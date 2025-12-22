Variedades

10 receitas práticas e saborosas para o Natal

Peru assado ao molho de laranja (Imagem: Elena Vaselova | Shutterstock)

Além de ser uma data que remete à confraternização familiar, o Natal também é lembrado pelas receitas saborosas que compõem a ceia. É nesse dia especial que as pessoas se reúnem para compartilhar momentos e criar memórias afetivas — afinal, nada combina mais com uma boa lembrança do que um prato delicioso.

A seguir, confira 10 receitas gostosas que deixarão o Natal ainda mais inesquecível!

Peru assado ao molho de laranja

Ingredientes 

Molho 

  • Suco de 6 laranjas 
  • 3 colheres de sopa de mel 
  • 2 colheres de sopa de água 
  • 1 colher de sopa rasa de amido de milho 
  • 1 xícara de chá de vinho branco 

Peru 

  • 1 peru de 4 kg 
  • 3 laranjas cortada em rodelas 
  • 2 cachos de uva 
  • 1 xícara de chá de folhas de hortelã
  • 10 dentes de alho descascados e picados 
  • 2 cebolas descascadas e picadas 
  • 1 xícara de chá de caldo de galinha
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto 
  • 1 xícara de chá de margarina derretida 

Modo de preparo 

Molho 

Em uma panela, coloque o suco de laranja, o vinho branco, a água, o mel e o amido de milho e misture bem. Leve ao fogo médio para cozinhar até o molho engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve. 

Peru 

No liquidificador, coloque as cebolas, os dentes de alho, o caldo de galinha, o sal e a pimenta-do-reino e bata até ficar homogêneo. Reserve. Em uma assadeira, disponha o peru e regue-o com o tempero batido. Segure a pele do peito do peru com uma mão e, com a outra, empurre-a para soltar da carne. Em seguida, fure o peru com um garfo e, com o auxílio de um injetor de tempero, injete a margarina derretida nos pontos furados. Puxe a pele de volta, cobrindo o peru, e a costure com uma linha grossa.

Cubra o peru com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 3 horas. Após, retire o papel-alumínio e deixe o peru assar por mais 30 minutos. Enquanto isso, em um refratário, coloque as fatias de laranja, os cachos de uva e as folhas de hortelã. Desligue o forno, transfira o peru para o refratário e regue com o molho de laranja. Sirva em seguida.

Dica: você também pode servir o peru com o molho de laranja à parte. 

Arroz com frutas

Ingredientes 

  • 1 colher de sopa de azeite 
  • 1 dente de alho descascado e amassado 
  • 1/2 cebola descascada e picada 
  • 1 1/2 xícara de chá de arroz 
  • 3 xícaras de chá de água fervente 
  • 1 maçã vermelha com casca, sem sementes e cortada em cubos
  • 1/2 xícara de chá de salsinha picada 
  • 1 colher de chá de sal 
  • 1 manga descascada e cortada em cubos
  • 1/2 xícara de chá de nozes picadas 
  • 1 xícara de chá de molho de tomate

Modo de preparo 

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente o arroz e refogue por 2 minutos. Em seguida, junte a água, a maçã e o sal e mexa levemente. Cozinhe por mais 15 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e reserve por 10 minutos. Após, transfira o arroz para um recipiente de vidro e disponha a manga e as nozes sobre ele. Para finalizar, despeje o molho de tomate, salpique com a salsinha e sirva em seguida.

Farofa especial de Natal

Ingredientes 

  • 1 xícara de chá de azeitona picada
  • 1 xícara de chá de farinha de mandioca torrada 
  • 2 xícaras de chá de farinha de milho em flocos 
  • 250 g de linguiça defumada cortada em cubos
  • 1 maço de couve-manteiga cortado em tiras finas 
  • 250 g de bacon cortado em cubos
  • 2 bananas-da-terra descascadas e fatiadas 
  • 3 ovos cozidos e picados 
  • 2 colheres de sopa de azeite 
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo preparo 

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a linguiça e o bacon e doure. Acrescente as fatias de banana-da-terra e as tiras de couve-manteiga e refogue por 3 minutos. Em seguida, junte a azeitona, a farinha de mandioca, a farinha de milho e os ovos cozidos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe por 2 minutos. Desligue o fogo, transfira a farofa para um recipiente e sirva em seguida.

