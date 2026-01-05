10 saladas detox e refrescantes para iniciar a semana

Se a ideia é começar a semana com mais leveza e frescor, as saladas detox surgem como uma excelente opção. Elas contribuem para a vitalidade do organismo, renovam a disposição diária e ainda colaboram com hábitos alimentares equilibrados. Além de agradarem ao gosto, essas preparações oferecem nutrientes que auxiliam na limpeza do corpo, reforçam as defesas naturais e promovem mais conforto e saúde. Veja como preparar 10 opções simples e cheias de benefícios!
Salada de couve com cenoura e maçã
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de couve picada
- 1 cenoura cortada em tiras finas
- 1 xícara de chá de nozes picadas
- 1 maçã com casca cortada em tiras finas
- Suco de 1 limão
- 1 colher de chá de azeite de oliva extravirgem
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a couve, a cenoura, as nozes e a maçã. Tempere com o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Salada de melancia com queijo feta
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de melancia cortada em cubos
- 1 pepino cortado em rodelas finas
- 1/2 xícara de chá de queijo feta esfarelado
- 2 colheres de sopa de folhas de manjericão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 1 colher de chá de vinagre balsâmico
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Combine os cubos de melancia, as rodelas de pepino e o queijo feta em uma tigela grande. Acrescente as folhas de manjericão e misture suavemente. Regue com o azeite e o vinagre balsâmico. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe na geladeira por 10 minutos antes de servir.
Salada de beterraba e cenoura
Ingredientes
- 2 beterrabas raladas
- 1 cenoura ralada
- 1 maçã cortada em cubos
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture a beterraba, a cenoura e a maçã. Tempere com suco de limão, salsinha, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por aproximadamente 30 minutos antes de servir.
Salada de pepino e abacate
Ingredientes
- 1 pepino cortado em cubos
- 1 abacate cortado em cubos
- 1/2 cebola-roxa picada
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de coentro picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma saladeira, misture o pepino, o abacate e a cebola-roxa. Após, tempere com suco de limão, coentro, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Salada de quinoa
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa
- 2 xícaras de chá de água
- 1 pepino cortado em cubos
- 1 tomate picado
- 1 pimentão amarelo picado
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com a água e leve ao fogo médio. Cozinhe até a quinoa ficar macia. Em uma tigela, misture a quinoa, o pepino, o tomate e o pimentão. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira até o momento de servir.
Salada verde
Ingredientes
- 1 xícara de chá de folhas de rúcula
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- 1 cenoura ralada
- 1 pepino cortado em rodelas finas
- 1 beterraba ralada
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de gengibre ralado
Modo de preparo
Em uma tigela grande, disponha as folhas verdes como base e adicione os legumes por cima. Em um recipiente, misture bem o suco de limão, o azeite, o gengibre ralado, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e misture delicadamente. Sirva imediatamente.
Salada de abobrinha com hortelã e amêndoas
Ingredientes
- 1 abobrinha cortada em tiras finas
- 2 colheres de sopa de folhas de hortelã picadas
- 1/4 de xícara de chá de amêndoas laminadas e torradas
- 1 colher de chá de raspas de limão-siciliano
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- Suco de 1 limão-siciliano
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Coloque as tiras de abobrinha em uma tigela e misture com as folhas de hortelã. Tempere com o azeite, o suco de limão, as raspas de limão-siciliano, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa com cuidado para não quebrar as tiras. Finalize com as amêndoas laminadas por cima e sirva imediatamente.
Salada morna de abóbora-moranga com legumes
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de abóbora-moranga cortada em cubos
- 2 xícaras de chá de brócolis cortado em floretes
- 2 xícaras de chá de folhas de beterraba
- 1/4 de xícara de chá de sementes de abóbora
- 3 colheres de sopa de azeite
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma assadeira, distribua os cubos de abóbora moranga. Regue com 1 colher de sopa de azeite, tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 180º C e asse por cerca de 20 minutos, até ficar macia. Enquanto isso, cozinhe os floretes de brócolis em água fervente com uma pitada de sal por 3 minutos. Escorra e reserve. Em uma tigela grande, coloque as folhas de beterraba, a abóbora-moranga e o brócolis. Regue com o restante do azeite e com o suco de limão. Misture delicadamente. Polvilhe as sementes de abóbora e sirva em seguida.
Salada de lentilha com cebola roxa e ervas frescas
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida
- 1/2 cebola roxa fatiada finamente
- 1/4 de xícara de chá de ervas frescas picadas (salsinha, cebolinha e hortelã)
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, disponha a lentilha já fria e acrescente a cebola roxa. Junte as ervas frescas e misture com cuidado. Tempere com o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino, envolvendo bem todos os ingredientes. Leve à geladeira por 10 minutos para realçar o frescor. Sirva em seguida.
Salada de grão-de-bico com tomate e salsinha
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 xícara de chá de tomate picado
- 1/2 cebola roxa picada
- 1/4 de xícara de chá de salsinha fresca picada
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque o grão-de-bico, o tomate e a cebola. Acrescente a salsinha e misture delicadamente. Regue com o suco de limão e o azeite, tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa até envolver todos os ingredientes. Sirva em seguida.