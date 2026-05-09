10 receitas fáceis para o almoço de Dia das Mães

O Dia das Mães é a oportunidade perfeita para homenagear aquelas que nos deram amor, cuidado e apoio incondicional ao longo da vida. E uma das melhores maneiras de expressar gratidão é preparando uma refeição deliciosa. No entanto, se você ainda não sabe o que preparar, não precisa se preocupar, pois selecionamos 10 receitas práticas e criativas que vão te ajudar a surpreender a sua mãe. Confira!

1. Penne com camarão e limão

Ingredientes

300 g de camarão pequeno limpo

pequeno limpo 4 colheres de sopa de suco de limão

1 dente de alho descascado e amassado

4 colheres de sopa de manteiga

1 cebola descascada e ralada

250 g de macarrão tipo penne

Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve. Em um recipiente, coloque o camarão, o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Reserve. Em uma panela, coloque 1 colher de sopa de manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até murchar. Acrescente o camarão temperado e refogue por 5 minutos. Acrescente o macarrão cozido e o restante da manteiga. Misture delicadamente. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

2. Arroz com amendoim e rúcula

Ingredientes

3 colheres de sopa de manteiga

1 dente de alho descascado e amassado

1 xícara de chá de arroz

3 colheres de sopa de amendoim torrado, sem pele e picado

1 colher de chá de sal

2 xícaras de chá de água fervente

1/2 xícara de chá de rúcula picada

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o arroz e o amendoim e refogue por 1 minuto. Junte o sal e a água fervente e cozinhe por 10 minutos, com a panela parcialmente tampada. Reduza o fogo e cozinhe até secar. Desligue o fogo e tampe a panela por 5 minutos. Por último, coloque a rúcula e sirva em seguida.

3. Frango ao molho de pimentão

Ingredientes

1 colher de sopa de óleo

1 cebola descascada e picada

1/2 kg de filé de frango cortado em cubos

cortado em cubos 1/2 xícara de chá de água

1 colher de chá de sal

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

1 tomate sem sementes e picado

1 xícara de chá de maionese

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até murchar. Acrescente o frango e doure. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque a água, o pimentão e o tomate e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para uma panela, acrescente o frango e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Por último, coloque a maionese e o sal e misture. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Frango recheado com espinafre (Imagem: gowithstock | Shutterstock)

4. Frango recheado com espinafre

Ingredientes

Frango

2 peitos de frango

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 dente de alho descascado e picado

Azeite de oliva para untar

Recheio

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte as folhas de espinafre e refogue até murcharem. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Frango

Faça um corte lateral nos peitos de frango, formando um bolso. Tempere por fora e por dentro com sal, pimenta-do-reino e alho. Preencha os bolsos com o espinafre refogado e feche com palitos de dente. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os frangos na panela e sele cada lado por 3 minutos. Após, coloque os frangos em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Retire o frango do forno e fatie. Sirva em seguida.

Dica: sirva com salada.

5. Caçarola de arroz colorido

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz

3 xícaras de chá de frango cozido e desfiado

395 g de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

1 cenoura descascada e ralada

descascada e ralada 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 tomate sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de molho de tomate

200 g de requeijão cremoso

250 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

Queijo parmesão ralado para gratinar

Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango desfiado, o tomate, a cenoura, o milho-verde, a ervilha e o molho de tomate e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e salsinha. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Junte o arroz, o requeijão, o creme de leite e o queijo muçarela e misture. Transfira para uma assadeira untada com azeite de oliva de oliva e polvilhe com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

6. Lombo com mel e maracujá

Ingredientes

1 kg de lombo suíno

2 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de manteiga

1 xícara de chá de suco concentrado de maracujá

1 colher de chá de amido de milho

1/2 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de mel

Polpa de 1 maracujá

Cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o lombo suíno e tempere com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e doure de todos os lados. Desligue o fogo e transfira para uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos, regando com o próprio caldo durante o preparo.

Enquanto isso, em uma panela, coloque o suco concentrado de maracujá, o amido de milho, a água, o mel e a polpa do maracujá. Misture e cozinhe em fogo baixo até engrossar levemente. Retire o lombo do forno e regue com o molho de maracujá. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.

Batata gratinada (Imagem: from my point of view | Shutterstock)

7. Batata gratinada

Ingredientes

1 kg de batata descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 250 g de creme de leite

200 ml de requeijão cremoso

1/2 xícara de chá de leite

3 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de salsinha picada

Sal e orégano a gosto

300 g de queijo muçarela ralado

Água para cozinhar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio até amolecer levemente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o requeijão, o leite e o creme de leite e misture. Tempere com sal, orégano e salsinha. Cozinhe até ficar cremoso e desligue o fogo.

Unte uma assadeira com manteiga e faça uma camada com as batatas, disponha o creme sobre elas e espalhe. Repita o processo até preencher toda a assadeira, finalizando com as batatas. Polvilhe com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

8. Bife acebolado com molho dourado

Ingredientes

1/2 kg de alcatra cortada em bifes médios

1 pitada de sal

1 colher de sopa de óleo

1 cebola descascada e fatiada

1 xícara de chá de água fervente

4 colheres de sopa de maionese

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal. Reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Após, com uma colher, retire a cebola da panela e reserve. Na mesma frigideira, coloque a água e a carne e cozinhe por 3 minutos de cada lado. Desligue o fogo, transfira a carne para uma travessa e cubra com papel-alumínio para não esfriar.

Na mesma frigideira da carne, coloque a maionese com o restante do molho do cozimento da carne e leve ao fogo médio até obter uma consistência cremosa, mexendo sempre. Desligue o fogo, despeje o molho sobre a carne e finalize com a cebola. Sirva em seguida.

Risoto simples (Imagem: Estudio Conceito | Shutterstock)

9. Risoto simples

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

1/2 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1 l de caldo de legumes quente

100 g de queijo parmesão ralado

ralado Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio até derreter. Adicione a cebola e refogue até dourar. Acrescente o arroz, tempere com sal e misture. Junte o vinho branco seco e mexa até evaporar. Aos poucos, coloque o caldo de legumes e, mexendo sempre, cozinhe até o arroz ficar cremoso e cozido. Desligue o fogo e finalize com o queijo parmesão. Sirva em seguida.

10. Cogumelo recheado

Ingredientes

8 cogumelos paris higienizados e sem o caule

paris higienizados e sem o caule 200 g de queijo gouda cortado em cubos

1 tomate sem sementes e cortado em cubos

200 ml de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Queijo parmesão ralado para polvilhar

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o queijo gouda e o tomate e tempere com sal, pimenta-do-reino, salsinha e azeite de oliva. Com uma colher, disponha o recheio nos cogumelos e acomode-os em uma assadeira untada com azeite de oliva. Polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.