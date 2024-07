10 atrações imperdíveis para conhecer no Reino Unido

Com um aumento impressionante nas visitas e gastos de brasileiros no Reino Unido, 2023 marcou um ano histórico, superando os níveis pré-pandemia. Atraídos pela rica herança cultural e as diversas opções de lazer, cada vez mais pessoas têm escolhido o destino para suas viagens de férias.

Segundo dados da International Passenger Survey (IPS), durante 2023, 344 mil brasileiros foram ao Reino Unido, com um gasto de 425 milhões de libras (aproximadamente 2,8 bilhões de reais). Pensando nisso, resolvemos listar, a seguir, as 10 atrações mais populares no Reino Unido entre os visitantes do mundo inteiro, conforme o ranking de 2023 da ALVA (Associação das Principais Atrações Turísticas). Descubra!

1. Museu Britânico

Localizado no coração de Londres, este museu abriga uma coleção vasta que atravessa milênios, oferecendo uma perspectiva única sobre a história global por meio de artefatos como a Pedra de Roseta e os frisos do Partenon.

2. Museu de História Natural (South Kensington)

O museu é um centro de descobertas, destacando-se por sua impressionante arquitetura e exposições que variam desde esqueletos de dinossauros até a galeria de minerais. Uma visita é uma viagem pela história natural da Terra!

3. The Crown Estate, Windsor Great Park

O parque é amplo e oferece uma mistura de paisagem natural e patrimônio histórico. Os visitantes podem explorar as extensas trilhas a pé ou participar de tours guiados para descobrir a rica história da área.

4. Tate Modern

Situado às margens do Rio Tâmisa, o Tate Modern é um ícone da arte moderna e contemporânea. A coleção inclui obras de artistas como Picasso, Warhol e Hockney, além de instalações interativas e temporárias.

5. Centro Southbank

Este espaço cultural vibrante ao longo do Tâmisa oferece uma variedade de atrações, incluindo teatros, exposições de arte e espaços de eventos. É um ponto de encontro para os amantes das artes cênicas e visuais.

No Victoria and Albert Museum, as coleções são dedicadas à arte decorativa e ao design (Imagem: Kiev.Victor | Shutterstock)

6. V&A South Kensington

O Victoria and Albert Museum é dedicado à arte decorativa e ao design, com coleções que cobrem desde moda histórica até joias, cerâmica e mobiliário de diversas partes do mundo.

7. Galeria Nacional

Localizada na Praça Trafalgar, a Galeria Nacional é lar de uma das mais ricas coleções de pinturas na Europa, com obras que datam do século 13 ao 20, incluindo peças de Van Gogh, Da Vinci e Turner.

8. Museu de Ciências de Londres

Este museu oferece uma experiência interativa, explorando a ciência e a tecnologia por meio de exposições que abrangem temas como espaço, tecnologia futura e história médica.

9. Torre de Londres

A Torre de Londres, com sua história de mais de 1000 anos, oferece aos visitantes uma jornada através do tempo, incluindo as Joias da Coroa, armaduras e a história dos prisioneiros famosos que lá estiveram.

10. Casa Somerset

Este espaço de arte e cultura, localizado às margens do Rio Tâmisa, é conhecido por suas exposições de arte contemporânea e eventos variados, sendo um ponto de interesse tanto para amantes da arte moderna quanto para aqueles que buscam eventos culturais únicos.

Por Eliria Buso – revista Qual Viagem