10 dicas para quem deseja morar em uma casa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Escolher morar em casa traz inúmeras vantagens, como privacidade, área externa e mais liberdade de adaptação. Contudo, também requer um olhar cuidadoso sobre a manutenção e a prevenção de danos estruturais.

“Morar em uma casa pode ser muito diferente de viver em um apartamento, especialmente quando se trata de manutenção e prevenção de problemas. As residências exigem uma atenção especial para garantir que a estrutura permaneça segura e confortável ao longo do tempo”, comenta Anna Karoline Siqueira de Oliveira, coordenadora do curso de Engenharia Civil na Faculdade Anhanguera.

Acompanhamento técnico e inspeções periódicas

A docente ressalta que o acompanhamento técnico e as inspeções periódicas são essenciais para quem mora em casa. “Consultar um profissional para avaliações periódicas também pode ajudar a identificar e resolver problemas antes que se tornem graves, garantindo a longevidade e a qualidade do seu lar”, acrescenta.

Contar com profissionais especializados é uma forma de garantir segurança e sucesso em avaliações periódicas e grandes reformas (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

Pontos de atenção para quem quer morar em uma casa

A seguir, Anna Karoline Siqueira de Oliveira lista algumas dicas de cuidados e manutenções para evitar problemas e manter a casa segura para os moradores. Confira!

Manutenção preventiva: realize inspeções regulares para identificar problemas antes que se tornem graves; Problemas de umidade: garanta ventilação adequada e impermeabilização para evitar mofo e infiltrações; Estrutura e fundações: fique atento a fissuras e rachaduras; Instalações elétricas e hidráulicas: verifique a fiação elétrica e inspecione tubulações para detectar vazamentos; Telhado: inspecione telhas regularmente e garanta bom isolamento térmico; Segurança estrutural: certifique-se de que portas, janelas, escadas e corrimãos estejam seguros; Renovação e reforma: planeje bem qualquer reforma e utilize materiais de qualidade; Economia de energia: utilize lâmpadas de LED e eletrodomésticos eficientes energeticamente; Proteção contra incêndios: tenha extintores e alarmes de fumaça instalados; Consultoria profissional: consulte um engenheiro civil para avaliações periódicas e grandes reformas.

Por Leticia Zuim Gonzalez