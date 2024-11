10 raças indicadas para quem nunca teve um gato 

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Ter um gato é uma experiência única, cheia de momentos de alegria, carinho e amizade. No Brasil, segundo o Censo Pet do Instituto Pet Brasil (IPB), há cerca de 27,1 milhões de gatos nos lares – comprovando o favoritismo desse tipo de animal de estimação.

Embora todos eles possam proporcionar boas companhias, algumas raças são mais indicadas para tutores iniciantes, pois têm temperamento calmo, se adaptam bem a diferentes ambientes e demandam menos cuidados. A seguir, conheça algumas delas!

1. Persa

O charmoso gato persa, com sua pelagem longa e temperamento tranquilo, é o companheiro perfeito para quem busca serenidade e carinho (Imagem: ANURAK PONGPATIMET | Shutterstock)

Originário da antiga Pérsia (atual Irã), o gato persa é conhecido por sua pelagem longa e densa, focinho achatado e olhos grandes e expressivos. É uma raça tranquila, que prefere ambientes silenciosos e gosta de passar longos períodos descansando. Não é muito ativo, mas aprecia a companhia do tutor, sendo uma escolha perfeita para quem busca um companheiro sereno e carinhoso.

2. Ragdoll

O ragdoll relaxa completamente no colo do tutor, oferecendo muita doçura e afeto (Imagem: otsphoto | Shutterstock)

Desenvolvido nos Estados Unidos na década de 1960, o ragdoll é famoso por sua pelagem semilonga, corpo grande e olhos azuis intensos. Seu nome, que significa “boneca de pano”, é uma referência à forma como ele se relaxa completamente ao ser pego no colo. Trata-se de um animal dócil e afetuoso, ideal para quem quer um animal que se apegue profundamente ao tutor.

3. British shorthair

Com seu rosto arredondado e expressão amigável, o british shorthair é um gato de fácil convivência e muita independência (Imagem: FotoMirta | Shutterstock)

Nativo do Reino Unido, o british shorthair é conhecido por sua pelagem curta, densa e macia, além de um corpo robusto e um rosto arredondado que lhe dá uma expressão amigável. É um gato tranquilo e de fácil convivência, que não costuma exigir muita atenção. Embora goste de estar por perto, não é um grande fã de ser pego no colo.

4. Sphynx

O sociável sphynx, com sua pele enrugada e ausência de pelos, encanta pelo seu jeito curioso e apegado ao tutor (Imagem: Alexander Piragis | Shutterstock)

O sphynx surgiu no Canadá e se destaca pela falta de pelos e pele enrugada, que exige cuidados especiais, como banhos regulares para remover o excesso de oleosidade da pele. Ele também gosta de ambientes aquecidos, especialmente no inverno. Além disso, é extremamente sociável, brincalhão e curioso, sempre buscando a proximidade do tutor.

5. Maine coon

Conhecido como o gigante gentil, o maine coon combina tamanho impressionante com um temperamento doce e amigável (Imagem: Nils Jacobi | Shutterstock)

Originário dos Estados Unidos, o maine coon é uma das maiores raças de gatos do mundo. Ele possui uma pelagem longa e espessa, que o ajuda a se proteger do frio, e um corpo musculoso. Apesar do tamanho impressionante, é conhecido como o “gigante gentil” por seu temperamento dócil e amigável. Ele se adapta bem tanto a apartamentos quanto a casas maiores.

6. Scottish fold

As adoráveis orelhas dobradas do scottish fold dão a esse gato um charme extra (Imagem: Andrey Tairov | Shutterstock)



A raça scottish fold é originária da Escócia e é famosa por suas orelhas dobradas para frente, que lhe dão uma aparência charmosa. Trata-se de um gato afetuoso, tranquilo e que se adapta bem a diferentes ambientes. Ele gosta da companhia do tutor e interage bem com crianças e outros animais, o que faz dele uma escolha segura para famílias.

7. Birmanês

O dócil birmanês é um gato inteligente e muito apegado ao tutor (Imagem: Borkin Vadim | Shutterstock)

Originário do sudeste asiático, o birmanês é um gato de porte médio com pelagem curta e brilhante. É conhecido por ser dócil, inteligente e muito afetuoso. Esta raça tende a desenvolver um vínculo profundo com os tutores, o que faz com que ele goste de estar sempre por perto. Como tem uma natureza tranquila, se adapta bem a casas e apartamentos.

8. Abissínio

O explorador abissínio adora se divertir escalando móveis e explorando o ambiente ao seu redor (Imagem: Pandora Pictures | Shutterstock)

O abissínio é uma das raças mais antigas, com origem na região da Etiópia. Ele possui uma pelagem curta e brilhante, geralmente em tons de marrom e dourado, e um corpo magro e musculoso. Extremamente ativo e curioso, gosta de explorar o ambiente e se divertir escalando móveis. Ele é ideal para tutores que buscam um gato sociável e brincalhão, capaz de se entreter sozinho.

9. Devon rex

Com pelagem encaracolada e grande energia, o devon rex é ideal para quem quer um gato brincalhão e muito ativo (Imagem: Heather Raithby Do | Shutterstock)

Originário do Reino Unido, o devon rex é facilmente reconhecido por sua pelagem curta, encaracolada e seu corpo pequeno, mas ágil. Com grandes olhos e orelhas proeminentes, ele é um gato encantador e afetuoso. Adora a companhia dos tutores e é conhecido por ser bastante ativo, sempre em busca de brincadeiras.

10. Siamês

O siamês é gato comunicativo e muito apegado aos humanos (Imagem: Linn Currie | Shutterstock)

O siamês, uma raça antiga do sudeste asiático, é conhecido por sua pelagem curta e olhos azuis. Ele tem uma personalidade forte e comunicativa, frequentemente vocalizando para chamar a atenção do tutor. Além de ser inteligente e brincalhão, gosta de interagir com a família e se apega facilmente aos humanos.