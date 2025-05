10 livros para presentear no Dia dos Namorados 

O amor nem sempre segue roteiro: às vezes começa com uma mensagem, um reencontro inesperado ou até mesmo a coragem de dizer adeus. Nesta seleção para o Dia dos Namorados, histórias e reflexões mostram que amar também é um caminho de cura, amadurecimento e reconexão consigo mesmo. Trata-se de se descobrir, cuidar de si e, então, abrir espaço para o outro.

Entre romances delicados, guias afetivos e narrativas repletas de sentimento, os dez títulos abaixo convidam a vivenciar os relacionamentos amorosos em suas múltiplas possibilidades — com leveza, autenticidade e um toque de poesia. Escolha a leitura ideal para aquecer o coração ou presentear quem você ama nesta data especial!

1. Memórias em papel timbrado

Em “Memórias em papel timbrado”, Paula escreve cartas ao futuro marido para lidar com os traumas (Imagem: Reprodução digital | Editora Mundo Cristão)

A obra escrita por Pat Müller acompanha Paula, que se muda de São Paulo para o interior de Santa Catarina e começa a escrever cartas a um futuro marido como forma de lidar com traumas. Na fazenda herdada da avó, ela faz amizade com Maria e vive uma história de amor com Júlio, o vizinho ranzinza. As cartas da protagonista revelam uma jornada de fé, superação e recomeço.

2. Começa com você

Em “Começa com você”, a autora convida o leitor a analisar seus relacionamentos (Imagem: Reprodução digital | Editora Latitude)

Jillian Turecki compartilha lições aprendidas com a própria jornada e anos em que orientou pessoas em suas vidas amorosas. Com histórias reais, conselhos práticos e reflexões, ela convida os leitores a analisarem suas relações por meio de nove verdades complexas — como “Ninguém virá para salvá-lo”, que aborda força interior e responsabilidade. A especialista em relacionamentos destaca que imperfeições e fracassos fazem parte de todo afeto, e reconhecê-los é essencial para o crescimento pessoal e emocional.

3. Adeus, dedo podre

O livro “Adeus, dedo podre” é um guia para quem deseja transformar a vida afetiva (Imagem: Reprodução digital | Editora Latitude)

O autor best-seller do New York Times, Matthew Hussey, oferece um guia prático para quem deseja romper com padrões amorosos tóxicos e construir relacionamentos mais saudáveis. Ao combinar reflexões e exercícios, o autor ensina a identificar sinais de alerta, as famosas “red flags”, evitar autossabotagem e fortalecer o amor-próprio. A obra destaca a importância de escolhas conscientes e da coragem para encerrar relações prejudiciais. Uma leitura ideal para quem busca transformar a vida afetiva com maturidade emocional.

4. Se o dia não estiver sorrindo

Em “Se um dia não estiver sorrindo”, Baek e Mackenzie precisam superar feridas do passado para ficarem juntos (Imagem: Reprodução digital | Editora Mundo Cristão)

O livro, escrito por Tatielle Katluryn, é para os fãs de doramas! Mudar-se para Seul deveria ser um recomeço para Baek Fletcher, mas feridas do passado e o medo de não ser aceito tornam tudo mais difícil. Enquanto isso, Mackenzie Jones, do outro lado do mundo, luta contra a baixa autoestima e o receio de nunca despertar a paixão de algum garoto. Em meio a reencontros, os dois protagonistas mostram que a verdadeira cura acontece quando nos permitimos ser vulneráveis.

5. Heartbreak Hotel

Em “Heartbreak Hotel”, quatro adolescentes são transportados para um hotel fora do tempo e espaço (Imagem: Reprodução digital | Editora Plataforma 21)

Esta graphic novel escrita por Micol Arianna Beltramini mergulha nas dores e descobertas do primeiro amor. Quatro adolescentes acordam misteriosamente em um hotel fora do tempo e do espaço, onde precisam enfrentar suas desilusões para seguir em frente. Com ilustrações delicadas e referências à cultura pop, a obra aborda temas como identidade, luto e amor-próprio. Uma leitura sensível e representativa sobre crescer, sentir e recomeçar, com protagonismo de personagens LGBTQIAPN+.

