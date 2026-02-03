10 sucos funcionais para ajudar a emagrecer

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os sucos funcionais são uma excelente opção para se refrescar no verão e aproveitar os benefícios das frutas e vegetais. Isso porque essas bebidas são ricas em vitaminas e nutrientes que auxiliam no processo de emagrecimento e ajudam a manter o organismo saudável. Pensando nisso, selecionamos 10 receitas de sucos funcionais saborosos e fáceis de fazer para você consumir nos dias quentes. Confira!

1. Suco funcional antioxidante

Ingredientes

200 ml de suco de laranja

Polpa de 1 mamão picada

1 cenoura descascada e picada

1 maçã picada e sem sementes

1 colher de sopa de linhaça moída

moída 1 colher de sopa de mel

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Coe o suco e transfira para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

2. Suco funcional para digestão

Ingredientes

4 ameixas-pretas sem caroço

1 colher de sopa de farelo de aveia

Polpa de 1 mamão picada

200 ml de suco de laranja

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

3. Suco funcional para eliminar medidas

Ingredientes

1 maçã vermelha cortada em pedaços e sem sementes

Suco de 1 limão

1/2 pepino descascado e cortado em rodelas

2 folhas de couve picadas

picadas 1 colher de sopa de sementes de chia

100 ml de água de coco gelada

1 pitada de gengibre em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a maçã, o pepino, as folhas de couve, as sementes de chia, o gengibre em pó e a água de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o suco de limão e bata por mais 1 minuto. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Suco funcional para aumentar a imunidade (Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock)

4. Suco funcional para aumentar a imunidade

Ingredientes

Polpa de 2 maracujás

500 ml de água

1 colher de sopa de gengibre picado

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de maracujá, a água e o gengibre e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

5. Suco funcional para melhorar o rendimento no treino

Ingredientes

1/2 beterraba descascada e picada

descascada e picada 3 maçãs picadas e sem sementes

1 pedaço de gengibre ralado

250 ml de água gelada

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a beterraba, as maçãs, o gengibre e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

6. Suco funcional para acelerar o metabolismo

Ingredientes

1 kiwi descascado e cortado em rodelas

1 folha de couve picada

3 fatias de abacaxi cortadas em cubos

1 colher de sopa de raspas de limão

1 colher de sobremesa de gengibre ralado

200 ml de água

Pedras de gelo e folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o kiwi, as folhas de hortelã, a folha de couve, o abacaxi e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente as raspas de limão e o gengibre e bata por mais 1 minuto. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

7. Suco funcional para diminuir a retenção de líquidos

Ingredientes

1 fatia de abacaxi picada

picada 1/2 pepino picado

Suco de 1 limão

5 folhas de hortelã

200 ml de água gelada

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o abacaxi, o pepino, o suco de limão, as folhas de hortelã e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Sirva com as pedras de gelo.

Suco funcional anti-inflamatório (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

8. Suco funcional anti-inflamatório

Ingredientes

Suco de 2 limões-sicilianos

1 pedaço pequeno de gengibre

1/2 xícara de chá de beterraba ralada

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o suco de limão-siciliano, o gengibre, a beterraba e o gelo. Bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

9. Suco funcional para melhorar a circulação

Ingredientes

500 ml de água de coco

Suco de 1 laranja

1 colher de chá de guaraná em pó

2 tâmaras sem caroço

1 beterraba descascada e picada

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água de coco, o suco de laranja, o guaraná, as tâmaras e a beterraba e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira o suco para uma jarra, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

10. Suco funcional para aumentar a saciedade

Ingredientes

1 maçã com casca picada

1 fatia de abacaxi picada

1 colher de sopa de chia

1 colher de sopa de linhaça

1 folha de couve picada

Suco de 1 limão

200 ml de água gelada

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a maçã, o abacaxi, a couve, a chia, a linhaça, o suco de limão e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Após, transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.