O yoga tem se tornado cada vez mais popular, atraindo um número crescente de adeptos. Isso se deve aos inúmeros benefícios que o método oferece para a saúde física e mental. No entanto, muitas pessoas ainda têm receio de iniciar na prática por achar que ela só é indicada para um biotipo específico. Todavia, de acordo com a professora de yoga, especialista no Método Kaiut Yoga, Bruna Tiboni Kaiut, qualquer pode se aventurar.

“O yoga pode ser praticado por qualquer pessoa, independentemente da idade, gênero ou condição de saúde. É uma prática universal, ao contrário do que muita gente acha. Ela é muito simples e pode ser incluída até mesmo em rotinas muito corridas”, ressalta.

Por isso, abaixo, a profissional lista 10 dicas importantes para iniciantes na prática de yoga!

1. Tenha orientação

Ter a ajuda de um instrutor qualificado garante que você execute as posturas corretamente, evitando lesões e recebendo todos os benefícios da prática. Esses profissionais ajustam a prática às suas necessidades individuais, ajudam a entender a técnica correta de respiração e oferecem suporte em cada etapa.

2. Entenda o seu corpo

Cada corpo é diferente do outro, cada pessoa tem limites distintos e eles devem ser respeitados durante a prática. É importante sentir a tensão e usar o estresse articular positivo a seu favor, mas também é preciso ter consciência corporal para saber até onde pode ir durante os exercícios.

3. Tenha os equipamentos adequados

Ter instrumentos sofisticados e de alto padrão não é fundamental para a prática de yoga. Muitos deles podem, inclusive, ser adaptados para práticas em casa, por exemplo. Todavia, ter um tapete adequado, fitas, travesseiros e alguns suportes ajudam em posturas mais específicas.

4. Yoga não é só posturas

É comum que iniciantes acreditem que o yoga é apenas realizar posturas, mas não é verdade. Ele possui uma enorme gama de práticas que podem ajudar bastante a sua saúde integral, como meditações e técnicas respiratórias – vale a pena explorar também.

O yoga deve ser praticado com regularidade (Imagem: LTim | Shutterstock)

5. Tenha regularidade

De nada adianta praticar yoga uma vez ao ano. É preciso ter regularidade na prática e sempre que possível incluí-la na sua rotina, pois é ao longo prazo que se sente os maiores benefícios do método.

6. Tenha atenção à respiração

O ritmo da respiração dita o ritmo do seu corpo. Por isso, é importante ter uma atenção especial ao controle respiratório durante a prática de yoga. Respire profundamente e de forma controlada para ajudar na concentração e relaxamento.

7. Use roupas confortáveis

O yoga trabalha bastante o corpo e a sua mobilidade, ou seja, não faz sentido escolher uma roupa que reduza os movimentos. Por isso, evite roupas desconfortáveis.

8. Tenha foco

A prática do yoga deve ser um momento de você consigo mesmo. Por isso, evite dispersões, ansiedade ou focar em preocupações. É importante focar nas sensações, nas articulações e no seu corpo.

9. Pratique yoga durante todo o dia

O ideal não é reduzir o yoga a apenas os horários de aula, pois é uma prática que deve te acompanhar no seu dia a dia. Existem posições que podem ser feitas sentadas, deitadas, antes de dormir, em intervalos do trabalho, para despertar etc. Inclua o yoga na sua rotina!

10. Use o estresse a seu favor

O estresse articular é muitas vezes visto como negativo, mas, na verdade, pode ser usado para trazer benefícios, o chamado ‘estresse positivo’, que desafia, dentro dos seus limites, as articulações e a mobilidade.