Lombo em cima de uma travessa branca com folhas de alface
Lombo com molho de frutas e pimenta (Imagem: TalyaAL | Shutterstock)

Lombo com molho de frutas e pimenta

Ingredientes 

Lombo 

  • 1 kg de lombo de porco 
  • 1 colher de chá de sal 
  • 2 colheres de sopa de suco de limão 
  • 4 colheres de sopa de maionese 
  • Óleo de soja para untar

Molho 

  • 8 morangos fatiados 
  • 1/2 xícara de chá de abacaxi picado 
  • 1/2 xícara de chá de água 
  • 1/2 pimenta dedo-de-moça sem semente 
  • 1/4 de xícara de chá de maionese 

Modo de preparo 

Lombo 

Em um recipiente, coloque o lombo e tempere com sal e suco de limão. Deixe descansar por 30 minutos. Após, espalhe a maionese sobre a carne. Unte uma assadeira com óleo de soja e disponha o lombo sobre ela. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 50 minutos. Depois, abra o forno, retire o papel-alumínio e deixe o lombo assar por mais 10 minutos. Retire a carne do forno e reserve. 

Molho 

Em uma panela, coloque os morangos, o abacaxi, a pimenta e a água e misture bem. Leve ao fogo médio e cozinhe por 5 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e espere amornar. Em seguida, transfira o molho para um liquidificador e bata até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente, acrescente a maionese e mexa para incorporar. Com a ajuda de uma faca, fatie o lombo e regue com o molho. Sirva em seguida.

Salada guirlanda

Ingredientes

  • 1 maço de rúcula
  • 1 salame cortado em fatias
  • 6 tâmaras
  • 4 tomates-cereja
  • Sal, nozes picadas e azeitonas recheadas a gosto

Modo de preparo

Em uma travessa redonda, coloque as folhas de rúcula ao redor da borda, formando um círculo. Depois, disponhas os tomates-cereja, as azeitonas e as nozes sobre ela. Ajuste o salame no topo da salada, formando uma flor, e coloque as tâmaras ao redor. Tempere com sal e sirva em seguida.

Pernil com frutas

Ingredientes 

Molho 

  • 1 xícara de chá de suco de maracujá 
  • 2 colheres de sopa de mostarda 
  • 2 colheres de sopa de ketchup 
  • 1/2 xícara de chá de mel 

Pernil 

  • 2 kg de pernil 
  • 1 xícara de chá de vinho branco  
  • 10 dentes de alho descascados e picados 
  • 2 folhas de louro picadas 
  • 1 ramo de alecrim picado  
  • 4 colheres de sopa de margarina 
  • 1 xícara de chá de castanha-do-pará triturada 
  • 1 xícara de chá de cereja em calda 
  • 1 xícara de chá de pêssego em calda 
  • 1 xícara de chá de figo em calda 
  • 1 xícara de chá de abacaxi em calda 
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo 

Molho 

Em uma panela, coloque o suco de maracujá, a mostarda e o ketchup e misture bem. Leve ao fogo baixo para ferver, mexendo sempre. Em seguida, acrescente o mel e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Pernil 

Em um liquidificador, coloque o vinho, o alho, a folha de louro, o alecrim, o sal e a pimenta-do-reino e bata até ficar homogêneo. Em um refratário, coloque o pernil e, com a ajuda de um garfo, faça furos sobre ele. Regue com o tempero batido e deixe descansar por 2 horas na geladeira. Após, forre uma forma com papel-alumínio, disponha o pernil e regue com metade do molho reservado.

Em seguida, pincele o pernil com margarina, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 2 horas. Com cuidado, abra o forno, retire o papel-alumínio e asse por mais 30 minutos. Desligue o forno, retire o pernil, regue com o restante do molho e, por cima, polvilhe com a castanha-do-pará triturada. Para finalizar, enfeite a receita com as frutas em calda. Sirva em seguida.