6. Amar e ser livre é possível

No livro “Amar e ser livre é possível”, o autor mostra como é possível ter relações mais conscientes (Imagem: Reprodução digital | Editora Latitude)

O psicólogo Marcos Lacerda mostra como é possível amar sem abrir mão da própria liberdade e identidade. A obra aborda temas como ciúme, dependência afetiva e medo da perda, ao propor reflexões e exercícios práticos para fortalecer o autoconhecimento e a autonomia emocional. Com linguagem acessível, o autor guia o leitor a construir relações mais livres e conscientes, em uma leitura essencial para quem busca ter mais equilíbrio entre amor e liberdade nos relacionamentos.

7. Vamos conversar?

O livro “Vamos conversar?” traz uma série de contos sobre o amor em diferentes fases da vida (Imagem: Reprodução digital | Editora Primavera)

Esta obra é a sugestão ideal para os namorados que, apesar dos problemas, querem encontrar um caminho possível para manter o amor e a felicidade do relacionamento. No livro, Eunice Maciel apresenta uma série de contos sobre pessoas em diferentes momentos e fases da vida que precisam de um profissional para mediar os conflitos. Entre as histórias, “vamos alinhar as expectativas” retrata a jornada de um casal de idosos que se conheceu em um site e enfrentam os desafios de iniciar um romance na terceira idade.

8. Cheiro de suor e vinho

Em “Cheiro de suor e vinho”, Elisa e Lorenzo enfrentam desafios para fazer o relacionamento dar certo (Imagem: Reprodução digital | Editora Lucens)

O livro escrito por Miguel Vaz acompanha um rockstar recém-lançado à fama e uma garota que busca o anonimato. Só uma paixão ardente para unir mundos tão diferentes. Quando Elisa Rizzo viu Lorenzo pela primeira vez apresentando-se em um pub em uma cidadezinha do interior da Itália, seus desejos contrariaram sua alma recatada e assumiram as rédeas de sua vida. Cabe então ao destino remendar corações e unir vidas e realidades tão diferentes, palco e plateia, luxo e simplicidade. Resta saber se Elisa suportará a pressão dos holofotes e de ser perseguida por um ex-mafioso transtornado.

9. A vida entre marionetes

Na obra “A vida entre marionetes”, o autor traz uma narrativa emocionante sobre o que significa ser humano e amar, em um mundo dominado por máquinas. (Imagem: Reprodução digital | Editora Morro Branco)

Nesta fábula futurista, TJ Klune entrelaça amor, identidade e livre-arbítrio. A história apresenta Victor Lawson, o único humano em uma família de robôs, que vive escondido em uma floresta até encontrar Hap, um androide com um passado sombrio, cuja presença ameaça a segurança de todos. Durante uma missão de resgate, Victor enfrenta sentimentos conflitantes por Hap, questionando-se se pode aceitar um amor com amarras. Com elementos de fantasia e aventura, neste romance LGBTQIA+, o autor reimagina Pinóquio em uma narrativa emocionante sobre o que significa ser humano e amar, em um mundo dominado por máquinas.

10. Uma solteirona alemã por conveniência

Em “Uma solteirona alemã por conveniência”, Emma vê sua vida mudar com a chegada de Maximilian Flemming (Imagem: Reprodução digital | Editora Principis)

Hamburgo, 1859. Emma Weber, de 27 anos, carrega o indesejado título de solteirona. Para muitos, seu futuro deveria estar atrelado ao casamento, mas Emma tem outros planos. Sua rotina vira de cabeça para baixo com a chegada inesperada dos Flemmings, imigrantes alemães vindos do Brasil. Entre eles, Maximilian Flemming, um homem de modos rústicos e sorriso atrevido, que parece decidido a desafiar todas as suas certezas. Com diálogos envolventes e personagens cativantes, essa história escrita por Cinthia Serejo é sobre coragem, tradição e os encontros inesperados que podem mudar o rumo de uma vida.

Por Luísa Santini