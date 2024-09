10 livros para abrir a mente e despertar novas emoções

A primavera é a estação do florescer e do renascimento, um convite perfeito para embarcar em leituras que façam a mente e o coração desabrocharem com novos sentimentos. Assim como as flores transformam os jardins, os livros de romances, histórias de fantasia e ficções de cura têm o poder de mudar e inspirar o leitor.

Pensando nisso, selecionamos dez livros para a primavera que prometem florescer sensações a cada página lida. Confira as indicações e escolha a sua leitura de primavera!

1. Um gato em Tóquio

“Um gato em Tóquio” faz os leitores refletirem sobre como as conexões humanas construídas ao longo do caminho são o verdadeiro sentido da vida (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

Uma cidade, muitas histórias: neste livro, um gato misterioso entrelaça o destino de diferentes pessoas pelas ruas de Tóquio, em um retrato imersivo e sensível do Japão em meio à primavera. Ao mesclar as tristezas do cotidiano à magia felina, o livro de Nick Bradley faz os leitores refletirem sobre como as conexões humanas construídas ao longo do caminho são o verdadeiro sentido da vida. Em uma prosa que mistura romance com coletânea de contos, o autor também intercala poemas japoneses (haicais) para tornar a leitura ainda mais transformadora.

2. Depois das cinco

O livro “Depois das cinco” narra a trajetória de uma garota que precisa esconder que todas as tardes deixa de existir (Imagem: Reprodução digital | Buzz Editora)

Ivana leva uma vida normal na pacata Província de Rosedário, conhecida pela paisagem única tomada por flores de caules cor-de-rosa, mas ela está longe de ser uma garota comum. Todas as tardes, quando o relógio marca seis horas, a protagonista deixa de existir e ressurge somente depois das cinco da manhã do dia seguinte.

Esta fantasia narra a trajetória da garota que precisa esconder esse segredo, até que ela conhece Dario. O rapaz compartilha da mesma condição corporal, só que de forma oposta: sempre que ela surge, ele desaparece. Então, os dois precisam descobrir como driblar o destino para ficarem juntos e fazer esse amor florescer.

3. Meu sol de primavera

“Meu sol de primavera” narra a história de uma garota que tenta conquistar o seu colega de classe (Imagem: Reprodução digital | Editora Mundo Cristão)

Uma história para todos que estão na primavera e possam ser incentivados a estar próximos daquilo que os fazem florescer. Chér vive aos 15 anos uma paixão intensa. Quando surge uma oportunidade de fisgar o colega de classe pelo qual é apaixonada, ela não hesita em bolar um plano para conquistar o coração do crush. Será que vai dar certo?

4. Amor às causas perdidas

O livro “Amor às causas perdidas” narra a jornada de Laura e Téo, duas pessoas com corações marcados por desafios e segredos (Imagem: Reprodução digital | Editora Harlequin)

Assim como a primavera traz a renovação após o inverno, o livro narra a jornada de Laura e Téo, dois corações marcados por desafios e segredos. Enquanto Laura tenta florescer após um duro golpe familiar, Téo retorna às raízes, questionando sua jornada e suas escolhas. Juntos, eles descobrem que, assim como as flores desabrocham, o amor e a vida também podem renascer.

5. A magia que nos pertence

“A magia que nos pertence” mostra o florescer da juventude e faz o leitor refletir sobre o que realmente importa na vida (Imagem: Reprodução digital | Editora Plataforma 21)

Neste lançamento, a autora Fernanda Nia leva o leitor a uma cidade onde magia e tecnologia se misturam de um jeito único. Amanda e seus amigos se unem para capturar um algoritmo de redes sociais que ganhou vida e está causando confusão no Rio de Janeiro. Com um toque de romance, amizade e muita aventura, esse livro mostra o florescer da juventude e faz o leitor refletir sobre o que realmente importa na vida.

6. Cheiro de suor e vinho

O livro “Cheiro de suor e vinho” narra a jornada de autodescoberta e amadurecimento de Elisa Rizzo enquanto ela descobre os limites do amor (Imagem: Reprodução digital | Editora Lucens)

Dos vinhedos de uma pequena vila na Itália às ruas movimentadas de Milão, Elisa Rizzo passa por uma intensa jornada de autodescoberta e amadurecimento ao mesmo tempo em que descobre o poder sem limites de um amor. Quando viu Lorenzo pela primeira vez se apresentando em um pub em sua cidade natal, jamais poderia imaginar o quanto aquele rapaz se tornaria importante em sua passagem da juventude para a vida adulta.

7. Sinais de Amor

“Sinais de Amor” narra a história de amor entre uma jovem com diagnóstico de surdez e o filho de um casal de surdos que tenta superar os seus traumas (Imagem: Reprodução digital | Qualis Editora)

Aos 17 anos, Raquel enfrentou o diagnóstico de surdez, que trouxe uma tempestade para sua vida. Avançando contra as adversidades, ela conquistou uma carreira brilhante como médica patologista. No entanto, a vida tem seus próprios planos, e o destino faz Raquel cruzar com Bernardo, filho de pais surdos e carregado de traumas. Quando o destino ameaça separá-los, ela se vê diante de um desafio: realizar seus sonhos e ajudar Bernardo a superar seus traumas para poderem viver um amor sem barreiras ou conflitos.

8. Heavenbreaker

“Heavenbreaker” conta a história da protagonista Synali, que busca vingança em meio a traições e segredos (Imagem: Reprodução digital | Editora Plataforma 21)

Nesta distopia, Synali busca vingança em meio a traições e segredos, enfrentando seus inimigos na implacável Copa Supernova. Conforme avança, sentimentos inesperados começam a florescer: lealdade, medo e até amor, desafiando sua determinação. Cada vitória a aproxima de sua missão, mas também a confronta com emoções que ameaçam mudar o curso de sua jornada.

9. Alquimia Integral

“Alquimia Integral” convida os leitores a explorarem as complexidades da psique humana e a compreender as influências que moldam a vida e as relações (Imagem: Reprodução digital | Editora Matrix)

Por meio de uma jornada profunda pelo autoconhecimento, “Alquimia Integral” convida-nos a explorar as complexidades da psique humana e a compreender as influências que moldam a vida e as relações. Este livro oferece uma metodologia singular para compreender não apenas quem somos, mas também como interagimos com o mundo.

10. Isso não é um chapéu

“Isso não é um chapéu” acompanha o Pequeno Príncipe enquanto ele visita mundos em que os indivíduos se encontram solitários, isolados, infelizes e sozinhos (Imagem: Reprodução digital | Clécio Ferreira Branco)

O Pequeno Príncipe visita mundos em que os indivíduos se encontram solitários, isolados e infelizes em situações diferentes. Não estaríamos nós sofrendo de isolamento social e infelizes, ainda que em meio aos avanços tecnológicos? Este livro se dedica a analisar a obra clássica de Exupéry, traçando paralelos entre seus temas e a sociedade atual.

Por Gabriela Cuerba