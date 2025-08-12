10 mitos e verdades sobre os cabelos que você precisa saber

O cuidado com os cabelos é um tema que gera muitas dúvidas para a maioria das pessoas, pois envolve cortes, tratamentos, produtos e a saúde dos fios. Cada tipo de cabelo requer atenção específica, e compreender as necessidades individuais é essencial para manter a beleza e a vitalidade dos fios ao longo do tempo. Além disso, esse assunto está cheio de mitos e verdades. Para esclarecer, conversamos com o cabeleireiro Rodrigo Alves. Confira!

1. Faz mal lavar os cabelos todos os dias?

Mito. A higienização dos fios é necessária, e lavar todos os dias não aumenta a queda. Precisamos lembrar que vivemos em um país tropical no qual a maior parte do ano faz calor, muito calor. Nesse caso, lavar os cabelos todos os dias, se necessário, traz conforto.

2. Cortar as pontas frequentemente acelera o crescimento do cabelo?

Mito. Cortar as pontas faz com que os cabelos fiquem com aspecto mais saudável, pois essa é a região mais danificada dos fios. Até mesmo o agente cronológico, ou seja, o tempo de vida dos fios, faz com que as pontas fiquem com um aspecto ressecado. O corte não acelera o crescimento, mas ajuda a manter os fios saudáveis.

3. A Lua influencia no corte e no crescimento do cabelo?

Mito. Não existe nenhuma comprovação científica dessa influência, mas nunca deixamos de ouvir nossa cliente, acreditar faz parte do ser humano.

4. Tinturas causam queda de cabelo?

Mito. Toda química deve ser manuseada com cuidado e por um profissional de sua confiança. Normalmente, as colorações não causam danos ao bulbo capilar. Existe uma imensa quantidade de produtos à disposição do consumidor. Optar sempre por produtos com procedência e consultar sempre seu profissional de confiança é a melhor opção, pois o uso inadequado de uma coloração, além de manchas e alergias, pode causar danos à estrutura do fio.

O uso em excesso de secador e chapinha afeta a proteção capilar (Imagem: nelen | Shutterstock)

5. Secador e chapinha prejudicam os cabelos?

Verdade. O uso indiscriminado sem a devida proteção pode causar danos sérios ao fio, o excesso nunca é bem-vindo. Hoje existem protetores térmicos e produtos específicos tecnologicamente desenvolvidos para cada tipo de cabelo.

6. É necessário usar xampu antirresíduos?

Verdade. O xampu antirresíduo é uma ferramenta desenvolvida para uso profissional, quando necessário ele deve ser utilizado. Mas não recomendo o uso em casa, pois o uso irregular pode ressecar os cabelos. Utilizá-lo no salão com seu profissional de confiança ainda é a melhor maneira.

7. A água do mar melhora a oleosidade dos cabelos?

Mito. A água do mar causa danos aos fios, deixando-os ressecados. A oleosidade vem do couro cabeludo, e continuará sendo produzida. Porém, com o ressecamento dos fios, esta oleosidade acaba não alcançando toda a extensão.

8. Deixar creme hidratante nos cabelos por várias horas melhora a hidratação?

Mito. Os produtos para hidratação são desenvolvidos para ter um determinado tempo de ação. Passado esse tempo, ele apenas acumulará resíduos. No caso de máscaras para reconstrução, que normalmente têm como base proteína, o excesso pode causar o enrijecimento dos fios.

9. Os cabelos caem mais no pós-parto?

Verdade. Durante o período de gravidez, devido à grande mudança hormonal, o ciclo de vida do fio é interrompido, ocasionando um volume maior de cabelo durante a gestação, pois a quantidade natural de cabelos que deveria se desprender do couro cabeludo é muito reduzida. No pós-parto, todos os fios que não caíram, caem e causam um volume maior de queda. É um ciclo normal, a mulher não deve se preocupar.

10. Usar bonés pode agravar a queda de cabelo?

Verdade. O uso contínuo de bonés, boinas e gorros pode agravar, sim, a queda dos cabelos. No momento em que o couro cabeludo é impossibilitado de “respirar”, aumenta o desenvolvimento de fungos e bactérias, podendo gerar algumas doenças de couro cabeludo, incluindo a queda.