10 hábitos diários que reduzem o risco de câncer

Cuidados simples, como alimentação natural e exercícios físicos, podem evitar doenças graves, como o câncer, por exemplo. “Casos de câncer poderiam ser prevenidos com mudanças no estilo de vida”, afirma Anaor Neto, profissional da área de clínica médica no AmorSaúde. A fala do médico é respaldada pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), que aponta que a alteração de hábitos pode evitar ao menos 30% dos casos de câncer.

10 hábitos diários para prevenir o câncer

Anaor Neto explica que o desenvolvimento do câncer tem múltiplas causas e que expor o corpo constantemente a agentes carcinogênicos provoca mutações no DNA, o que acarreta a doença. “Hábitos como o tabagismo, tomar sol sem proteção, o consumo excessivo de ultraprocessados e o sedentarismo criam um microambiente favorável ao desenvolvimento do câncer”, resume o médico.

Tais ações geram um estado de inflamação crônica de baixo grau no organismo e aumentam a circulação de radicais livres. “Esses fatores danificam os mecanismos de reparo do DNA e inibem a apoptose (morte celular programada), permitindo que células com mutações se reproduzam de forma desordenada”, complementa Anaor Neto.

Para evitar a criação desse ambiente no corpo, o médico recomenda 10 hábitos que podem ajudar a prevenir o câncer:

1. Evitar o hábito de fumar

O cigarro possui cerca de 70 substâncias que podem causar câncer e provocar danos ao DNA, prejudicando não apenas o pulmão. De acordo com Anaor Neto, “não existe consumo seguro de tabaco. Parar de fumar é a medida isolada mais eficaz para reduzir o risco de câncer”.

2. Diminuir o consumo de álcool

Após ser consumido, o álcool é metabolizado em acetaldeído, um composto que impede o reparo do DNA e facilita a entrada de outras substâncias cancerígenas nas células. O médico recomenda um consumo moderado de bebidas alcoólicas para evitar a doença.

3. Mantenha o peso sob controle

O médico explica que “a obesidade é considerada um dos principais fatores de risco para o câncer que podem ser evitados”. Além disso, o profissional salienta que um Índice de Massa Corporal (IMC) saudável reduz processos inflamatórios causados pela gordura.

A prática de exercícios físicos é um hábito saudável que pode ajudar na prevenção ao câncer (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

4. Pratique atividades físicas

O sedentarismo potencializa o ganho de peso e prejudica o metabolismo da glicose, o que aumenta a resistência à insulina e pode causar câncer. Por outro lado, praticar pelo menos 150 minutos de atividade física por semana regula os níveis de insulina.

5. Consuma produtos naturais

Anaor Neto explica que “fibras e fitoquímicos presentes em vegetais ajudam a eliminar toxinas do corpo”. Sendo assim, um prato rico em folhas e frutas pode ajudar a prevenir o câncer.

6. Evite ultraprocessados

Alimentos como presunto, salsicha e bacon contêm nitritos e nitratos, substâncias que, sob altas temperaturas, transformam-se em nitrosaminas, compostos altamente agressivos à mucosa gástrica e intestinal.

7. Use protetor solar

O dano causado pelos raios ultravioleta, emitidos pelo sol, é o principal fator de risco para o câncer de pele. Por isso, o uso de protetor solar e de roupas que bloqueiam a radiação solar reduz o risco de desenvolver a doença.

8. Mantenha a vacinação em dia

Vacinas contra o HPV e a hepatite B são responsáveis por imunizar e prevenir casos de câncer no colo do útero, no fígado e na garganta.

9. Observe sinais do corpo

Pintas que mudam de cor, nódulos novos ou perda de peso superior a cinco quilogramas sem causa aparente são possíveis sinais de câncer que devem ser investigados.

10. Faça exames médicos

Exames como a mamografia, a colonoscopia e o Papanicolau aumentam drasticamente as chances de cura, podendo chegar a índices superiores a 95% em diagnósticos precoces.

O médico explica que, ao seguir essas dicas, é possível evitar inflamações, desintoxicar o organismo e reduzir a exposição a substâncias danosas, o que diminui o risco de câncer. Porém, mesmo ao adotar os cuidados descritos acima, ainda é necessário prestar atenção aos sinais emitidos pelo corpo.

Sinais de alerta para o câncer

O médico Anaor Neto afirma que existem algumas “bandeiras vermelhas” emitidas pelo corpo que podem indicar a necessidade de procurar um médico e realizar exames preventivos. “Estar sempre cansado, perceber mudanças nos hábitos intestinais ou urinários, apresentar feridas que não cicatrizam e nódulos nos seios e nos testículos são sinais de alerta que não podem ser ignorados”, explica.

O médico também ressalta a importância de realizar autoexames, como a checagem de nódulos nos seios. Em casos em que há histórico familiar, o cuidado deve ser redobrado. “Nessa situação, o paciente deve manter o rastreamento sistemático e fazer exames como mamografia, Papanicolau e colonoscopia após os 45 anos”, lista o profissional.

Por Fellipe Gualberto