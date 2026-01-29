10 vitaminas caseiras ricas em proteínas

As vitaminas caseiras são uma excelente maneira de incluir mais nutrientes na dieta de forma prática e saborosa. Quando combinadas com ingredientes ricos em proteínas, elas podem se tornar uma opção completa para fortalecer o corpo e aumentar a energia e o ganho de massa muscular.
Abaixo, confira 10 receitas de vitaminas proteicas para você incluir na dieta e tornar o seu cardápio ainda mais nutritivo!
1. Vitamina de chocolate com café e canela
Ingredientes
- 1 scoop de whey protein sabor baunilha
- 1 colher de sobremesa de café solúvel
- 1 colher de sopa de cacau em pó
- 1 colher de chá de canela em pó
- 250 ml de leite de amêndoas gelado
- Chocolate meio-amargo picado para decorar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o whey protein, o café solúvel, o cacau, a canela e o leite de amêndoas e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e decore com chocolate meio-amargo. Sirva em seguida.
2. Vitamina de goiaba com maçã e aveia
Ingredientes
- 1 1/2 xícara de chá de leite de aveia gelado
- 1 goiaba descascada e picada
- 1 maçã sem sementes e picada
- 4 colheres de sopa de farelo de aveia
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite de aveia, a goiaba, a maçã e o farelo de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
3. Vitamina de frutas vermelhas com linhaça
Ingredientes
- 1 xícara de chá de frutas vermelhas (morango, amora, framboesa ou mix)
- 1 colher de sopa de linhaça moída
- 170 g de iogurte natural
- 150 ml de leite de aveia gelado
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as frutas vermelhas, a linhaça, o iogurte natural e o leite de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
4. Vitamina de açaí com banana
Ingredientes
- 200 g de polpa de açaí
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 1 colher de sopa de flocos de aveia
- 250 ml de leite de aveia gelado
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a polpa de açaí, a banana, a aveia e o leite de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
5. Vitamina de abacate com espinafre e chia
Ingredientes
- Polpa de 1 abacate
- 6 folhas de espinafre
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 80 g de iogurte desnatado
- 300 ml de leite de soja gelado
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a polpa de abacate, as folhas de espinafre, as sementes de chia, o iogurte desnatado e o leite de soja e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
6. Vitamina de pêssego, mamão e maçã
Ingredientes
- 4 pêssegos sem caroço
- 1 maçã sem sementes e picada
- Polpa de 1 mamão
- 80 g de iogurte desnatado
- 250 ml de leite gelado
- 1 colher de sopa de farelo de aveia
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os pêssegos, a maçã, o mamão, o iogurte desnatado, o leite e o farelo de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
7. Vitamina de aveia, mel e nozes
Ingredientes
- 200 ml de leite desnatado gelado
- 170 g de iogurte natural
- 2 scoops de whey protein sabor baunilha
- 2 colheres de sopa de aveia em flocos
- 1 colher de sobremesa de mel
- 1 colher de sopa de nozes picadas
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite desnatado, o iogurte natural, o whey protein, a aveia em flocos, o mel e as nozes e bata até obter textura cremosa. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
8. Vitamina de banana com pasta de amendoim
Ingredientes
- 1 banana descascada e cortada em rodelas
- 1 colher de sopa de pasta de amendoim
- 1 scoop de whey protein sabor baunilha
- 200 ml de leite desnatado gelado
- Amendoins para decorar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a banana, a pasta de amendoim, o whey protein e o leite desnatado e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e adicione os amendoins. Sirva em seguida.
9. Vitamina de morango com batata-doce
Ingredientes
- 1 banana descascada, congelada e cortada em rodelas
- 1/2 xícara de chá de batata-doce descascada e cozida
- 4 morangos congelados
- 1 colher de sopa de aveia em flocos
- 1 colher de sopa de leite em pó
- 1 colher de sopa de pasta de amendoim integral
- 300 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a banana, os morangos congelados, a aveia em flocos, o leite em pó, a pasta de amendoim, a batata-doce e a água gelada. Bata até obter uma consistência cremosa e homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
10. Vitamina de pera com iogurte e chia
Ingredientes
- 1 pera picada
- 1 scoop de whey protein sabor baunilha
- 170 g de iogurte natural
- 1 colher de sopa de sementes de chia
- 150 ml de leite de aveia gelado
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a pera, o whey protein, o iogurte natural, as sementes de chia e o leite de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.