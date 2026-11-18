Os jardins de inverno são uma alternativa para levar mais natureza para dentro de casa, aproveitando espaços como corredores, áreas próximas à escada, salas e ambientes com iluminação natural. Além de valorizar a decoração, eles permitem criar pequenos refúgios verdes, mesmo em imóveis com pouco espaço externo.

Para montar esse ambiente, porém, é importante escolher espécies que se adaptem às condições do local. Plantas de sombra e meia-sombra costumam ser boas opções, desde que recebam luminosidade natural suficiente para se desenvolver.

Para Luana Camargo, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Cuiabá (Unic) – Beira Rio, o planejamento é fundamental para integrar a vegetação ao projeto da casa. “Antes de escolher as plantas, é importante observar a iluminação natural, a ventilação e o espaço disponível. Esses fatores ajudam a definir as espécies mais adequadas e garantem que o jardim seja bonito, funcional e fácil de manter”, explica.

Como combinar as plantas no jardim de inverno?

Além da escolha das espécies, a composição visual faz diferença no resultado. Combinar plantas de diferentes alturas, formatos e volumes de folhas ajuda a criar profundidade e valorizar o ambiente. “Uma boa estratégia é trabalhar com espécies de diferentes portes, utilizando plantas maiores como destaque e outras menores para preencher os espaços. Vasos, pedras e elementos naturais também podem complementar a composição, desde que não comprometam o desenvolvimento das plantas”, orienta Luana Camargo.

Plantas para cultivar no jardim de inverno

Antes de escolher as espécies, vale conhecer suas características e condições ideais de cultivo. Confira algumas sugestões:

1. Zamioculca

A zamioculca é resistente, fácil de cuidar e apresenta folhas brilhantes (Imagem: Anastasiia Bublyk | Shutterstock)

Resistente e de fácil manutenção, apresenta folhas verdes brilhantes e se adapta bem a ambientes com luz indireta. Não exige regas frequentes, pois não tolera solo encharcado.

2. Lírio-da-paz

O lírio-da-paz se destaca pelas flores brancas e prefere locais iluminados para crescer saudável (Imagem: MR.PRAWET THADTHIAM | Shutterstock)

Conhecido pelas flores brancas e folhas verdes, prefere locais com boa luminosidade indireta e solo levemente úmido. É uma opção para quem deseja acrescentar flores ao espaço.

3. Samambaia

A samambaia possui folhas volumosas e pendentes, que ajudam a criar um visual tropical (Imagem: ife_On_Planet_Earth | Shutterstock)

Suas folhas volumosas e pendentes ajudam a criar um visual tropical. Gosta de ambientes úmidos, ventilados e protegidos do sol direto.

4. Jiboia

A jiboia possui folhas que formam ramos pendentes e pode ser cultivada em vasos, jardineiras ou suportes (Imagem: Bhupinder Bagga | Shutterstock)

Versátil, pode ser cultivada em vasos, jardineiras ou suportes suspensos. Suas folhas formam ramos pendentes e se desenvolvem bem em ambientes com luz indireta.

5. Costela-de-adão

A costela-de-adão possui folhas grandes e recortadas, que valorizam a decoração (Imagem: umitc | Shutterstock)

Apresenta folhas grandes e recortadas, que conferem personalidade ao jardim. Prefere ambientes com claridade indireta e espaço para crescer.

6. Maranta

A maranta tem folhas estampadas e coloridas e gosta de meia-sombra (Imagem: Cavan-Images | Shutterstock)

Chama a atenção pelas folhas estampadas e coloridas. Adapta-se à meia-sombra e aprecia ambientes com boa umidade.

7. Palmeira-ráfis

A palmeira-ráfis tem porte maior, folhas elegantes e crescimento em formato de touceira (Imagem: Arizma Images | Shutterstock)

Indicada para quem deseja uma planta de maior porte, apresenta folhas elegantes e crescimento em formato de touceira. Prefere locais iluminados, sem exposição direta ao sol intenso.

8. Antúrio

O antúrio apresenta flores coloridas que ajudam a dar destaque ao jardim (Imagem: Yarrrrrbright | Shutterstock)

Suas flores coloridas podem trazer destaque ao jardim de inverno. Desenvolve-se melhor em locais com claridade indireta e boa umidade.

9. Peperômia

A peperômia é uma planta compacta e fácil de cultivar, sendo uma alternativa para espaços pequenos (Imagem: LM.photo | Shutterstock)

Compacta e de fácil cultivo, é uma alternativa para espaços menores, prateleiras e vasos decorativos. Prefere luz indireta e regas moderadas.

10. Pacová

O pacová possui folhas largas e brilhantes e prefere ambientes de meia-sombra (Imagem: AgungKurnia Yunawan | Shutterstock)

Possui folhas largas, verdes e brilhantes, sendo uma boa escolha para compor jardins tropicais. Prefere meia-sombra e substrato bem drenado.

Atenção à manutenção e à segurança dos animais

A professora também destaca que a manutenção deve fazer parte do planejamento. “Não adianta escolher uma planta apenas pela aparência se o ambiente não oferece as condições necessárias para seu desenvolvimento. Considerar a rotina dos moradores e a facilidade de manutenção ajuda a criar um jardim que permaneça bonito e saudável ao longo do tempo”, afirma.

Além disso, quem tem cães e gatos também deve verificar a toxicidade das espécies antes de cultivá-las. Jiboia, lírio-da-paz, antúrio, costela-de-adão e zamioculca, por exemplo, podem oferecer riscos aos animais quando ingeridas.

Por Camila Crepaldi