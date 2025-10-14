10 receitas leves com berinjela para ajudar a emagrecer

A berinjela é um vegetal versátil e saboroso que pode ser um ótimo aliado para quem busca emagrecer. Além de ter poucas calorias, ela é rica em fibras, o que ajuda a manter a sensação de saciedade por mais tempo e a controlar a fome ao longo do dia. A seguir, veja receitas leves e saudáveis para incluir em sua dieta. Experimente e descubra novas formas de preparar este vegetal tão nutritivo!

Rolinho de berinjela com cenoura

Ingredientes

1 berinjela

1 cenoura descascada e ralada

descascada e ralada 1/2 xícara de chá de alho-poró picado

2 dentes de alho descascados e amassados

1/2 cebola descascada e picada

3 colheres de sopa de água

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o alho-poró e refogue bem. Acrescente a cenoura e refogue por mais 2 minutos. Coloque a água e cozinhe por 3 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Com a ajuda de uma faca, corte a berinjela em fatias finas e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha as fatias de berinjela na panela e cozinhe até ficarem macias. Desligue o fogo, recheie as fatias com os vegetais refogados e enrole. Sirva em seguida.

Ravióli recheado com berinjela

Ingredientes

2 berinjelas descascadas e cortadas em cubos pequenos

2 colheres de sopa de azeite

1 xícara de chá de nozes picadas

picadas 1 1/2 xícara de chá de tofu amassado

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de farinha de arroz

2 dentes de alho descascados e amassados

2 ovos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de manjericão picado

3 xícaras de chá de molho de tomate quente

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e de arroz, os ovos e 1 pitada de sal e misture até formar uma massa homogênea. Em seguida, embrulhe a massa em um plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, retire da geladeira e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente a berinjela e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte as nozes e o tofu, mexa bem e desligue o fogo. Reserve.

Em uma superfície lisa, disponha a massa e, com a ajuda de um rolo, abra até ficar fina. Corte em quadrados com 10 cm, coloque o recheio no centro de cada quadrado, dobre a massa ao meio e feche bem as extremidades. Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Com a ajuda de uma escumadeira, disponha os raviólis, coloque sal e cozinhe até ficar al dente. Depois, retire a massa da panela, escorra a água, coloque em um prato, cubra com o molho de tomate e salpique com manjericão. Sirva em seguida.

Almôndegas de berinjela

Ingredientes

2 berinjelas cortadas em pedaços pequenos

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

4 colheres de sopa de farinha de linhaça

2 ovos

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a berinjela e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira a mistura para um liquidificador e bata até ficar homogêneo. Depois, disponha em um recipiente, junte a farinha de linhaça, os ovos, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde e mexa para incorporar. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Retire da geladeira e modele a massa no formato de bolinhas. Unte uma assadeira com azeite e disponha as almôndegas. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 25 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

Salada de pimentão com berinjela (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)

Salada de pimentão com berinjela

Ingredientes

1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em pedaços grandes

1/2 pimentão amarelo sem sementes e cortado em pedaços grandes

1 abobrinha cortada em rodelas

cortada em rodelas 1 berinjela cortada em rodelas

1 colher de sopa de azeite

Folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Unte uma grelha com azeite e aqueça em fogo médio. Adicione os pimentões, a abobrinha e a berinjela e grelhe até ficarem levemente dourados e macios. Depois, transfira-os para uma saladeira, tempere com sal e pimenta-do-reino e salpique manjericão. Sirva em seguida.

Sopa colorida com berinjela

Ingredientes

3 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

2 xícaras de chá de vagem cortada em pedaços

1 nabo cortado em pedaços

2 tomates sem sementes e picados

1 berinjela cortada em cubos

cortada em cubos 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite

1 l de água

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura, a vagem, o nabo, os tomates e a berinjela e refogue por 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte a água, tampe a panela e cozinhe por 35 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Coloque o cheiro-verde e sirva em seguida.

Snack de berinjela

Ingredientes

1 berinjela

1 colher de sopa de azeite

Sal a gosto

Modo de preparo

Em água corrente, lave a berinjela. Com a ajuda de uma faca, corte o vegetal em rodelas. Depois, disponha em uma assadeira, tempere com sal e deixe descansar por 10 minutos. Após, regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 1 hora. Sirva em seguida.

Berinjela à milanesa

Ingredientes

2 berinjelas cortadas em rodelas

2 ovos

1 xícara de chá de farinha de aveia

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as berinjelas, tempere com sal, cubra com plástico-filme e deixe descansar por 20 minutos. Enquanto isso, em outro recipiente, coloque os ovos e a pimenta-do-reino e misture bem. Com a ajuda de um pano limpo, seque as berinjelas. Após, passe as berinjelas no ovo e depois na farinha de aveia. Disponha sobre uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 220 °C por 30 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

Berinjela com grão-de-bico (Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock)

Berinjela com grão-de-bico

Ingredientes

1 berinjela cortada em cubos

cortada em cubos 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de cominho em pó

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione os cubos de berinjela e refogue por cerca de 10 minutos, mexendo sempre, até que fiquem macios e dourados. Acrescente o grão-de-bico, a páprica, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e refogue por mais 5 minutos para integrar os sabores. Desligue o fogo, adicione o suco de limão e o cheiro-verde. Misture delicadamente e sirva em seguida.

Torre de berinjela com ricota e espinafre

Ingredientes

1 berinjela cortada em rodelas médias

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de ricota amassada

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 dente de alho picado

1 tomate cortado em rodelas

Modo de preparo

Em um recipiente, salpique as berinjelas com um pouco de sal e deixe descansar por 10 minutos para eliminar o amargor. Enxágue e seque com papel-toalha. Aqueça uma frigideira em fogo médio com uma colher de sopa de azeite e grelhe as rodelas dos dois lados até ficarem douradas e macias. Reserve.

Em uma panela, aqueça o azeite restante em fogo médio e refogue o alho. Adicione o espinafre e cozinhe por 2 minutos. Misture com a ricota, tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa até formar um creme firme.

Em uma assadeira, alterne as camadas — uma fatia de berinjela, uma colher do recheio e uma rodela de tomate. Repita até formar uma pequena torre. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Berinjela refogada com carne moída

Ingredientes

1 berinjela cortada em cubos

300 g de carne moída magra

magra 2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 tomates maduros picados

1/2 pimentão vermelho picado

Cheiro-verde picado, orégano, páprica doce, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de água quente

Modo de preparo

Em um recipiente, salpique a berinjela com um pouco de sal e deixe descansar por cerca de 10 minutos para tirar o amargor. Depois, enxágue e escorra bem. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a carne moída e cozinhe até que fique soltinha e levemente dourada.

Junte os tomates, o pimentão e a berinjela. Misture bem e tempere com sal, pimenta-do-reino, orégano e páprica. Adicione a água quente, tampe e deixe cozinhar em fogo médio por cerca de 10 a 15 minutos, mexendo às vezes, até a berinjela ficar macia e bem incorporada ao molho. Corrija o sal, salpique cheiro-verde e sirva quente.