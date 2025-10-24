Variedades

10 receitas de sucos funcionais para emagrecer com saúde

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 24/10/25 15h06
Suco contra gordura abdominal (Imagem: pada smith stockphoto | Shutterstock)

Os sucos funcionais são uma excelente opção para quem deseja emagrecer de maneira saudável. Preparados com frutas e vegetais, eles são ricos em nutrientes, ajudam no funcionamento do organismo e na eliminação toxinas do corpo. Além disso, favorecem a hidratação e aumentam a saciedade, o que auxilia na perda de peso.

A seguir, confira 10 receitas de sucos funcionais para emagrecer com saúde!

Suco contra gordura abdominal

Ingredientes

  • 1 beterraba descascada e picada
  • 1/2 cenoura descascada e cortada em rodelas
  • 400 ml de água
  • Pedras de gelo e folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a beterraba, a cenoura e a água e bata até ficar homogêneo. Acrescente as pedras de gelo e as folhas de hortelã e bata até incorporar. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco antioxidante

Ingredientes

  • 1 1/2 xícara de chá de framboesa
  • 1/2 coco fresco sem casca e cortado em cubos
  • 1 pitada de canela em pó
  • 1 pitada de anis-estrelado em pó
  • 700 ml de água
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o coco, a framboesa e a água e bata até ficar homogêneo. Adicione a canela, o anis-estrelado e as pedras de gelo e bata até incorporar. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco contra o inchaço

Ingredientes

  • 4 peras cortadas em cubos
  • 1 manga descascada e cortada em cubos
  • Suco de 2 limões
  • 1/2 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada
  • 700 ml de água
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a pera, a manga e a água e bata até ficar homogêneo. Acrescente a pimenta dedo-de-moça, o suco de limão e as pedras de gelo e bata até incorporar. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco termogênico

Ingredientes

  • 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 200 ml de água gelada
  • 1 fatia de gengibre

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a cenoura, as folhas de espinafre e a água e bata até ficar homogêneo. Adicione o gengibre e bata por mais 3 minutos. Coe o suco e sirva em seguida.

Copo de vidro com suco de cenoura e laranja em cima de uma mesa de madeira
Suco digestivo (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

Suco digestivo

Ingredientes

  • 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • 3 fatias de abacaxi picadas
  • 4 fatias finas de gengibre
  • 500 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a cenoura, o abacaxi e a água e bata até ficar homogêneo. Adicione o gengibre e bata até incorporar. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco diurético

Ingredientes

  • 1 pepino cortado em rodelas
  • 1 fatia de melancia
  • Suco de 1 limão
  • 200 ml de água de coco
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o pepino, a melancia, o suco de limão e a água de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente as pedras de gelo e bata até triturar. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Suco energético

Ingredientes

  • Polpa de 1 maracujá
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 fatia de gengibre descascada
  • Suco de 1 limão
  • 250 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa do maracujá e a água e bata por 3 minutos. Acrescente o gengibre, o suco de limão e o mel e bata por mais 3 minutos. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco de melancia com hortelã em copo de vidro sobre uma mesa de madeira azul
Suco para acelerar o metabolismo (Imagem: nerudol | Shutterstock)

Suco para acelerar o metabolismo

Ingredientes

  • 1 fatia de melancia
  • 1 xícara de chá de morango
  • 1 limão descascado e cortado em rodelas
  • Pedras de gelo e folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a melancia, o limão e o morango e bata até ficar homogêneo. Adicione as pedras de gelo e as folhas de hortelã e bata por 3 minutos. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco anti-inflamatório

Ingredientes

  • Suco de 1 laranja
  • 3 rodelas de abacaxi
  • 250 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco de laranja, o abacaxi e a água gelada e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Suco para controlar o apetite

Ingredientes

  • 1 pera cortada em cubos
  • 1 fatia de mamão
  • 200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a pera, o mamão e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna