10 receitas práticas e saborosas para o Natal

Além de ser uma data que remete à confraternização familiar, o Natal também é lembrado pelas receitas saborosas que compõem a ceia. É nesse dia especial que as pessoas se reúnem para compartilhar momentos e criar memórias afetivas — afinal, nada combina mais com uma boa lembrança do que um prato delicioso.

A seguir, confira 10 receitas gostosas que deixarão o Natal ainda mais inesquecível!

Peru assado ao molho de laranja

Ingredientes

Molho

Suco de 6 laranjas

3 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de água

1 colher de sopa rasa de amido de milho

1 xícara de chá de vinho branco

Peru

1 peru de 4 kg

de 4 kg 3 laranjas cortada em rodelas

2 cachos de uva

1 xícara de chá de folhas de hortelã

10 dentes de alho descascados e picados

2 cebolas descascadas e picadas

1 xícara de chá de caldo de galinha

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de margarina derretida

Modo de preparo

Molho

Em uma panela, coloque o suco de laranja, o vinho branco, a água, o mel e o amido de milho e misture bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até o molho engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve.

Peru

No liquidificador, coloque as cebolas, os dentes de alho, o caldo de galinha, o sal e a pimenta-do-reino e bata até ficar homogêneo. Reserve. Em uma assadeira, disponha o peru e regue-o com o tempero batido. Segure a pele do peito do peru com uma mão e, com a outra, empurre-a para soltar da carne. Em seguida, fure o peru com um garfo e, com o auxílio de um injetor de tempero, injete a margarina derretida nos pontos furados. Puxe a pele de volta, cobrindo o peru, e a costure com uma linha grossa.

Cubra o peru com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 3 horas. Após, retire o papel-alumínio e deixe o peru assar por mais 30 minutos. Enquanto isso, em um refratário, coloque as fatias de laranja, os cachos de uva e as folhas de hortelã. Desligue o forno, transfira o peru para o refratário e regue com o molho de laranja. Sirva em seguida.

Dica: você também pode servir o peru com o molho de laranja à parte.

Arroz com frutas

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho descascado e amassado

1/2 cebola descascada e picada

1 1/2 xícara de chá de arroz

3 xícaras de chá de água fervente

1 maçã vermelha com casca, sem sementes e cortada em cubos

1/2 xícara de chá de salsinha picada

1 colher de chá de sal

1 manga descascada e cortada em cubos

1/2 xícara de chá de nozes picadas

1 xícara de chá de molho de tomate

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente o arroz e refogue por 2 minutos. Em seguida, junte a água, a maçã e o sal e mexa levemente. Cozinhe por mais 15 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e reserve por 10 minutos. Após, transfira o arroz para um recipiente de vidro e disponha a manga e as nozes sobre ele. Para finalizar, despeje o molho de tomate, salpique com a salsinha e sirva em seguida.

Farofa especial de Natal

Ingredientes

1 xícara de chá de azeitona picada

1 xícara de chá de farinha de mandioca torrada

2 xícaras de chá de farinha de milho em flocos

250 g de linguiça defumada cortada em cubos

defumada cortada em cubos 1 maço de couve-manteiga cortado em tiras finas

250 g de bacon cortado em cubos

2 bananas-da-terra descascadas e fatiadas

3 ovos cozidos e picados

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a linguiça e o bacon e doure. Acrescente as fatias de banana-da-terra e as tiras de couve-manteiga e refogue por 3 minutos. Em seguida, junte a azeitona, a farinha de mandioca, a farinha de milho e os ovos cozidos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe por 2 minutos. Desligue o fogo, transfira a farofa para um recipiente e sirva em seguida.

