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10 receitas especiais para o jantar de Dia dos Namorados

11 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 12/06/26 19h06
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Risoto de cogumelo (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

O jantar do Dia dos Namorados é uma das formas mais especiais de celebrar a data e criar momentos inesquecíveis ao lado de quem se ama. Para os casais que preferem uma comemoração mais reservada e acolhedora, longe de restaurantes lotados, preparar uma deliciosa refeição em casa pode ser a escolha ideal. Além de permitir um ambiente mais íntimo e personalizado, cozinhar juntos ou surpreender a pessoa amada com um prato especial transforma a experiência em um gesto de carinho e dedicação.

Abaixo, confira 10 receitas especiais para o jantar de Dia dos Namorados!

1. Risoto de cogumelo

Ingredientes 

  • 1 xícara de chá de arroz arbóreo
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 l de chá de caldo de legumes quente
  • 1 cebola descascada e picada 
  • 150 g de cogumelos paris
  • 200 g de queijo parmesão ralado
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Limpe os cogumelos com um pano úmido e corte-os em fatias finas. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente os cogumelos e refogue até que eles comecem a escurecer. Desligue o fogo e transfira os cogumelos para um recipiente. Reserve. 

Na mesma panela, coloque o arroz e leve ao fogo médio para refogar por 5 minutos. Junte o vinho branco e refogue até reduzir. Aos poucos, coloque o caldo de legumes. Coloque uma concha por vez e mexa até absorver completamente antes de adicionar mais. Cozinhe até o arroz ficar macio e cremoso. Por último, coloque os cogumelos, a manteiga e o queijo parmesão. Mexa até o queijo derreter. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida. 

2. Peito de frango recheado 

Ingredientes 

  • 1 peito de frango
  • 3 colheres de sopa de requeijão
  • 1 tomate sem sementes e cortado em fatias 
  • 2 1/2 xícaras de chá de molho de tomate
  • Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para untar 

Modo de preparo

Corte o peito de frango em 4 filés do mesmo tamanho e tempere-os com sal e pimenta-do-reino. Separe 2 filés e passe o requeijão em cada um deles. Disponha as rodelas de tomate sobre eles e polvilhe com orégano. Após, cubra com os filés reservados, formando dois sanduíches. Prenda com palitos e reserve.

Unte uma panela com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque os peitos de frango recheados na panela e doure-os dos dois lados. Desligue o fogo, transfira para uma assadeira untada com azeite de oliva e cubra com o molho de tomate. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

3. Paella de legumes 

Ingredientes 

  • 1 cebola descascada e picada 
  • 3 dentes de alho descascados e amassados 
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 xícara de chá de vagem
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e picado 
  • 1 xícara de chá de aspargos 
  • 2 cenouras descascadas e picadas 
  • 1 l de caldo de legumes
  • 1 1/2 colher de sopa de açafrão
  • 1 xícara de chá de arroz para paella
  • 1 xícara de chá de brócolis picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto 

Modo de preparo 

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a vagem, o pimentão vermelho, os aspargos e as cenouras e refogue até os legumes ficarem macios. Junte metade do caldo de legumes e o açafrão e cozinhe até levantar fervura. Reduza o fogo, coloque o arroz, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Aos poucos, disponha o restante do caldo de legumes, mexendo sempre, até o arroz ficar macio. Por último, coloque os brócolis e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

4. Polenta cremosa com ragu de carne

Ingredientes

Ragu de carne

  • 500 g de acém cortado em cubos
  • 1 cebola cortada em cubos
  • 2 dentes de alho amassados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 500 g de tomate sem pele, sem sementes e cortado em cubos  
  • 1 xícara de chá de caldo de carne
  • 1 folha de louro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha picada para finalizar

Polenta

  • 1 xícara de chá de fubá
  • 4 xícaras de chá de água
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Ragu de carne

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Doure os cubos de acém por todos os lados. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia. Junte o alho e mexa por mais alguns minutos. Adicione o tomate, o caldo de carne e a folha de louro. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Quando levantar fervura, reduza para fogo baixo, tampe parcialmente a panela e cozinhe por cerca de 1h30 a 2h, mexendo ocasionalmente, até a carne ficar macia. Desfie a carne na própria panela com o auxílio de dois garfos e misture ao molho. Cozinhe por mais alguns minutos até obter um molho encorpado. Reserve.

Polenta

Em uma panela, leve a água ao fogo médio e adicione um pouco de sal. Quando começar a ferver, adicione o fubá aos poucos, mexendo sem parar para evitar a formação de grumos. Reduza para fogo baixo e cozinhe, mexendo frequentemente, até a polenta ficar cremosa e homogênea. Acrescente a manteiga e o queijo parmesão, misturando até incorporar completamente. Distribua a polenta em pratos ou travessa, cubra com o ragu de carne e finalize com salsinha. Sirva em seguida. 

