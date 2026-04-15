10 itens essenciais que toda casa com gato deve ter

Os gatos estão entre os animais de estimação mais populares no mundo, conquistando cada vez mais espaço nos lares brasileiros. Segundo um levantamento do Instituto Pet Brasil (IPB), divulgado em maio de 2025, o número de felinos nos lares brasileiros atingiu 30,8 milhões. Independentes, curiosos e cheios de personalidade, eles se adaptam bem a diferentes ambientes, desde apartamentos até casas maiores.

Para garantir a saúde, o bem-estar e o cuidado do animal, alguns itens são indispensáveis no dia a dia. Esses acessórios não apenas facilitam a rotina do tutor, como também contribuem para o conforto físico e emocional do gato, respeitando seus instintos e necessidades específicas. Veja a seguir!

1. Caixa de areia

A caixa de areia é um dos itens mais importantes para quem tem gato em casa. É nela que o animal fará suas necessidades, por isso deve estar sempre limpa e em local tranquilo. O ideal é ter pelo menos uma caixa por gato, mais uma extra. Além disso, a higiene adequada evita odores e problemas de saúde, como infecções urinárias. Uma caixa confortável ajuda o gato a se sentir seguro e reduz comportamentos indesejados fora do lugar correto.

2. Areia sanitária de qualidade

A escolha da areia sanitária faz toda a diferença na rotina do gato. Existem opções aglomerantes, sílica e biodegradáveis, cada uma com características específicas. Uma boa areia ajuda a controlar odores, facilita a limpeza e proporciona mais conforto para o animal. Alguns gatos podem ser exigentes, então é importante observar qual tipo agrada mais. Além disso, a troca regular é essencial para manter o ambiente limpo e saudável.

3. Comedouro e bebedouro

Os recipientes para comida e água devem ser resistentes, fáceis de limpar e preferencialmente de inox ou cerâmica. Isso evita acúmulo de bactérias e possíveis alergias. O ideal é manter água fresca sempre disponível, longe da comida, já que muitos gatos preferem locais separados.

4. Fonte de água

Muitos gatos têm o hábito de beber pouca água, o que pode levar a problemas renais. A fonte estimula o consumo por manter o líquido em movimento, algo que atrai o instinto do felino. Além disso, geralmente possui filtros que ajudam a manter a água limpa.

5. Arranhador

O arranhador é essencial para o bem-estar do gato. Arranhar é um comportamento natural, que ajuda a manter as unhas saudáveis e a aliviar o estresse. Sem esse item, o animal pode acabar danificando móveis e objetos da casa. Existem diversos modelos, desde os mais simples até estruturas maiores.

Uma cama adequada e bem posicionada contribui para o bem-estar do gato, garantindo conforto e segurança (Imagem: ArtPhoto21 | Shutterstock)

6. Cama ou local confortável

Embora os gatos escolham diferentes lugares para dormir, ter uma cama confortável é importante. Esse espaço oferece segurança e ajuda o animal a relaxar. O ideal é posicionar a cama em um local tranquilo, longe de correntes de ar. Alguns bichanos preferem opções elevadas ou escondidas, respeitando seu instinto de proteção.

7. Caixa de transporte

A caixa de transporte é indispensável para levar o gato ao veterinário ou em viagens. Ela garante segurança durante o deslocamento e evita fugas. O ideal é que seja resistente, ventilada e confortável. Acostumar o animal desde cedo com esse item ajuda a reduzir o estresse nessas situações.

8. Brinquedos interativos

Os brinquedos são fundamentais para estimular o instinto de caça e manter o gato ativo. Varinhas, bolinhas e brinquedos com penas ajudam a evitar o tédio e o sedentarismo. Além disso, o momento da brincadeira fortalece o vínculo entre o tutor e o animal. A falta de estímulos pode levar a comportamentos destrutivos ou ansiedade, por isso esse item não pode faltar na rotina.

9. Escova ou pente

A escovação é importante para remover pelos mortos e evitar a formação de bolas de pelo no sistema digestivo. Em gatos de pelo longo, esse cuidado deve ser ainda mais frequente. Além disso, escovar o animal ajuda a identificar possíveis problemas de pele e fortalece o vínculo com o tutor.

10. Tela de proteção

A tela de proteção é essencial, especialmente em apartamentos ou casas com acesso a áreas externas. Gatos são curiosos e podem tentar explorar janelas e sacadas, o que representa risco de quedas. A instalação de telas garante segurança sem impedir a ventilação do ambiente.