Lombo com molho de frutas e pimenta (Imagem: TalyaAL | Shutterstock)

Lombo com molho de frutas e pimenta

Ingredientes

Lombo

1 kg de lombo de porco

1 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de suco de limão

4 colheres de sopa de maionese

Óleo de soja para untar

Molho

8 morangos fatiados

1/2 xícara de chá de abacaxi picado

picado 1/2 xícara de chá de água

1/2 pimenta dedo-de-moça sem semente

1/4 de xícara de chá de maionese

Modo de preparo

Lombo

Em um recipiente, coloque o lombo e tempere com sal e suco de limão. Deixe descansar por 30 minutos. Após, espalhe a maionese sobre a carne. Unte uma assadeira com óleo de soja e disponha o lombo sobre ela. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 50 minutos. Depois, abra o forno, retire o papel-alumínio e deixe o lombo assar por mais 10 minutos. Retire a carne do forno e reserve.

Molho

Em uma panela, coloque os morangos, o abacaxi, a pimenta e a água e misture bem. Leve ao fogo médio e cozinhe por 5 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e espere amornar. Em seguida, transfira o molho para um liquidificador e bata até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente, acrescente a maionese e mexa para incorporar. Com a ajuda de uma faca, fatie o lombo e regue com o molho. Sirva em seguida.

Salada guirlanda

Ingredientes

1 maço de rúcula

1 salame cortado em fatias

cortado em fatias 6 tâmaras

4 tomates-cereja

Sal, nozes picadas e azeitonas recheadas a gosto

Modo de preparo

Em uma travessa redonda, coloque as folhas de rúcula ao redor da borda, formando um círculo. Depois, disponhas os tomates-cereja, as azeitonas e as nozes sobre ela. Ajuste o salame no topo da salada, formando uma flor, e coloque as tâmaras ao redor. Tempere com sal e sirva em seguida.

Pernil com frutas

Ingredientes

Molho

1 xícara de chá de suco de maracujá

de maracujá 2 colheres de sopa de mostarda

2 colheres de sopa de ketchup

1/2 xícara de chá de mel

Pernil

2 kg de pernil

1 xícara de chá de vinho branco

10 dentes de alho descascados e picados

2 folhas de louro picadas

1 ramo de alecrim picado

4 colheres de sopa de margarina

1 xícara de chá de castanha-do-pará triturada

1 xícara de chá de cereja em calda

1 xícara de chá de pêssego em calda

1 xícara de chá de figo em calda

1 xícara de chá de abacaxi em calda

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Molho

Em uma panela, coloque o suco de maracujá, a mostarda e o ketchup e misture bem. Leve ao fogo baixo para ferver, mexendo sempre. Em seguida, acrescente o mel e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Pernil

Em um liquidificador, coloque o vinho, o alho, a folha de louro, o alecrim, o sal e a pimenta-do-reino e bata até ficar homogêneo. Em um refratário, coloque o pernil e, com a ajuda de um garfo, faça furos sobre ele. Regue com o tempero batido e deixe descansar por 2 horas na geladeira. Após, forre uma forma com papel-alumínio, disponha o pernil e regue com metade do molho reservado.

Em seguida, pincele o pernil com margarina, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 2 horas. Com cuidado, abra o forno, retire o papel-alumínio e asse por mais 30 minutos. Desligue o forno, retire o pernil, regue com o restante do molho e, por cima, polvilhe com a castanha-do-pará triturada. Para finalizar, enfeite a receita com as frutas em calda. Sirva em seguida.

Bacalhoada (Imagem: Hans Geel | Shutterstock)

Bacalhoada

Ingredientes

500 g de bacalhau em postas dessalgado

em postas dessalgado 4 batatas descascadas e cortadas em rodelas

2 cebolas descascadas e cortadas em rodelas

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 pimentão verde cortado em tiras

1 pimentão amarelo cortado em tiras

200 g de azeitona preta

4 dentes de alho fatiados

2 ovos cozidos e cortados em rodelas

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Manjericão fresco para finalizar

Modo de preparo

Coloque as batatas em uma panela com água e sal. Cozinhe, em fogo médio, até ficarem macias, mas ainda firmes. Escorra e reserve. Em outra panela em fogo médio, cozinhe o bacalhau rapidamente em água quente por cerca de 5 minutos. Escorra e reserve. Em uma travessa grande ou assadeira, faça camadas intercaladas com batatas, cebolas, pimentões, bacalhau e azeitonas. Repita até usar todos os ingredientes.