Cassoulet dentro de um recipiente de madeira
Cassoulet (Imagem: Mina709 | Shutterstock)

5. Cassoulet

Ingredientes 

  • 500 g de feijão-branco
  • 500 g de lombo de porco cortado em cubos 
  • 1 cenoura descascada, cortada em rodelas e cozida
  • 1 linguiça calabresa cortada em rodelas 
  • 2 paios cortados em rodelas 
  • 200 g de bacon cortado em cubos
  • 3 cebolas descascadas e picadas 
  • 2 dentes de alho descascados e amassados 
  • 6 tomates sem sementes e picados 
  • Sal, azeite de oliva, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto 
  • Água

Modo de preparo 

Em um recipiente, coloque o feijão-branco, cubra com água e deixe de molho por 8 horas. Após, escorra a água, lave o feijão-branco em água corrente e reserve. Em uma panela de pressão, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o lombo de porco e refogue por 5 minutos. Junte o feijão-branco, os paios, a linguiça calabresa e o bacon e refogue por 5 minutos. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 15 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair. Coloque os tomates e a cenoura. Leve ao fogo baixo, com a panela semitampada, até o molho engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e polvilhe com cheiro-verde. Sirva em seguida.

6. Bolo de carne moída 

Ingredientes 

  • 1 kg de carne moída 
  • 1 ovo
  • 1 cebola descascada e picada 
  • 1 colher de chá de molho de soja 
  • 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos
  • 1/2 xícara de chá de molho barbecue 
  • Sal, azeite de oliva e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o ovo e bata com um garfo até ficar homogêneo. Junte a cebola refogada, o molho de soja, a aveia em flocos, metade do molho barbecue, a salsinha, o sal e a carne moída. Mexa até obter uma massa homogênea. Modele no formato de um rocambole e disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva. Pincele com o restante do molho barbecue e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

7. Macarrão ao pesto com frutos do mar

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de folhas de manjericão
  • 100 g de queijo parmesão ralado
  • 4 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 50 g de nozes
  • 5 dentes de alho descascados e picados
  • 250 g de macarrão tipo espaguete
  • 200 g de camarão limpo
  • 200 g de lula cortada em anéis 
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em um processador de alimentos, coloque as folhas de manjericão, o queijo parmesão, as nozes e 3 dentes de alho. Processe por 3 minutos. Com o processador ainda ligado, adicione 2 colheres de sopa de azeite de oliva e processe até obter uma consistência cremosa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Escorra e reserve.

Em uma frigideira grande, coloque o restante do azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o restante do alho e doure. Junte o camarão e a lula e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue até que os camarões fiquem rosados e as lulas, macias. Por último, coloque o macarrão e o molho pesto. Misture delicadamente e sirva em seguida.

Dois filés de salmão ao molho de maracujá em um prato branco decorado com folhas de alface. Em uma bancada de madeira
Salmão ao molho de maracujá (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)

8. Salmão ao molho de maracujá

Ingredientes

  • 2 filés de salmão
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Polpa de 2 maracujás
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo 

Tempere os filés de salmão com o sal e a pimenta-do-reino e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os filés de salmão com a pele para baixo e frite por 5 minutos de cada lado. Retire o salmão da frigideira e reserve. Na mesma frigideira, acrescente as polpas dos maracujás e cozinhe até engrossar. Desligue o fogo e sirva o salmão com o molho.

9. Ravioli de queijo com manteiga e sálvia

Ingredientes

Ravioli

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 2 ovos
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 pitada de sal
  • Água

Recheio

  • 200 g de ricota amassada
  • 100 g de queijo parmesão ralado
  • 50 g de queijo muçarela ralado
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto

Finalização

  • 3 colheres de sopa de manteiga
  • 8 folhas de sálvia

Modo de preparo

Massa

Em uma superfície limpa, coloque a farinha de trigo e abra um buraco no centro. Adicione os ovos, o azeite de oliva e o sal. Com um garfo, misture de dentro para fora, até formar uma massa. Sove por 10 minutos. Se estiver muito seca, adicione um pouco de água. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos.

Recheio

Em um recipiente, coloque a ricota, os queijos parmesão e muçarela e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Mexa até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Montagem

Divida a massa em duas partes iguais e abra com a ajuda de um rolo. Sobre uma folha de massa, distribua pequenas porções do recheio, deixando espaço entre elas. Cubra com a outra parte da massa e pressione ao redor de cada porção para tirar o ar. Corte em quadrados com um cortador e aperte as bordas com os dedos.

Finalização

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e, aos poucos, coloque os raviolis. Cozinhe até subirem à superfície. Retire com a ajuda de uma escumadeira. Em uma frigideira, coloque a manteiga e a sálvia e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os raviolis cozidos e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

10. Medalhão suíno ao molho de mostarda e mel

Ingredientes

Medalhão suíno

  • 600 g de lombo suíno cortado em medalhões
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 colher de chá de alecrim seco
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho

  • 2 colheres de sopa de mostarda dijon
  • 1 colher de sopa de mel
  • 200 g de creme de leite
  • 1/2 xícara de chá de caldo de legumes

Modo de preparo

Medalhão suíno

Em uma tigela, tempere os medalhões suínos com alho, suco de limão, alecrim, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 20 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Doure os medalhões dos dois lados até ficarem bem selados e cozidos por dentro. Retire da frigideira e reserve aquecidos.

Molho

Na mesma frigideira da carne, adicione a mostarda dijon, o mel, o creme de leite e o caldo de legumes. Misture bem e cozinhe em fogo baixo até formar um molho cremoso e homogêneo. Volte os medalhões para a frigideira e envolva-os no molho. Cozinhe por mais alguns minutos em fogo baixo para que os sabores se incorporem. Sirva em seguida.

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