores a uma jornada com Sury, Black e Pitoco por cenários diversos, onde testemunham problemas ambientais (Imagem: Reprodução digital | Editora LC Books POD)

Em uma aventura repleta de descobertas, amizade e conscientização ambiental, a escritora e artista plástica Cilene Queiroz convida os pequenos leitores a embarcarem em uma jornada emocionante ao lado de Sury, uma águia solidária, e de seus inseparáveis amigos Black e Pitoco. Ao longo do percurso, os protagonistas atravessam cenários diversos e testemunham problemas como a poluição de rios e oceanos, o desmatamento, as queimadas, a escassez hídrica e a perda da biodiversidade.

11. Onde você está quando não está aqui?

“Onde você está quando não está aqui?” celebra a importância da empatia, da escuta e do respeito às diferentes maneiras de estar e se conectar com o mundo (Imagem: Reprodução digital | Editora Matrix)

Acompanhe a emocionante jornada de Júlia, uma mãe que busca compreender o universo interior de seu filho autista, Joaquim. Ao ser convidada por ele a conhecer um mundo repleto de imaginação, cores e significado, ela descobre que o aparente distanciamento do menino é, na verdade, uma forma única de perceber a realidade. Com sensibilidade e delicadeza, o livro celebra a importância da empatia, da escuta e do respeito às diferentes maneiras de estar e se conectar com o mundo.

Por Bárbara Correa