Os jardins de inverno são uma alternativa para levar mais natureza para dentro de casa, aproveitando espaços como corredores, áreas próximas à escada, salas e ambientes com iluminação natural. Além de valorizar a decoração, eles permitem criar pequenos refúgios verdes, mesmo em imóveis com pouco espaço externo.
Para montar esse ambiente, porém, é importante escolher espécies que se adaptem às condições do local. Plantas de sombra e meia-sombra costumam ser boas opções, desde que recebam luminosidade natural suficiente para se desenvolver.
Para Luana Camargo, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Cuiabá (Unic) – Beira Rio, o planejamento é fundamental para integrar a vegetação ao projeto da casa. “Antes de escolher as plantas, é importante observar a iluminação natural, a ventilação e o espaço disponível. Esses fatores ajudam a definir as espécies mais adequadas e garantem que o jardim seja bonito, funcional e fácil de manter”, explica.
Como combinar as plantas no jardim de inverno?
Além da escolha das espécies, a composição visual faz diferença no resultado. Combinar plantas de diferentes alturas, formatos e volumes de folhas ajuda a criar profundidade e valorizar o ambiente. “Uma boa estratégia é trabalhar com espécies de diferentes portes, utilizando plantas maiores como destaque e outras menores para preencher os espaços. Vasos, pedras e elementos naturais também podem complementar a composição, desde que não comprometam o desenvolvimento das plantas”, orienta Luana Camargo.
Plantas para cultivar no jardim de inverno
Antes de escolher as espécies, vale conhecer suas características e condições ideais de cultivo. Confira algumas sugestões:
1. Zamioculca
Resistente e de fácil manutenção, apresenta folhas verdes brilhantes e se adapta bem a ambientes com luz indireta. Não exige regas frequentes, pois não tolera solo encharcado.
2. Lírio-da-paz
Conhecido pelas flores brancas e folhas verdes, prefere locais com boa luminosidade indireta e solo levemente úmido. É uma opção para quem deseja acrescentar flores ao espaço.
3. Samambaia
Suas folhas volumosas e pendentes ajudam a criar um visual tropical. Gosta de ambientes úmidos, ventilados e protegidos do sol direto.
4. Jiboia
Versátil, pode ser cultivada em vasos, jardineiras ou suportes suspensos. Suas folhas formam ramos pendentes e se desenvolvem bem em ambientes com luz indireta.
5. Costela-de-adão
Apresenta folhas grandes e recortadas, que conferem personalidade ao jardim. Prefere ambientes com claridade indireta e espaço para crescer.
6. Maranta
Chama a atenção pelas folhas estampadas e coloridas. Adapta-se à meia-sombra e aprecia ambientes com boa umidade.
7. Palmeira-ráfis
Indicada para quem deseja uma planta de maior porte, apresenta folhas elegantes e crescimento em formato de touceira. Prefere locais iluminados, sem exposição direta ao sol intenso.
8. Antúrio
Suas flores coloridas podem trazer destaque ao jardim de inverno. Desenvolve-se melhor em locais com claridade indireta e boa umidade.
9. Peperômia
Compacta e de fácil cultivo, é uma alternativa para espaços menores, prateleiras e vasos decorativos. Prefere luz indireta e regas moderadas.
10. Pacová
Possui folhas largas, verdes e brilhantes, sendo uma boa escolha para compor jardins tropicais. Prefere meia-sombra e substrato bem drenado.
Atenção à manutenção e à segurança dos animais
A professora também destaca que a manutenção deve fazer parte do planejamento. “Não adianta escolher uma planta apenas pela aparência se o ambiente não oferece as condições necessárias para seu desenvolvimento. Considerar a rotina dos moradores e a facilidade de manutenção ajuda a criar um jardim que permaneça bonito e saudável ao longo do tempo”, afirma.
Além disso, quem tem cães e gatos também deve verificar a toxicidade das espécies antes de cultivá-las. Jiboia, lírio-da-paz, antúrio, costela-de-adão e zamioculca, por exemplo, podem oferecer riscos aos animais quando ingeridas.
Por Camila Crepaldi