Bacalhoada servida em travessa de cerâmica branca em cima de mesa de madeira
Bacalhoada (Imagem: Hans Geel | Shutterstock)

Bacalhoada 

Ingredientes

  • 500 g de bacalhau em postas dessalgado
  • 4 batatas descascadas e cortadas em rodelas
  • 2 cebolas descascadas e cortadas em rodelas
  • 1 pimentão vermelho cortado em tiras
  • 1 pimentão verde cortado em tiras
  • 1 pimentão amarelo cortado em tiras
  • 200 g de azeitona preta
  • 4 dentes de alho fatiados
  • 2 ovos cozidos e cortados em rodelas
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar
  • Manjericão fresco para finalizar

Modo de preparo

Coloque as batatas em uma panela com água e sal. Cozinhe, em fogo médio, até ficarem macias, mas ainda firmes. Escorra e reserve. Em outra panela em fogo médio, cozinhe o bacalhau rapidamente em água quente por cerca de 5 minutos. Escorra e reserve. Em uma travessa grande ou assadeira, faça camadas intercaladas com batatas, cebolas, pimentões, bacalhau e azeitonas. Repita até usar todos os ingredientes. 

Distribua as fatias de alho por cima e regue generosamente com o azeite. Cubra a travessa com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Retire o papel-alumínio e deixe assar por mais 10 minutos para dourar levemente. Retire do forno, decore com rodelas de ovo cozido, azeitonas e finalize com o manjericão fresco. Sirva em seguida. 

Torta de nozes com doce de leite

Ingredientes

Base

  • 200 g de biscoito de maisena
  • 100 g de manteiga sem sal derretida

Recheio

  • 400 g de doce de leite
  • 200 g de creme de leite
  • 100 g de nozes picadas
  • Nozes inteiras para decorar

Modo de preparo

Base

Triture os biscoitos no liquidificador ou processador até formar uma farofa. Em um recipiente, misture com a manteiga derretida até obter uma massa úmida. Forre o fundo de uma forma de fundo removível com a mistura, pressionando bem com as costas de uma colher. Leve à geladeira por 20 minutos para firmar. Reserve.

Recheio e montagem

Em uma tigela, misture o doce de leite com o creme de leite até obter um creme homogêneo. Adicione as nozes picadas e misture bem. Retire a base da geladeira e despeje o recheio por cima, espalhando uniformemente. Leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas para firmar. Antes de servir, decore com as nozes inteiras. 

Salpicão servido em travessa de cerâmica branca com decoração de Natal ao redor em cima de mesa fe madeira
Salpicão de frango (Imagem: Estudio Conceito | Shutterstock)

Salpicão de frango

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de frango cozido desfiado
  • 1 cenoura ralada
  • 1 xícara de chá de ervilha cozida
  • 1 xícara de chá de milho-verde
  • 1 xícara de chá de salsão picado
  • 1 xícara de chá de maionese
  • 1 xícara de chá de creme de leite
  • Cebolinha picada, azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Batata-palha para finalizar
  • Folhas de alface para decorar 

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque o frango, a cenoura, a ervilha, o milho-verde e o salsão. Em outra tigela, misture a maionese, o creme de leite, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino até formar um molho cremoso. Adicione esse molho à tigela com o frango e os legumes, misturando bem até que todos os ingredientes fiquem envolvidos de forma uniforme. Acrescente a cebolinha e misture novamente. Leve à geladeira por 30 minutos. Decore o prato com as folhas de alface, coloque o salpicão e espalhe a batata-palha por cima. Sirva em seguida. 

Nhoque ao molho de gorgonzola

Ingredientes

Nhoque

  • 1 kg de batata
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 ovo
  • Sal a gosto
  • Água para cozinhar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Molho de gorgonzola

  • 2 xícaras de chá de creme de leite
  • 150 g de queijo gorgonzola
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Nhoque

Em uma panela, cozinhe a batata em água em fogo médio até ficar macia. Escorra e deixe amornar. Amasse a batata ainda morna até formar um purê liso. Junte o ovo, o sal e metade da farinha de trigo, misturando com as mãos. Acrescente o restante da farinha aos poucos até obter uma massa macia que não grude nas mãos. Polvilhe farinha sobre uma bancada, divida a massa em porções e faça rolinhos. Corte os rolinhos em quadradinhos e reserve. Aqueça uma panela grande com água e sal em fogo médio. Coloque porções de nhoque na água; quando subirem à superfície, retire com uma escumadeira e reserve.

Molho de gorgonzola

Em uma panela, coloque a manteiga e deixe derreter em fogo médio. Acrescente o creme de leite e mexa até aquecer. Adicione o queijo gorgonzola e mexa até derreter completamente, formando um molho cremoso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Deixe cozinhar em fogo baixo por 3 a 5 minutos. Coloque o nhoque cozido em uma travessa. Cubra com o molho de gorgonzola quente. Sirva em seguida.

