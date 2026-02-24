Variedades

10 receitas de vitaminas caseiras para o pré-treino

Vitamina de banana com aveia (Imagem: Irina Rostokina | Shutterstock)
Vitamina de banana com aveia (Imagem: Irina Rostokina | Shutterstock)

A alimentação é essencial para a saúde e qualidade de vida, especialmente para quem deseja emagrecer ou ganhar massa muscular. Nesse sentido, os alimentos consumidos antes do treino têm um papel fundamental, pois fornecem energia e ajudam no ganho de massa magra. As vitaminas caseiras, por exemplo, são excelentes aliadas nesse processo.

Abaixo, confira como preparar receitas de vitaminas caseiras para o pré-treino!

1. Vitamina de banana com aveia

Ingredientes

  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 200 ml de leite desnatado gelado
  • 1 colher de sopa de pasta de amendoim
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos
  • 1/2 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

2. Vitamina de batata-doce

Ingredientes

  • 100 g de batata-doce descascada, cozida e picada
  • 200 ml de leite de coco
  • 2 colheres de sopa de castanha-de-caju picada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

3. Vitamina de beterraba com banana e aveia

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de leite desnatado gelado
  • 1 beterraba descascada e picada
  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite desnatado, a beterraba, a banana e a farinha de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

dois copos de vidro com vitamina amarela com hortelã em cima sobre bandeja de metal com fatias de limão ao lado e manga ao fundo
Vitamina de manga com limão e hortelã (Imagem: Erhan Inga | Shutterstock)

4. Vitamina de manga com limão e hortelã

Ingredientes

  • 1 manga madura picada
  • Suco de 1/2 limão
  • 200 ml de leite desnatado gelado
  • 1 colher de sopa de aveia
  • 4 folhas de hortelã

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

5. Vitamina de goiaba com whey protein

Ingredientes

  • 1 goiaba vermelha picada
  • 200 ml de leite de amêndoas gelado
  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha
  • 1 colher de sopa de sementes de linhaça

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a goiaba, o leite de amêndoas, o whey protein e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as sementes de linhaça e sirva em seguida.

6. Vitamina de açaí com iogurte

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de polpa de açaí
  • 4 colheres de sopa de granola
  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 250 ml de iogurte natural

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o açaí, a banana e o iogurte e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a granola e bata para incorporar. Sirva em seguida.

7. Vitamina de morango e aveia

Ingredientes

  • 8 morangos cortados em rodelas
  • 1 colher de sopa de flocos de aveia
  • 1 scoop de whey protein sabor morango
  • 1 xícara de chá de leite desnatado gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

copo de vidro com vitamina laranja com hortelã em cima sobre tábua com pedaços de mamão em volta
Vitamina de mamão (Imagem: Romix Image | Shutterstock)

8. Vitamina de mamão

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de mamão-papaia picado
  • 200 ml de leite desnatado gelado
  • 1 colher de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de chá de mel
  • 1 colher de chá de chia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

9. Vitamina de coco com cacau

Ingredientes

  • 200 ml de leite de coco
  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 1 colher de chá de cacau em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

10. Vitamina de frutas vermelhas com whey protein

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas
  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha
  • 200 ml de leite de aveia gelado
  • 1 colher de chá de chia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

