Resolver exercícios e memorizar fórmulas fazem parte da preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Porém, filmes também podem ser aliados importantes na preparação dos estudantes, especialmente quando ajudam a visualizar conceitos científicos e relacioná-los com situações reais. Além de ampliar o repertório cultural, as produções cinematográficas permitem compreender fenômenos físicos, químicos e biológicos de forma mais dinâmica.

Segundo Moises Sky, professor de Física do Colégio Positivo – Londrina, em Londrina (PR), o cinema é uma ferramenta interessante para despertar a curiosidade dos alunos e aproximar conteúdos complexos do cotidiano. “Muitos filmes apresentam conceitos científicos que aparecem nos vestibulares e no Enem. Mesmo quando há elementos de ficção, eles podem servir como ponto de partida para discutir temas relevantes e desenvolver o pensamento crítico”, explica.

O professor de Química do Colégio Positivo Master, em Ponta Grossa (PR), Magno Antonichen, destaca que produções que abordam descobertas científicas, exploração espacial e questões ambientais, por exemplo, ajudam a compreender a aplicação prática dos conteúdos aprendidos em sala de aula. “O mais importante é assistir de forma ativa, identificando os conceitos envolvidos e relacionando-os aos temas cobrados nas provas”, orienta.

Além disso, de acordo com Daniel de Abreu Rossetto, professor de Física do Santo Ivo International School, em São Paulo, os filmes têm o potencial de transformar conteúdos considerados difíceis em experiências mais acessíveis e memoráveis. “Quando o estudante associa um conceito científico a uma narrativa marcante, ele passa a compreender melhor o fenômeno e tende a lembrar dele com mais facilidade durante as provas”, explica.

A seguir, confira 10 filmes para compreender a ciência e se preparar para o Enem!

1. Alien: O Oitavo Passageiro (1979)

“Alien: O Oitavo Passageiro” explora conceitos de espaço e biologia por meio da ficção científica (Imagem: Reprodução digital | Fox Film do Brasil, 20th Century Studios e Brandywine Productions)

O clássico de terror da ficção científica traz conceitos relacionados ao espaço, vácuo e propagação do som. O filme também permite reflexões sobre biologia e adaptação dos seres vivos. Segundo o professor Moises Sky, é uma oportunidade interessante para discutir como a ciência é representada no cinema e identificar o que está de acordo com o conhecimento científico.

Onde assistir: Disney+, HBO Max e Prime Video.

2. Matrix (1999)

A obra se tornou referência na ficção científica e, também, em debates filosóficos e tecnológicos. O filme permite discutir realidade virtual, inteligência artificial e percepção da realidade, temas cada vez mais presentes nas discussões contemporâneas. Para Moises Sky, a produção também pode ser relacionada a conteúdos de Filosofia, ampliando as possibilidades de repertório para a redação do Enem.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video.

3. Einstein e Eddington (2008)

“Einstein e Eddington” apresenta a história da Teoria Relatividade Geral e a evolução do conhecimento científico (Imagem: Reprodução digital | Company Pictures, HBO Films e Pioneer Pictures)

Este drama retrata a parceria entre Albert Einstein e o astrofísico Arthur Eddington durante o desenvolvimento e a comprovação da Teoria da Relatividade Geral. O professor Daniel de Abreu Rossetto explica que o filme auxilia na compreensão de conceitos da Física Moderna, como a curvatura do espaço-tempo e os efeitos da gravidade sobre a luz, além de contextualizar a evolução dos modelos científicos ao longo da história.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video.

4. Interestelar (2014)

Considerado uma das obras mais completas quando o assunto é Física moderna, o filme aborda conceitos como relatividade, dilatação do tempo, buracos de minhoca e exploração espacial. Para Moises Sky, a produção contribui para os estudantes compreenderem temas que aparecem com frequência em vestibulares, especialmente os relacionados à teoria da relatividade e às discussões sobre o universo.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video.

