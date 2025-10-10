O ovo é um alimento extremamente nutritivo e versátil, sendo uma ótima opção para compor receitas de almoço. Rico em proteínas de alta qualidade, vitaminas do complexo B, minerais como ferro e zinco, além de gorduras boas que fornecem energia, ele garante saciedade e equilíbrio nutricional. Sua praticidade também se destaca, já que pode ser usado em preparos simples.

A seguir, confira 10 receitas práticas com ovo para o almoço!

1. Omelete de espinafre

Ingredientes

3 ovos

1 cebola cortada em rodelas

1 dente de alho descascado e picado

1 xícara de chá de espinafre picado

picado Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o espinafre e refogue por 3 minutos. Em um recipiente, coloque os ovos e bata até ficar homogêneo. Despeje sobre o espinafre e tempere com sal e pimenta-do-reino. Frite até dourar. Sirva em seguida.

2. Torta de berinjela

Ingredientes

Recheio

1 berinjela cortada em cubos

1 tomate picado

2 colheres de sopa de azeite

1/2 colher de chá de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 pitada de orégano

Massa

3 ovos

2 xícaras de chá de leite de soja

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e acrescente a berinjela e o tomate. Refogue por 4 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Desligue o fogo e reserve.

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite de soja, a farinha de trigo, o fermento e o sal até obter uma massa homogênea. Em uma forma retangular forrada com papel-manteiga, despeje metade da massa, coloque o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

3. Salada de batata-doce com ovo

Ingredientes

3 batatas-doces descascadas

descascadas 2 ovos cozidos picados

2 colheres de sopa de iogurte natural

1 colher de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

Sal a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas-doces e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Após, espere esfriar, pique as batatas-doces e transfira para um recipiente. Adicione o iogurte natural, os ovos, o azeite e a cebola e misture bem. Tempere com sal e leve à geladeira por 10 minutos. Sirva em seguida.

Ovo mexido com ricota (Imagem: Stepanek Photography | Shutterstock)

4. Ovo mexido com ricota

Ingredientes

4 ovos

2 colheres de sopa de ricota amassada

amassada 1 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e bata até ficar homogêneo. Adicione a ricota e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os ovos e mexa até cozinhar. Desligue o fogo, transfira os ovos para um prato, polvilhe com cebolinha e sirva em seguida.

Dica: sirva com fatias de pão integral.

5. Arroz de forno com legumes e ovo

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

1/2 xícara de chá de cenoura ralada

ralada 1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de queijo minas ralado

3 ovos

1 colher de sopa de azeite

Óleo de coco para untar

Sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o arroz, a cenoura, a ervilha, o milho-verde e o queijo. Tempere com sal, azeite e orégano. Depois, transfira para um refratário untado com azeite e alise a superfície. Com uma colher, faça três cavidades na mistura e quebre um ovo em cada uma. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos, até os ovos firmarem, e o queijo, gratinar. Sirva em seguida.

6. Cuscuz com ovo cozido

Ingredientes

1 xícara de chá de flocos de milho pré-cozidos

pré-cozidos 1/2 xícara de chá de água morna

1 pitada de sal

1 colher de chá de manteiga

1 colher de sopa de cebola-roxa picada

1/2 tomate sem sementes e picado

1 colher de sopa de queijo coalho ralado

2 ovos

Pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque os flocos de milho, o sal e a água morna. Misture bem e deixe hidratar por cerca de 10 minutos, até que os grãos absorvam o líquido e fiquem úmidos. Transfira a mistura para a parte superior de uma cuscuzeira e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 15 minutos, até ficar firme e soltinho.

Enquanto isso, coloque os ovos em uma panela com água fria, leve ao fogo médio e cozinhe por 5 minutos após levantar fervura. Escorra, esfrie e descasque. Corte os ovos ao meio e reserve. Em uma frigideira, em fogo médio, aqueça a manteiga e refogue a cebola-roxa e o tomate por 2 minutos, apenas para realçar o sabor. Acrescente o cuscuz cozido e misture delicadamente. Adicione o queijo coalho e tempere com pimenta-do-reino. Transfira para um prato, disponha os ovos por cima e finalize com cheiro-verde picado. Sirva ainda quente.

