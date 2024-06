10 dicas para deixar as comidas de festa junina mais saudáveis

É possível desfrutar das delícias juninas sem se preocupar tanto com as calorias extras, mantendo uma alimentação equilibrada mesmo durante as festividades. Isso porque algumas alternativas proporcionam opções mais saudáveis àqueles que desejam aproveitar os pratos tradicionais sem comprometer a dieta.

Pensando nisso, a nutricionista Monica Symphoroso oferece opções de ingredientes de baixas calorias para a preparação de delícias típicas das festas juninas. “Um ingrediente que não pode faltar nesta época do ano é o pinhão, que é altamente energético e proteico, garante a saciedade e pode ser usado para fazer várias preparações, como sopa, bolinho, farofa, entre outras guloseimas”, explica.

Substituições para quitutes juninos

A seguir, a nutricionista compartilha diversas alterações possíveis para manter o clima e o sabor das comidas típicas da festa de maneira mais saudável. Confira!

Curau: use água, leite de coco e adoçantes naturais para deixar a receita mais leve; Bolo de fubá: utilize leite vegetal, óleo de coco e adoçantes naturais; Bolo de mandioca: substitua a farinha de trigo na preparação pela farinha de amêndoa e utilize adoçante natural; Canjica e arroz-doce: utilize os leites vegetais (amêndoa, amendoim, coco) e adoçantes naturais. Não esquecer da canela, do cravo-da-índia e da baunilha natural; Doce de abóbora: pode ser feito com adoçantes naturais, cravo-da-índia e canela; Cuscuz: pode ter legumes para ficar mais nutritivo; Maçã-do-amor: pode ser feita com uma calda de chocolate 70% cacau; Doce de batata-doce: pode ser feito com coco ralado e adoçantes naturais; Pé-de-moleque: pode ser feito com mel, óleo de coco e açúcar mascavo; Vinho quente: o vinho pode ser substituído por suco de uva integral.

Alguns ingredientes podem deixar as comidas típicas menos calóricas (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Opções de ingredientes menos calóricos

Você também pode substituir os ingredientes calóricos por opções mais leves e saudáveis. Veja!

Farinha de trigo: pode ser substituída por farinha de arroz, de amêndoa, de aveia, de milho, de mandioca e de coco e fubá;

pode ser substituída por farinha de arroz, de amêndoa, de aveia, de milho, de mandioca e de coco e fubá; Açúcar refinado: troque pelo açúcar mascavo, demerara, açúcar de coco e tâmaras;

troque pelo açúcar mascavo, demerara, açúcar de coco e tâmaras; Adoçante aspartame, sucralose, acessulfame-K, ciclamato de sódio: mude para ingredientes como stevia, xilitol, eritritol e açúcar de maçã;

mude para ingredientes como stevia, xilitol, eritritol e açúcar de maçã; Óleo vegetal: substitua por óleo de coco ou azeite;

substitua por óleo de coco ou azeite; Leite de vaca: pode ser substituído por leite de coco, de amêndoas, de castanhas, de aveia e de arroz.

Por Bruna Loureiro Magalhães Zanin