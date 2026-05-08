As receitas veganas são ótimas opções para tornar o Dia das Mães ainda mais saboroso e especial. Além de valorizarem ingredientes naturais e nutritivos, elas mostram carinho e cuidado com a saúde e o bem-estar de todos. Com criatividade, é possível preparar pratos deliciosos e cheios de afeto.

Abaixo, confira 10 receitas veganas para o Dia das Mães!

1. Quibe assado

Ingredientes

1 xícara de chá de trigo para quibe

1 xícara de chá de proteína de soja texturizada

texturizada 1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

3 colheres de sopa de amido de milho

Suco de 1 limão

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água quente para hidratar

Modo de preparo

Em recipientes separados, coloque o trigo para quibe e a proteína de soja e cubra com água quente. Deixe hidratando por 15 minutos. Depois, escorra e esprema para remover toda a água. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Transfira para um recipiente e adicione o trigo para quibe e a proteína de soja.

Tempere com suco de limão, sal, pimenta-do-reino e azeite de oliva. Misture até ficar homogêneo. Acrescente o amido de milho e mexa. Transfira a massa para uma forma untada com azeite de oliva e, com uma faca, faça cortes transversais sobre o quibe. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

2. Risoto de cogumelo com ervas

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

4 xícaras de chá de caldo de legumes

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

200 g de cogumelo paris fatiado

paris fatiado 2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de vinho branco seco

1 colher de sopa de tomilho fresco

1 colher de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o caldo de legumes em fogo médio e mantenha-o quente. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o cogumelo e refogue até murchar. Acrescente o arroz e mexa bem. Junte o vinho branco e cozinhe até evaporar. Aos poucos, coloque o caldo de legumes, mexendo constantemente, até o arroz ficar al dente. Por último, coloque o tomilho e a salsinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

3. Lasanha de berinjela com tofu

Ingredientes

3 berinjelas cortadas em fatias finas

1 xícara de chá de tofu esfarelado

esfarelado 2 xícaras de chá de molho de tomate

1 xícara de chá de espinafre refogado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Tempere as fatias de berinjela com sal e pimenta-do-reino e grelhe até ficarem douradas dos dois lados. Em uma travessa, faça camadas, alternando entre molho de tomate, berinjela, espinafre e tofu. Repita as camadas até os ingredientes acabarem, finalizando com molho de tomate. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Moqueca de banana-da-terra (Imagem: Marcelo Moryan | Shutterstock)

4. Moqueca de banana-da-terra

Ingredientes

3 bananas-da-terra firmes e cortadas em rodelas

1 pimentão vermelho sem sementes e fatiado

1 pimentão amarelo sem sementes e fatiado

amarelo sem sementes e fatiado 1 cebola-roxa cortada em rodelas

2 tomates sem sementes e picados

1 xícara de chá de leite de coco

1/4 de xícara de chá de azeite de dendê

Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de dendê em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione os pimentões e os tomates e tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente as rodelas de banana-da-terra e misture delicadamente. Despeje o leite de coco, tampe a panela e cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo e finalize com o coentro. Sirva em seguida.

5. Torta rústica de legumes

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1/3 de xícara de chá de óleo vegetal

1/2 xícara de chá de água gelada

1 abobrinha descascada e fatiada

1 cenoura descascada e fatiada

descascada e fatiada 1 batata-doce descascada e fatiada

1 cebola-roxa descascada e fatiada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo vegetal para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de trigo integral, o óleo vegetal e a água até obter uma massa homogênea. Com a ajuda de um rolo, abra a massa em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo. Após, transfira para uma forma untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de trigo, deixando um pouco de borda para dobrar sobre o recheio.

Em um recipiente, coloque todos os vegetais e tempere com sal e pimenta-do-reino. Disponha sobre a massa e dobre as bordas sobre os legumes. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

6. Rocambole de lentilha

Ingredientes

2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida

e escorrida 1 cenoura descascada e ralada

1 cebola descascada e picada

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Cheiro-verde picado, sal e páprica defumada a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um processador, bata a lentilha até formar uma massa. Transfira para um recipiente e misture a cenoura, a cebola, a farinha de aveia, o azeite de oliva e os temperos. Modele em formato de rocambole e coloque em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida.

Nhoque de mandioquinha ao molho de tomate (Imagem: Horus2017 | Shutterstock)

7. Nhoque de mandioquinha ao molho de tomate

Ingredientes

Nhoque

500 g de mandioquinha

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Água para cozinhar

Farinha de trigo para enfarinhar

Molho de tomate

5 tomates sem sementes e picados

sem sementes e picados 2 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Nhoque

Em uma panela em fogo médio, cozinhe a mandioquinha com água e uma pitada de sal até ficar bem macia. Escorra e amasse até virar um purê liso. Aguarde esfriar e acrescente o sal, o azeite de oliva e a noz-moscada. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e misture até formar uma massa que não grude nas mãos.

Depois, faça rolinhos com a massa e corte em pedaços pequenos. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma pitada de sal e cozinhe os nhoques. Quando subirem à superfície, retire com uma escumadeira. Reserve.

Molho de tomate

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem levemente. Adicione os tomates e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 30 minutos, mexendo de vez em quando. Sirva o nhoque com o molho por cima e finalize com as folhas de manjericão.

8. Baião de dois vegano

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz branco cozido

1 1/2 xícara de chá de feijão-fradinho cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado

1/2 pimentão amarelo sem sementes e picado

1 tomate sem sementes e picado

100 g de tofu defumado cortado em cubos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de cominho

Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Acrescente os pimentões e o tomate. Refogue até amolecer. Tempere com cominho, sal e pimenta-do-reino. Junte o tofu defumado e deixe dourar levemente, mexendo com cuidado. Acrescente o feijão-fradinho e o arroz. Misture e aqueça por 10 minutos. Desligue o fogo e finalize com o coentro. Sirva em seguida.

Cuscuz marroquino com legumes (Imagem: Andrey Starostin | Shutterstock)

9. Cuscuz marroquino com legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de cuscuz marroquino

1 xícara de chá de água quente

1 abobrinha picada

1 tomate sem sementes e picado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o cuscuz marroquino e cubra com a água quente. Tampe e deixe hidratar por 5 minutos. Solte os grãos com um garfo e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a abobrinha e o tomate até ficarem levemente macios. Misture ao cuscuz e tempere com coentro, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

10. Canelone de abobrinha

Ingredientes

2 abobrinhas cortadas em fatias finas

cortadas em fatias finas 2 xícaras de chá de tofu amassado

1 tomate sem sementes e picado

2 xícaras de chá de molho de tomate

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o tofu, o tomate e os temperos. Recheie as fatias de abobrinha e enrole como canelones. Disponha em uma travessa, cubra com molho de tomate e regue com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.