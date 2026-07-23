10 livros de ficção, romance e fantasia para todos os gostos

Talvez as metas de leitura feitas para 2026 tenham ficado para depois, mas o segundo semestre é um ótimo momento para retomá-las — ou, pelo menos, para adaptá-las para seu contexto atual. Ainda há tempo para conhecer muitas histórias emocionantes e retomar o costume de ler.

Por isso, preparamos uma lista com 10 sugestões de livros para incentivar o hábito da leitura. Com fantasia, suspense, romance e ficção histórica, cada indicação é uma oportunidade para expandir horizontes e redescobrir a diversão de ler. Confira!

1. marIAna – A consciência artificial

Em “marIAna – A consciência artificial”, a tecnologia se torna uma ameaça quando o controle começa a escapar das mãos de seu criador (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

Talitha Andrade apresenta um thriller psicológico sobre poder, controle e dependência. A história acompanha Roberto Moreira, um bilionário que vive em uma mansão administrada por uma agente autônoma criada por ele. Quando essa relação começa a sair do controle, o suspense cresce e revela os riscos de entregar cada vez mais espaço às tecnologias presentes no cotidiano.

2. Cem anos depois

“Cem anos depois” leva um grupo de pesquisadores à Transilvânia em busca da verdade por trás do mito de Drácula (Imagem: Reprodução digital | Editora LC Books POD)

Este livro de Deyse O. S. expande o universo criado por Bram Stoker ao narrar a jornada de um grupo de pesquisadores da Noruega que recebe uma missão inusitada: viajar à Romênia em busca de informações e artefatos relacionados ao Conde Drácula. Os arqueólogos, antropólogos e historiadores convocados aceitam a tarefa com ceticismo, porém, um século depois da possível morte do vampiro mais famoso do mundo, eles partem para a Vila das Brumas, na região da Transilvânia, em busca de respostas para o mito.

3. Cinzas do futuro

Em “Cinzas do futuro”, uma distopia mostra como tecnologia e desigualdade podem moldar um futuro preocupante (Imagem: Reprodução digital | Editora Viseu)

O escritor e médico Paulo Alexandre Negreiros de Andrade apresenta uma sociedade em que os avanços tecnológicos, quando concentrados nas mãos de grupos sem responsabilidade ética, tornam-se instrumentos de dominação e destruição. Nesta distopia, o autor reflete sobre os impactos dos avanços tecnológicos e do aumento da desigualdade social da população no futuro. Por meio de elementos presentes no cotidiano, destaca a urgência de repensar os modos de vida no planeta.

4. Crônicas das brumas densas

Em “Crônicas das brumas densas”, um soldado desafia o próprio destino ao escolher proteger duas crianças em vez de obedecer às ordens do império (Imagem: Reprodução digital | Editora Dialética)

Valek é o soldado modelo do Império de Tharos. Protagonista da fantasia sombria escrita por Rafael Mininel, ele foi treinado para obedecer sem questionar. A ruptura com o sistema começa quando ele se depara com uma menina e um menino de três e sete anos, respectivamente, que estão encolhidos sob uma mesa em um casebre. Movido pela urgência de salvá-los, Valek descumpre seu comando. Com uma mitologia própria, o livro apresenta um universo regido por forças metafísicas diferentes.

5. Cora Curiosa

Em “Cora Curiosa”, uma investigação divertida leva uma menina a descobrir muito mais do que um presente escondido (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

Filha de espiões, uma menina prestes a completar 10 anos embarca em uma divertida investigação para encontrar o presente de aniversário escondido pelos pais. Entre pistas, enigmas e teorias improváveis, ela também descobre segredos sobre a própria história. Escrita por Janaina Tokitaka e ilustrada por Arthur Ortega, a obra celebra a curiosidade, a amizade, o pensamento crítico e a coragem de fazer perguntas.

6. Viagem além da realidade

Em “Viagem além da realidade”, um adolescente atravessa diferentes dimensões enquanto tenta superar o luto e desvendar um grande mistério (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

O livro escrito por Ivy Pase apresenta Daniel Hass, um adolescente solitário que enfrenta o luto da morte dos pais e tenta encontrar uma forma de curar as próprias feridas — até que acorda em um universo paralelo. Nesta nova dimensão, ele é um homem de 34 anos que luta para descobrir o que ocorreu com a menina Lily. Ao atravessar essas duas realidades, o personagem imerge em uma aventura que envolve os planos nefastos de inimigos poderosos, viagens no tempo e experimentos científicos.

7. Qual a chance?

“Qual a chance?” acompanha o encontro improvável entre uma escritora e um ator, mostrando como conexões inesperadas podem transformar vidas (Imagem: Reprodução digital | Editora Amore)

Um encontro inesperado entre uma escritora e um ator de cinema coloca fama, redes sociais e saúde mental no centro da história. Publicado pela AMORE, o novo romance da best-seller Kate Dramis acompanha uma protagonista com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) que enfrenta bloqueio criativo, síndrome da impostora e a pressão das expectativas enquanto descobre que conexões verdadeiras podem transformar a forma como enxergamos a nós mesmos e o próprio sucesso.

8. O Velho Sábio e a verdadeira riqueza

Em “O Velho Sábio e a verdadeira riqueza”, uma jornada em busca de fortuna revela que os maiores tesouros estão nas escolhas e nos valores de cada pessoa (Imagem: Reprodução digital | Editora Labrador)

Mateus parte em busca de riqueza. Leva consigo moedas, sonhos e uma promessa feita ao pai. No caminho, encontra cidades brilhantes, mas também quedas dolorosas. É então que conhece o Velho Sábio e se depara com uma estrada que vai mudar seu destino para sempre. Nessa missão, Mateus descobre que o maior investimento não está no ouro, mas no caráter. Escrita por Manassés Carloto, esta história traz lições valiosas sobre propósito, legado, sucesso e alteridade.

9. O império ameaçado

“O império ameaçado” mistura acontecimentos históricos e ficção para retratar os desafios enfrentados durante a queda do Império Romano (Imagem: Reprodução digital | Citadel Editora)

Com mais de 35 anos dedicados ao ensino de História, Marcos Valer estreia na ficção ao transformar a queda do Império Romano em uma saga que combina fatos históricos, filosofia, romance e fantasia. Publicado pela Citadel Editora, esta ficção acompanha personagens cujos destinos se cruzam em meio ao colapso de uma civilização, refletindo sobre poder, intolerância, preservação do conhecimento e os desafios enfrentados por sociedades em tempos de crise.

10. Con Te Partirò – Grandes amores não acabam quando terminam

“Con Te Partirò – Grandes amores não acabam quando terminam” mostra como algumas lembranças resistem ao tempo e permanecem vivas (Imagem: Reprodução digital | Editora Dialética)

Edson Vincent Posterggart apresenta uma autoficção sensível sobre o luto amoroso. A história acompanha Ludwing Bertholez, que, quase 30 anos depois de perder seu primeiro amor, continua atravessado pelas lembranças de Ceciliê Menaggen. Entre reencontros, recordações e reflexões filosóficas, o romance questiona a ideia de que o tempo apaga grandes sentimentos e convida o leitor a pensar sobre como algumas histórias deixam de existir na realidade, mas permanecem vivas naquilo que somos.

Por Clara Menezes