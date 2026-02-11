10 sucos verdes para limpar o organismo e auxiliar no emagrecimento

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Devido às propriedades antioxidantes e nutritivas, os sucos verdes podem oferecer inúmeros benefícios para o corpo. Isso porque, quando preparados com os ingredientes corretos, ajudam a diminuir a retenção de líquido, a prevenir o estresse oxidativo e, ainda, auxiliam no processo de emagrecimento. Além disso, fortalecem o sistema imunológico e aumentam a disposição para a prática de atividades físicas.

Abaixo, confira 10 sucos verdes para limpar o organismo e emagrecer!

1. Suco verde de kiwi e maçã-verde

Ingredientes

2 kiwis descascados e cortados em rodelas

1 maçã-verde cortada em cubos e sem sementes

2 folhas de couve picadas

Suco de 1 limão

Pedaços de kiwi para decorar

500 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a maçã-verde, os kiwis, as folhas de couve, o suco de limão e a água e bata até obter uma mistura homogênea. Coe o suco, transfira para um copo, decore com pedaços de kiwis e sirva em seguida.

2. Suco verde de couve e melão

Ingredientes

200 ml de água de coco gelada

1 folha de couve picada

1 fatia de melão cortada em cubos

Suco de 1 limão

Folhas de hortelã e salsinha a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água de coco, a folha de couve, o melão e o suco de limão e bata até triturar bem. Adicione as folhas de hortelã e a salsinha e bata novamente para incorporar. Coe o suco, transfira para um copo e sirva em seguida.

Suco verde de vegetais (Imagem: Lukas Gojda | Shutterstock)

3. Suco verde de vegetais

Ingredientes

2 folhas de couve picadas

4 folhas de rúcula

2 folhas de alface picadas

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 florete de brócolis cru picado

1/2 pepino picado

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de salsinha

1 talo de cebolinha

300 ml de água gelada

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a água, a couve, a alface, a rúcula, o espinafre, o brócolis, o pepino, o suco de limão, a salsinha e a cebolinha. Bata por aproximadamente 2 minutos, até obter uma bebida homogênea. Se preferir uma textura mais leve, coe. Acrescente gelo e consuma imediatamente.

4. Suco verde de pepino e hortelã

Ingredientes

2 pepinos com casca e cortado em rodelas

Suco de 1 limão

5 folhas de hortelã

200 ml de água de coco

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

5. Suco verde de espinafre e beterraba

Ingredientes

1 xícara de chá de espinafre

1/2 beterraba descascada e picada

1 maçã cortada em cubos

1 pedaço de gengibre

200 ml de água gelada

Suco de 1/2 limão

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o espinafre, a beterraba, a maçã, o gengibre, a água e o suco de limão. Bata até obter uma mistura homogênea. Coe o suco e transfira para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco verde de abacaxi e couve (Imagem: Ksenija Toyechkina | Shutterstock)

6. Suco verde de abacaxi e couve

Ingredientes

4 fatias de abacaxi cortadas em cubos

6 folhas de couve picadas

1 maçã-verde cortada em cubos e sem sementes

1 pedaço de gengibre

200 ml de água gelada

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacaxi, as folhas de couve, a maçã-verde, o gengibre e a água e bata até obter uma mistura homogênea. Coe o suco, transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

7. Suco verde de alface e laranja

Ingredientes

Suco de 1 limão

Suco de 2 laranjas

6 folhas de alface

250 ml de água gelada

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco de limão, o suco de laranja, as folhas de alface e a água e bata até triturar bem as folhas. Coe o suco e transfira para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

8. Suco verde de couve com pera

Ingredientes

1 folha de couve picada

1 pera sem sementes e cortada em cubos

2 colheres de sopa de suco de limão

1 fatia de gengibre descascada

300 ml de água de coco gelada

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco verde de uva, alface e limão (Imagem: Mariamarmar | Shutterstock)

9. Suco verde de uva, alface e limão

Ingredientes

1 xícara de chá de uva verde sem semente

3 folhas de alface-crespa

Suco de 1 limão

200 ml de água gelada

4 pedras de gelo

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a água, as uvas verdes, a couve e o suco de limão. Bata por cerca de 1 a 2 minutos, até obter uma mistura homogênea. Se desejar uma textura mais lisa, coe. Acrescente o gelo e consuma imediatamente.

10. Suco verde de espinafre e maracujá

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 l de água gelada

1 xícara de chá de suco de maracujá natural e concentrado

2 colheres de sopa de mel

1/2 xícara de chá de suco de limão

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.