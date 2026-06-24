São João Batista, também conhecido como São João, é uma das figuras mais importantes do cristianismo e é reconhecido como o precursor de Jesus Cristo. De acordo com a tradição cristã, anunciou a vinda do Messias e batizou o Filho de Deus nas águas do rio Jordão. Sua trajetória também simboliza a purificação, a fé e o arrependimento.

Nessa época do ano, além das festas, quadrilhas e comidas típicas, também acontecem as celebrações de São João, acompanhadas de orações e simpatias. Embora não estejam ligadas a uma religião específica, essas práticas fazem parte das crenças populares e têm como objetivo a realização de desejos.

Abaixo, confira 10 simpatias e orações para o Dia de São João!

1. Simpatia de São João para obter proteção e alegria

Em uma bacia com água, coloque cravos-da-índia, folhas de alecrim, manjericão e deixe descansar. No dia de São João, tome um banho e jogue a mistura no corpo, do pescoço para baixo, invocando a proteção dele. Enxugue-se sem tirar toda a água.

2. Simpatia para saber se vai encontrar um amor

Pegue dois pedaços de carvão, de tamanhos diferentes, e coloque-os em uma bacia (de preferência de ágata) com água. Deixe-a debaixo da sua cama. O primeiro pedaço colocado representa o ano em que se encontra e o segundo pedaço, o ano posterior. No dia seguinte, você saberá se encontrará sua alma gêmea neste ano ou não, dependendo do carvão que boiar primeiro.

3. Simpatia para saber se o casamento está próximo

No dia de São João, coloque duas agulhas do mesmo tamanho em uma bacia com água e duas colheres de sopa de açúcar. Coloque a bacia em frente a uma janela e aguarde o dia seguinte. Se, no outro dia, as agulhas estiverem juntas ou se tocarem, é sinal de que um casamento está a caminho.

Simpatia para São João pode ajudar a descobrir a letra inicial do seu amor (Imagem: GeorgeRudy | Shutterstock)

4. Simpatia para descobrir a letra inicial do seu amor

No Dia de São João, encha uma panela com água. Acrescente três cravos-da-índia e sete gotas do perfume que você sempre usa. Leve ao fogo e, quando a água ferver, jogue na panela um pedaço de linha branca de aproximadamente 20 centímetros. A letra que se formar com a linha será a inicial do nome do seu amor.

5. Oração a São João para obter uma graça

Bendito seja São João Batista, que anunciou com firmeza e fé a vinda do Messias! Sede, ó São João, nosso fiel intercessor, em nossas necessidades e projetos. Concedei-nos, Senhor Jesus, pelos méritos de São João Batista, os dons que nos faltam para maior perseverança e paz em nossas vidas. Amém.

6. Oração pedindo a conversão a São João

São João Batista, voz que clama no deserto: “Endireitai os caminhos do Senhor. Fazei penitência, porque no meio de vós estais quem vós não conheceis e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias”, ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras: “Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo”.

São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós. Amém.

7. Simpatia para atrair dinheiro

Durante a noite de São João, pegue um pedaço de carvão da fogueira já apagada e guarde-o em um saquinho de tecido vermelho junto com uma nota de dinheiro de qualquer valor. Enquanto coloque os itens no saquinho, mentalize prosperidade, abundância e caminhos abertos para novas oportunidades ao longo do ano. Depois, mantenha o amuleto sempre com você, na bolsa, carteira ou bolso, como símbolo de fartura, proteção e felicidade.

Oração a São João pode ajudar a encontrar um bom marido (Imagem: Diego Cervo | Shutterstock)

8. Oração a São João para encontrar um bom marido

São João Batista, grande precursor do Senhor, vós que fostes um exemplo de fidelidade e devoção, peço vossa intercessão para que eu possa encontrar um bom marido, que compartilhe dos mesmos valores e fé. Concedei-me a graça de encontrar uma pessoa que me ame verdadeiramente e que, junto comigo, queira construir uma vida baseada no amor, respeito e na vontade de Deus.

São João Batista, que batizastes Jesus nas águas do Jordão e preparastes o caminho do Senhor, preparai também o caminho para que eu encontre aquele que será meu companheiro de vida. Que eu tenha paciência e sabedoria para esperar pelo momento certo, e que, quando encontrar essa pessoa, eu possa reconhecê-la com clareza e segurança. São João Batista, rogai por mim e abençoai minha vida amorosa, para que eu possa viver uma união feliz e abençoada. Amém.

9. Oração a São João para alcançar graças e proteção

Ó, glorioso São João Batista, príncipe dos profetas, precursor do divino redentor, primogênito da graça de Jesus e da intercessão de sua santíssima mãe, que fostes grande diante do Senhor, pelos estupendos dons da graça de que fostes maravilhosamente enriquecido desde o seio materno, e por vossas admiráveis virtudes, alcançai-me de Jesus, ardentemente vos suplico, que me dê a graça de o amar e servir com extremado afeto e dedicação até a morte.

Alcançai-me também, meu excelso protetor, singular devoção à Virgem Maria Santíssima, que por amor de vós foi com pressa à casa de vossa mãe Isabel, para serdes livre do pecado original e cheio dos dons do Espírito Santo. Se me conseguirdes estas duas graças, como muito espero de vossa grande bondade e poderoso valimento, estou certa de que, amando até a morte a Jesus e a Maria, salvarei minha alma e no céu convosco e com todos os anjos e santos amarei e louvarei a Jesus e à Maria entre gozos e delícias eternas. Amém!

10. Oração a São João para afastar inimigos

Meu querido e adorado São João Batista, peço proteção e forças para enfrentar todas as dificuldades e para afastar qualquer mal que possa atingir a mim e à minha família. Peço com devoção a Deus Pai, Jesus e Maria, pois sei que em sua infinita bondade não deixará que ninguém me magoe ou machuque, mesmo que eu seja perseguido.

Seu poder e milagres são tão poderosos que nada e nem ninguém poderá derrubá-lo, por isso coloque meu nome em seu caminho de orações. Os meus inimigos são mais fortes do que parecem, o que não me permite disposição e não tenho armas para enfrentá-los sozinho, Senhor!

Mártir do mundo e mestre da verdade, por minhas virtudes, méritos e dedicação ao bem, peço, pela luz da Santíssima Mãe e de Jesus Cristo, que meu corpo seja protegido e fortalecido por sua bondade, amizade e afeto. Confio a você o meu destino, como as águas do rio Jordão seguem seu curso, para que eu não seja tomado pela dúvida na resolução dos meus problemas e não sinta medo diante das dificuldades.

Uma palavra de valimento sua é mais que suficiente para que eu sinta grande alívio e menos medo e apreensão diante das palavras e ações daqueles que acreditam poder me prejudicar. Amém aos Santos!