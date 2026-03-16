10 chás para ajudar a emagrecer e limpar o organismo

Os chás são aliados naturais no processo de emagrecimento e na limpeza do organismo. Isso porque eles têm propriedades que estimulam o metabolismo, facilitam a digestão e promovem a eliminação de toxinas. Algumas ervas contêm compostos antioxidantes e diuréticos que ajudam a reduzir a retenção de líquidos, favorecendo a perda de medidas. Além disso, muitos chás auxiliam no funcionamento do fígado e dos rins, órgãos responsáveis por filtrar substâncias indesejadas do corpo.
Abaixo, confira 10 receitas de chás para ajudar a emagrecer e limpar o organismo!
1. Chá de gengibre com limão
Ingredientes
- 500 ml de água
- 2 colheres de sopa de gengibre ralado
- 1/2 limão fatiado com casca
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre e o limão e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo, coe e sirva em seguida.
2. Chá verde com maçã
Ingredientes
- 1 l de água
- 2 colheres de sopa de chá verde
- 1 maçã sem sementes e picada
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e acrescente o chá verde e a maçã. Tampe e abafe por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.
3. Chá de erva-doce
Ingredientes
- 2 colheres de sopa de sementes de erva-doce
- 500 ml de água
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e acrescente as sementes de erva-doce. Tampe e abafe por 10 minutos. Coe, adicione o suco de limão e sirva em seguida.
4. Chá de gengibre com cúrcuma, limão e pimenta-caiena
Ingredientes
- 4 fatias de gengibre
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- Suco de 1/2 limão
- 1 pitada de pimenta-caiena
- 500 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo até começar a ferver. Acrescente o gengibre e deixe ferver por cerca de 3 a 5 minutos. Em seguida, desligue o fogo e adicione a cúrcuma. Tampe a panela e deixe em infusão por aproximadamente 5 minutos. Depois, coe o chá, adicione o suco de limão e a pimenta-caiena. Misture bem e sirva em seguida.
5. Chá de salsa
Ingredientes
- 1 ramo de salsa picada
- 1 l de água
- 1 limão-siciliano fatiado
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água, as fatias de limão-siciliano e a salsa e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe abafar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
6. Chá de sene
Ingredientes
- 150 ml de água
- 1 colher de café de folhas secas de sene
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, coloque as folhas secas de sene e abafe por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão e sirva em seguida.
7. Chá de cavalinha, gengibre e casca de laranja
Ingredientes
- 1 colher de chá de cavalinha seca
- 4 fatias de gengibre
- Casca de 1/2 laranja
- 500 ml de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione a cavalinha, o gengibre e a casca de laranja. Tampe a panela e deixe a infusão descansar por cerca de 8 a 10 minutos. Em seguida, coe o chá e sirva ainda morno.
8. Chá de canela com limão e anis-estrelado
Ingredientes
- 1 canela em pau
- 1 anis-estrelado
- 1 xícara de chá de água
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a canela em pau e o anis-estrelado e ferva por mais 5 minutos. Desligue o fogo, tampe e abafe por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão. Sirva em seguida.
9. Chá de hibisco com capim-limão
Ingredientes
- 150 ml de água
- 1 colher de sopa de folhas de hibisco
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de capim-limão picado
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione o hibisco e o capim-limão, tampe e abafe por 3 minutos. Coe, acrescente o suco de limão e sirva em seguida.
10. Chá preto com cranberry
Ingredientes
- 50 g de cranberry desidratada
- 1 colher de sopa de chá preto
- 1,2 l de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o cranberry e 200 ml de água. Leve ao fogo alto até levantar fervura. Reduza o fogo e ferva por 15 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o restante da água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, adicione o chá preto, tampe e abafe por 5 minutos. Coe, acrescente o cranberry reservado com a água e misture. Sirva em seguida.