10 sucos verdes para limpar o organismo e auxiliar no emagrecimento

Devido às propriedades antioxidantes e nutritivas, os sucos verdes podem oferecer inúmeros benefícios para o corpo. Isso porque, quando preparados com os ingredientes corretos, ajudam a diminuir a retenção de líquido, a prevenir o estresse oxidativo e, ainda, auxiliam no processo de emagrecimento. Além disso, fortalecem o sistema imunológico e aumentam a disposição para a prática de atividades físicas.
Abaixo, confira 10 sucos verdes para limpar o organismo e emagrecer!
1. Suco verde de kiwi e maçã-verde
Ingredientes
- 2 kiwis descascados e cortados em rodelas
- 1 maçã-verde cortada em cubos e sem sementes
- 2 folhas de couve picadas
- Suco de 1 limão
- Pedaços de kiwi para decorar
- 500 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a maçã-verde, os kiwis, as folhas de couve, o suco de limão e a água e bata até obter uma mistura homogênea. Coe o suco, transfira para um copo, decore com pedaços de kiwis e sirva em seguida.
2. Suco verde de couve e melão
Ingredientes
- 200 ml de água de coco gelada
- 1 folha de couve picada
- 1 fatia de melão cortada em cubos
- Suco de 1 limão
- Folhas de hortelã e salsinha a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a água de coco, a folha de couve, o melão e o suco de limão e bata até triturar bem. Adicione as folhas de hortelã e a salsinha e bata novamente para incorporar. Coe o suco, transfira para um copo e sirva em seguida.
3. Suco verde de vegetais
Ingredientes
- 2 folhas de couve picadas
- 4 folhas de rúcula
- 2 folhas de alface picadas
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- 1 florete de brócolis cru picado
- 1/2 pepino picado
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de salsinha
- 1 talo de cebolinha
- 300 ml de água gelada
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
No liquidificador, coloque a água, a couve, a alface, a rúcula, o espinafre, o brócolis, o pepino, o suco de limão, a salsinha e a cebolinha. Bata por aproximadamente 2 minutos, até obter uma bebida homogênea. Se preferir uma textura mais leve, coe. Acrescente gelo e consuma imediatamente.
4. Suco verde de pepino e hortelã
Ingredientes
- 2 pepinos com casca e cortado em rodelas
- Suco de 1 limão
- 5 folhas de hortelã
- 200 ml de água de coco
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
5. Suco verde de espinafre e beterraba
Ingredientes
- 1 xícara de chá de espinafre
- 1/2 beterraba descascada e picada
- 1 maçã cortada em cubos
- 1 pedaço de gengibre
- 200 ml de água gelada
- Suco de 1/2 limão
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o espinafre, a beterraba, a maçã, o gengibre, a água e o suco de limão. Bata até obter uma mistura homogênea. Coe o suco e transfira para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
6. Suco verde de abacaxi e couve
Ingredientes
- 4 fatias de abacaxi cortadas em cubos
- 6 folhas de couve picadas
- 1 maçã-verde cortada em cubos e sem sementes
- 1 pedaço de gengibre
- 200 ml de água gelada
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o abacaxi, as folhas de couve, a maçã-verde, o gengibre e a água e bata até obter uma mistura homogênea. Coe o suco, transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.
7. Suco verde de alface e laranja
Ingredientes
- Suco de 1 limão
- Suco de 2 laranjas
- 6 folhas de alface
- 250 ml de água gelada
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o suco de limão, o suco de laranja, as folhas de alface e a água e bata até triturar bem as folhas. Coe o suco e transfira para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
8. Suco verde de couve com pera
Ingredientes
- 1 folha de couve picada
- 1 pera sem sementes e cortada em cubos
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 1 fatia de gengibre descascada
- 300 ml de água de coco gelada
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
9. Suco verde de uva, alface e limão
Ingredientes
- 1 xícara de chá de uva verde sem semente
- 3 folhas de alface-crespa
- Suco de 1 limão
- 200 ml de água gelada
- 4 pedras de gelo
Modo de preparo
No liquidificador, coloque a água, as uvas verdes, a couve e o suco de limão. Bata por cerca de 1 a 2 minutos, até obter uma mistura homogênea. Se desejar uma textura mais lisa, coe. Acrescente o gelo e consuma imediatamente.
10. Suco verde de espinafre e maracujá
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
- 1 l de água gelada
- 1 xícara de chá de suco de maracujá natural e concentrado
- 2 colheres de sopa de mel
- 1/2 xícara de chá de suco de limão
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.