Distribua as fatias de alho por cima e regue generosamente com o azeite. Cubra a travessa com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire o papel-alumínio e deixe assar por mais 10 minutos para dourar levemente. Retire do forno, decore com rodelas de ovo cozido, azeitonas e finalize com o manjericão fresco. Sirva em seguida.

Torta de nozes com doce de leite

Ingredientes

Base

200 g de biscoito de maisena

100 g de manteiga sem sal derretida

Recheio

400 g de doce de leite

200 g de creme de leite

100 g de nozes picadas

picadas Nozes inteiras para decorar

Modo de preparo

Base

Triture os biscoitos no liquidificador ou processador até formar uma farofa. Em um recipiente, misture com a manteiga derretida até obter uma massa úmida. Forre o fundo de uma forma de fundo removível com a mistura, pressionando bem com as costas de uma colher. Leve à geladeira por 20 minutos para firmar. Reserve.

Recheio e montagem

Em uma tigela, misture o doce de leite com o creme de leite até obter um creme homogêneo. Adicione as nozes picadas e misture bem. Retire a base da geladeira e despeje o recheio por cima, espalhando uniformemente. Leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas para firmar. Antes de servir, decore com as nozes inteiras.

Salpicão de frango (Imagem: Estudio Conceito | Shutterstock)

Salpicão de frango

Ingredientes

2 xícaras de chá de frango cozido desfiado

cozido desfiado 1 cenoura ralada

1 xícara de chá de ervilha cozida

1 xícara de chá de milho-verde

1 xícara de chá de salsão picado

1 xícara de chá de maionese

1 xícara de chá de creme de leite

Cebolinha picada, azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Batata-palha para finalizar

Folhas de alface para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque o frango, a cenoura, a ervilha, o milho-verde e o salsão. Em outra tigela, misture a maionese, o creme de leite, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino até formar um molho cremoso. Adicione esse molho à tigela com o frango e os legumes, misturando bem até que todos os ingredientes fiquem envolvidos de forma uniforme. Acrescente a cebolinha e misture novamente. Leve à geladeira por 30 minutos. Decore o prato com as folhas de alface, coloque o salpicão e espalhe a batata-palha por cima. Sirva em seguida.

Nhoque ao molho de gorgonzola

Ingredientes

Nhoque

1 kg de batata

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 ovo

Sal a gosto

Água para cozinhar

Farinha de trigo para enfarinhar

Molho de gorgonzola

2 xícaras de chá de creme de leite

150 g de queijo gorgonzola

1 colher de sopa de manteiga

Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Nhoque

Em uma panela, cozinhe a batata em água em fogo médio até ficar macia. Escorra e deixe amornar. Amasse a batata ainda morna até formar um purê liso. Junte o ovo, o sal e metade da farinha de trigo, misturando com as mãos. Acrescente o restante da farinha aos poucos até obter uma massa macia que não grude nas mãos. Polvilhe farinha sobre uma bancada, divida a massa em porções e faça rolinhos. Corte os rolinhos em quadradinhos e reserve. Aqueça uma panela grande com água e sal em fogo médio. Coloque porções de nhoque na água; quando subirem à superfície, retire com uma escumadeira e reserve.

Molho de gorgonzola

Em uma panela, coloque a manteiga e deixe derreter em fogo médio. Acrescente o creme de leite e mexa até aquecer. Adicione o queijo gorgonzola e mexa até derreter completamente, formando um molho cremoso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Deixe cozinhar em fogo baixo por 3 a 5 minutos. Coloque o nhoque cozido em uma travessa. Cubra com o molho de gorgonzola quente. Sirva em seguida.