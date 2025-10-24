Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os sucos funcionais são uma excelente opção para quem deseja emagrecer de maneira saudável. Preparados com frutas e vegetais, eles são ricos em nutrientes, ajudam no funcionamento do organismo e na eliminação toxinas do corpo. Além disso, favorecem a hidratação e aumentam a saciedade, o que auxilia na perda de peso.

A seguir, confira 10 receitas de sucos funcionais para emagrecer com saúde!

Suco contra gordura abdominal

Ingredientes

1 beterraba descascada e picada

1/2 cenoura descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 400 ml de água

Pedras de gelo e folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a beterraba, a cenoura e a água e bata até ficar homogêneo. Acrescente as pedras de gelo e as folhas de hortelã e bata até incorporar. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco antioxidante

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de framboesa

1/2 coco fresco sem casca e cortado em cubos

1 pitada de canela em pó

1 pitada de anis-estrelado em pó

700 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o coco, a framboesa e a água e bata até ficar homogêneo. Adicione a canela, o anis-estrelado e as pedras de gelo e bata até incorporar. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco contra o inchaço

Ingredientes

4 peras cortadas em cubos

1 manga descascada e cortada em cubos

e cortada em cubos Suco de 2 limões

1/2 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada

700 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a pera, a manga e a água e bata até ficar homogêneo. Acrescente a pimenta dedo-de-moça, o suco de limão e as pedras de gelo e bata até incorporar. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco termogênico

Ingredientes

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

1 xícara de chá de folhas de espinafre

200 ml de água gelada

1 fatia de gengibre

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a cenoura, as folhas de espinafre e a água e bata até ficar homogêneo. Adicione o gengibre e bata por mais 3 minutos. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco digestivo (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)



Suco digestivo

Ingredientes

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

3 fatias de abacaxi picadas

4 fatias finas de gengibre

500 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a cenoura, o abacaxi e a água e bata até ficar homogêneo. Adicione o gengibre e bata até incorporar. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco diurético

Ingredientes

1 pepino cortado em rodelas

cortado em rodelas 1 fatia de melancia

Suco de 1 limão

200 ml de água de coco

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o pepino, a melancia, o suco de limão e a água de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente as pedras de gelo e bata até triturar. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Suco energético

Ingredientes

Polpa de 1 maracujá

1 colher de sopa de mel

1 fatia de gengibre descascada

Suco de 1 limão

250 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa do maracujá e a água e bata por 3 minutos. Acrescente o gengibre, o suco de limão e o mel e bata por mais 3 minutos. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco para acelerar o metabolismo (Imagem: nerudol | Shutterstock)

Suco para acelerar o metabolismo

Ingredientes

1 fatia de melancia

1 xícara de chá de morango

1 limão descascado e cortado em rodelas

Pedras de gelo e folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a melancia, o limão e o morango e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e as folhas de hortelã e bata por 3 minutos. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco anti-inflamatório

Ingredientes

Suco de 1 laranja

3 rodelas de abacaxi

250 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco de laranja, o abacaxi e a água gelada e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Suco para controlar o apetite

Ingredientes

1 pera cortada em cubos

cortada em cubos 1 fatia de mamão

200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a pera, o mamão e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.