7. Ovo com creme de batata

Ingredientes

2 ovos

2 batatas descascadas e picadas

descascadas e picadas Água para cozinhar

1/2 talo de alho-poró fatiado

1 colher de sopa de manteiga

1/4 de xícara de chá de leite quente

Sal e noz-moscada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, cozinhe as batatas em água e sal até ficarem macias. Escorra e amasse bem. Em outra panela, aqueça a manteiga, refogue o alho-poró e adicione as batatas. Acrescente o leite e misture até obter um creme. Depois, tempere com noz-moscada e mantenha aquecido. Após, em outra panela, cozinhe os ovos por 6 minutos após a água ferver, transfira para água fria e descasque com cuidado. Sirva o creme em tigelas e coloque um ovo sobre cada porção.

Quiche de ovos cozidos (Imagem: zi3000 | Shutterstock)

8. Quiche de alho-poró com ovos cozidos

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

100 ml de óleo de coco

1 ovo

1 pitada de sal

1 colher de sopa de água gelada

Recheio

3 ovos

1 xícara de chá de creme de leite fresco

1 alho-poró fatiado em rodelas finas

1 colher de sopa de azeite

2 ovos cozidos fatiados

1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado

parmesão ralado Ramos de endro fresco para decorar

Sal, folhas de rúcula baby e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha com o sal. Adicione o óleo de coco e, com as pontas dos dedos, misture até obter uma textura de farofa. Junte o ovo e a água gelada e trabalhe a massa até ficar homogênea. Forme uma bola, envolva em plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos.

Depois, abra a massa com um rolo em superfície limpa e forre o fundo e as laterais de uma forma de quiche. Fure o fundo com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos.

Recheio

Em uma frigideira em fogo médio, aqueça o azeite e refogue o alho-poró por 3 minutos, até ficar levemente macio. Depois, em uma tigela, bata os ovos com o creme de leite e o queijo parmesão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, espalhe o alho-poró refogado sobre a massa pré-assada e despeje o creme por cima. Distribua as rodelas de ovo cozido sobre o recheio. Leve ao forno por mais 25 minutos, até o centro firmar e a superfície dourar. Retire do forno, espere amornar e finalize com folhas de rúcula e ramos de endro fresco antes de servir.

9. Bolinho de ovo com abobrinha

Ingredientes

1 abobrinha descascada e cortada em cubos pequenos

3 ovos

1/2 xícara de chá de tofu amassado

1/2 xícara de chá de azeite

1/2 xícara de chá de leite de soja

1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de sopa de salsinha picada

1 pitada de sal

Modo de preparo

No liquidificador, bata metade da abobrinha, o tofu, os ovos e o azeite até ficar homogêneo. Transfira a mistura para um recipiente grande. Aos poucos, acrescente o leite de soja, a farinha de aveia e a farinha de trigo integral e mexa até obter uma massa homogênea. Adicione o sal, a salsinha, o restante da abobrinha e o fermento em pó e mexa novamente. Coloque a massa em forminhas de silicone para cupcake e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.

10. Panqueca de aveia com frango e legumes

Ingredientes

Panqueca

2 ovos

3 colheres de sopa de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de leite desnatado

1 pitada de sal

1 colher de chá de azeite para untar

Recheio

1/2 peito de frango cozido e desfiado

1/2 cenoura ralada

1/2 tomate picado

1 colher de sopa de milho-verde

1 colher de sopa de requeijão light

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 ovos cozidos e cortados em cubos

Modo de preparo

Panqueca

Em um recipiente, bata os ovos, a farinha de aveia, a pimenta-do-reino, o leite e o sal até obter uma massa homogênea. Reserve. Aqueça uma frigideira antiaderente untada com azeite e despeje uma porção da massa. Espalhe bem e cozinhe em fogo médio até dourar dos dois lados. Reserve.

Recheio

Em outra panela em fogo médio, misture o frango desfiado, a cenoura, o tomate e o milho. Refogue por 3 minutos e adicione o requeijão, mexendo até ficar cremoso. Acrescente os ovos, misture e recheie as panquecas. Enrole as panquecas e sirva em seguida.