5. Perdido em Marte (2015)

“Perdido em Marte” revela como a ciência pode solucionar desafios reais em uma missão de sobrevivência (Imagem: Reprodução digital | Fox Film do Brasil e 20th Century Studios)

A sobrevivência de um astronauta isolado em Marte depende diretamente da aplicação de conceitos científicos. O filme aborda reações químicas, produção de água, combustão, gases e estequiometria de forma prática e contextualizada. Para o professor Magno Antonichen, a produção demonstra como a ciência pode ser utilizada para solucionar problemas reais, abordagem bastante comum nas questões do Enem.

Onde assistir: Disney+.

6. O Homem que Viu o Infinito (2015)

Baseado na história do matemático indiano Srinivasa Ramanujan, o filme retrata sua jornada acadêmica e suas contribuições para a matemática moderna. Para Daniel de Abreu Rossetto, a obra ajuda os estudantes a compreender a disciplina para além das fórmulas, ao explorar conceitos como raciocínio lógico, padrões numéricos e análise combinatória. A produção também estimula reflexões sobre xenofobia e diversidade no ambiente científico.

Onde assistir: Prime Video.

7. Horizonte Profundo: Desastre no Golfo (2016)

“Horizonte Profundo: Desastre no Golfo” discute ciência, indústria, combustíveis fósseis e impactos ambientais (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes, Lionsgate, Participant Media, Summit Entertainment e Image Nation Abu Dhabi)

O filme retrata o acidente real em uma plataforma de petróleo no Golfo do México. A narrativa permite discutir combustíveis fósseis, química orgânica, combustão e impactos ambientais. Segundo Magno Antonichen, a obra é especialmente relevante para compreender a relação entre ciência, indústria e sustentabilidade, temas frequentemente explorados em vestibulares e no Enem.

Onde assistir: Prime Video.

8. As Leis da Termodinâmica (2018)

A comédia espanhola acompanha um físico que tenta explicar os relacionamentos amorosos por meio da ciência. Organizado em capítulos inspirados na Lei Zero e nas Primeira, Segunda e Terceira Leis da Termodinâmica, o filme transforma conceitos científicos em situações do cotidiano. Segundo Daniel de Abreu Rossetto, a obra ajuda os estudantes a compreender temas como equilíbrio térmico, conservação de energia, entropia e zero absoluto de forma leve e memorável.

Onde assistir: Netflix.

9. Radioactive (2019)

“Radioactive” retrata descobertas científicas e a importância da radioatividade para a sociedade (Imagem: Reprodução digital | Netflix, Shoebox Films, Working Title Films e StudioCanal)

Inspirado na trajetória da cientista francesa Marie Curie, o filme apresenta o processo de construção do conhecimento científico e destaca descobertas fundamentais para a Física e a Química. Magno Antonichen ressalta que a obra contribui para a compreensão da radioatividade, da estrutura atômica e do impacto das pesquisas científicas na sociedade, além de evidenciar o protagonismo feminino na ciência.

Onde assistir: Netflix.

10. O Menino que Descobriu o Vento (2019)

Baseado em uma história real, o filme narra a trajetória de um jovem do Malawi que utiliza conhecimentos de Física para construir um moinho de vento capaz de ajudar sua comunidade a enfrentar uma grave seca. Para Daniel de Abreu Rossetto, a produção é uma excelente oportunidade para visualizar conceitos relacionados à transformação de energia e sustentabilidade. A obra também amplia o repertório sobre crise climática, escassez hídrica e o papel da educação na transformação social.

Onde assistir: Netflix.

Cinema como ferramenta de aprendizagem

Para os professores, os filmes devem ser utilizados como complemento aos estudos, e não como substitutos do conteúdo teórico. O ideal é assistir às produções com olhar crítico, identificando conceitos científicos, registrando observações e relacionando as narrativas aos temas abordados em sala de aula.

“Os filmes ajudam a despertar o interesse pelos conteúdos e facilitam a compreensão de conceitos abstratos. Quando associados ao estudo teórico, tornam a aprendizagem mais significativa e contribuem para a formação de um repertório mais amplo para as provas e a redação”, ressaltam os professores.

Por Maíra Becker