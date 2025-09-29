Uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes e vitaminas, é fundamental para garantir energia, bem-estar e resultados consistentes no processo de emagrecimento. Dentro desse contexto, os sucos naturais se destacam como aliados valiosos, já que algumas combinações de frutas e ervas podem acelerar o metabolismo, estimular a queima de gordura e auxiliar no controle do peso.
A seguir, confira 10 sucos para acelerar o metabolismo e ajudar a emagrecer!
Suco de pêssego com gengibre
Ingredientes
- 1 pêssego picado sem o caroço
- Suco de 3 laranjas
- 200 ml de água
- 1 pedaço de gengibre descascado e cortado em rodelas
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o pêssego, o suco de laranja e o gengibre e bata até ficar homogêneo. Adicione a água e bata novamente para incorporar. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.
Suco de melancia com canela
Ingredientes
- 1/2 fatia de melancia sem sementes e cortada em cubos
- 2 colheres de café de canela em pó
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os pedaços de melancia e bata até ficar homogêneo. Adicione a canela em pó e bata novamente para incorporar. Transfira o suco para um copo e acrescente as pedras de gelo. Sirva em seguida.
Suco de abacaxi, hortelã e chá verde
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de erva de chá verde
- 500 ml de água
- 4 fatias de abacaxi picadas
- 10 folhas de hortelã
- Suco de 4 limões
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a erva de chá verde e misture. Tampe a panela e deixe descansar por 20 minutos. Coe, transfira o chá para uma jarra e leve à geladeira para gelar. Após, em um liquidificador, coloque o chá verde, o abacaxi, as folhas de hortelã e o suco de limão e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.
Suco de laranja com morango
Ingredientes
- 200 ml de suco de laranja natural
- 1/2 xícara de chá de morangos picados
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o suco de laranja e os morangos e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente até triturar. Sirva em seguida.
Suco de guaraná com açaí
Ingredientes
- 50 g de polpa de açaí gelada
- 2 fatias de abacaxi picadas
- 1 colher de sopa de guaraná em pó
- 1/2 xícara de chá de água
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a polpa de açaí, o abacaxi e o guaraná em pó e bata até ficar homogêneo. Adicione a água e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com folhas de hortelã.
Suco de maçã com morango e pimenta
Ingredientes
- 1 maçã com casca, sem sementes e picada
- 4 morangos cortados em rodelas
- 1/2 pimenta dedo-de-moça sem sementes
- 200 ml de água de coco
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a maçã, os morangos, a pimenta e a água de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.
Suco de manga, maracujá e pimenta rosa
Ingredientes
- 1 manga picada
- Polpa de 1 maracujá
- 1 pitada de pimenta rosa
- 200 ml de água de coco gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Suco de melão com limão e gengibre
Ingredientes
- 2 xícaras de melão cortado em cubos
- 1/2 pedaço de gengibre
- Suco de 1/2 limão
- 150 ml de água gelada
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com uma rodela de limão.
Suco de limão com hortelã e gengibre
Ingredientes
- Suco de 2 limões
- 1 pedaço de gengibre descascado e picado
- 1 colher de sopa de mel
- 200 ml de água
- Folhas de hortelã e pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o suco de limão, a água, o gengibre, o mel e as folhas de hortelã e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.
Suco de laranja com agrião
Ingredientes
- Gomos de 1 laranja
- 1 xícara de chá de agrião
- 150 ml de água de coco
- Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.