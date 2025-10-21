Variedades

10 dicas para quem deseja morar em uma casa

Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 21/10/25 14h06
As casas demandam cuidados constantes para assegurar que a estrutura continue estável e ofereça conforto ao longo dos anos (Imagem: anek.soowannaphoom | Shutterstock)

Escolher morar em casa traz inúmeras vantagens, como privacidade, área externa e mais liberdade de adaptação. Contudo, também requer um olhar cuidadoso sobre a manutenção e a prevenção de danos estruturais.

“Morar em uma casa pode ser muito diferente de viver em um apartamento, especialmente quando se trata de manutenção e prevenção de problemas. As residências exigem uma atenção especial para garantir que a estrutura permaneça segura e confortável ao longo do tempo”, comenta Anna Karoline Siqueira de Oliveira, coordenadora do curso de Engenharia Civil na Faculdade Anhanguera.

Acompanhamento técnico e inspeções periódicas

A docente ressalta que o acompanhamento técnico e as inspeções periódicas são essenciais para quem mora em casa. “Consultar um profissional para avaliações periódicas também pode ajudar a identificar e resolver problemas antes que se tornem graves, garantindo a longevidade e a qualidade do seu lar”, acrescenta.

Engenheiro e cliente olhando para um tablet
Contar com profissionais especializados é uma forma de garantir segurança e sucesso em avaliações periódicas e grandes reformas (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

Pontos de atenção para quem quer morar em uma casa

A seguir, Anna Karoline Siqueira de Oliveira lista algumas dicas de cuidados e manutenções para evitar problemas e manter a casa segura para os moradores. Confira!

  1. Manutenção preventiva: realize inspeções regulares para identificar problemas antes que se tornem graves;
  2. Problemas de umidade: garanta ventilação adequada e impermeabilização para evitar mofo e infiltrações;
  3. Estrutura e fundações: fique atento a fissuras e rachaduras;
  4. Instalações elétricas e hidráulicas: verifique a fiação elétrica e inspecione tubulações para detectar vazamentos;
  5. Telhado: inspecione telhas regularmente e garanta bom isolamento térmico;
  6. Segurança estrutural: certifique-se de que portas, janelas, escadas e corrimãos estejam seguros;
  7. Renovação e reforma: planeje bem qualquer reforma e utilize materiais de qualidade;
  8. Economia de energia: utilize lâmpadas de LED e eletrodomésticos eficientes energeticamente;
  9. Proteção contra incêndios: tenha extintores e alarmes de fumaça instalados;
  10. Consultoria profissional: consulte um engenheiro civil para avaliações periódicas e grandes reformas.

Por Leticia Zuim Gonzalez

