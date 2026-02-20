Variedades

10 vitaminas caseiras veganas para ajudar no ganho de massa muscular

Vitamina de morango com banana e linhaça (Imagem: artem evdokimov | Shutterstock)
Para quem busca ganhar massa muscular, é essencial manter uma rotina equilibrada, combinando alimentação saudável com a prática regular de atividades físicas. E isso também vale para os adeptos da dieta vegana. A hipertrofia muscular pode ser alcançada com uma alimentação balanceada, com fontes vegetais de proteína. Nesse contexto, as vitaminas são excelentes aliadas, pois unem alimentos proteicos e nutritivos.

A seguir, confira 10 receitas de vitaminas veganas deliciosas para você incluir na dieta. Confira!

1. Vitamina de morango com banana e linhaça

Ingredientes

  • 1 banana-nanica descascada e cortada em rodelas
  • 3 morangos picados
  • 200 ml de leite vegetal gelado
  • 1 colher de chá de sementes de linhaça

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, as sementes de linhaça, a banana-nanica e os morangos e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

2. Vitamina de batata-doce com aveia e pasta de amendoim

Ingredientes

  • 4 rodelas de batata-doce cozidas e descascadas
  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 2 colheres de sopa de flocos de aveia
  • 1 colher de sobremesa de pasta de amendoim
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 350 ml de leite de aveia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata por 3 minutos. Transfira a vitamina para um copo e beba antes do treino ou no café da manhã.

3. Vitamina de tâmara com cacau e nozes

Ingredientes

  • 2 tâmaras sem caroço
  • 300 ml de leite de amêndoas gelado
  • 2 nozes
  • 1 colher de sopa de cacau em pó
  • 2 colheres de sopa de farelo de aveia
  • 1 colher de sopa de pasta de amendoim

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

Duas taças com vitamina de goiaba com castanha-de-caju
Vitamina de goiaba com castanha-de-caju (Imagem: Faturbisa | Shutterstock)

4. Vitamina de goiaba com castanha-de-caju

Ingredientes

  • 1 goiaba sem sementes e picada
  • 1 colher de sopa de castanha-de-caju
  • 250 ml de leite de aveia gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

5. Vitamina de figo, morango e castanha-do-pará

Ingredientes

  • 500 ml de leite de amêndoas gelado
  • 50 g de castanha-do-pará picada
  • 4 figos picados
  • 4 morangos picados

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

6. Vitamina de açaí com granola e aveia

Ingredientes

  • 100 g de polpa de açaí
  • 4 colheres de sopa de granola vegana
  • 1 xícara de chá de leite vegetal
  • 4 colheres de sopa de flocos de aveia
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de abacate com leite de coco em duas taças de vidro em cima de uma mesa de madeira
Vitamina de abacate com leite de coco (Imagem: Lanav | Shutterstock)

7. Vitamina de abacate com leite de coco

Ingredientes

  • Polpa de 1 abacate maduro
  • 200 ml de leite de coco gelado
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 scoop de proteína vegetal sem sabor

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de abacate, o suco de limão, o leite de coco, a proteína e a canela em pó e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

8. Vitamina de beterraba com banana e nozes

Ingredientes

  • 200 ml de leite de soja gelado
  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 1/2 beterraba descascada e picada
  • 3 nozes picadas
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 1 colher de sopa de flocos de aveia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata por 3 minutos. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

9. Vitamina de coco com cacau e banana

Ingredientes

  • 250 ml de leite de coco gelado
  • 1 colher de sopa de cacau em pó sem açúcar
  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 1 colher de sopa de coco ralado
  • 1 scoop de proteína vegetal sabor chocolate

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

10. Vitamina de frutas vermelhas com tofu

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de frutas vermelhas
  • 100 g de tofu macio
  • 300 ml de leite de soja gelado
  • 1 colher de sopa de linhaça

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

