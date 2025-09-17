10 alimentos que potencializam foco, raciocínio e memória

Manter o cérebro saudável vai muito além de atividades intelectuais, como estudar ou resolver palavras-cruzadas. O que colocamos no prato tem impacto direto no funcionamento da mente, já que certos nutrientes estimulam áreas responsáveis pela memória, pelo raciocínio e pela clareza de pensamentos. Assim, cada refeição pode ser vista como uma aliada poderosa para preservar e potencializar as funções cognitivas.
A seguir, confira 10 alimentos que ajudam a aumentar o foco, o raciocínio e a memória, favorecendo a saúde do cérebro!
1. Espinafre e brócolis
O espinafre e o brócolis são ricos em ácido fólico, ferro, magnésio e vitaminas do complexo B, fundamentais para a produção de neurotransmissores e prevenção da fadiga mental. “Vegetais verde-escuros são verdadeiros aliados da cognição. Seus nutrientes ajudam a manter o cérebro ativo e protegido ao longo da vida”, explica a nutricionista Sabina Donadelli, especialista em longevidade saudável.
2. Atum
Fonte de ômega-3 (DHA), o atum ajuda a reforçar a comunicação entre neurônios e protege contra o declínio cognitivo.
3. Ovo
O ovo é rico em colina, precursor da acetilcolina, neurotransmissor que favorece memória e foco. “O ovo é um alimento funcional poderoso: uma unidade ao dia já contribui significativamente para manter a função cerebral em alta”, reforça Sabina Donadelli.
4. Frutas vermelhas
As frutas vermelhas, como mirtilo e morango, contêm poderosos antioxidantes que ajudam a combater o envelhecimento cerebral e estimular a plasticidade neuronal.
5. Abacate
Rico em gorduras monoinsaturadas e vitamina E, o abacate melhora a circulação cerebral e ajuda a proteger contra doenças neurodegenerativas. “O abacate é um verdadeiro aliado da longevidade cerebral: nutre o cérebro e ajuda a manter a cognição por mais tempo”, destaca Sabina Donadelli.
6. Iogurte e kefir
Esses probióticos auxiliam no fortalecimento do eixo intestino-cérebro, promovendo equilíbrio da microbiota intestinal, além da melhora do humor e da cognição.
7. Uva (com casca e semente)
A uva contém resveratrol, antioxidante que protege neurônios e favorece memória e raciocínio.
8. Nozes
As nozes oferecem ômega 3 e vitamina E, essenciais para a manutenção da função cognitiva e redução da inflamação cerebral.
9. Azeite de oliva extravirgem
O azeite de oliva extravirgem é fonte de polifenóis e gorduras boas, que contribuem para a saúde vascular cerebral e a redução do estresse oxidativo.
10. Chá-verde
Rico em L-teanina e catequinas, o chá verde promove relaxamento, concentração e proteção antioxidante ao cérebro, sendo uma ótima opção para quem busca foco e bem-estar mental.
Invista em uma alimentação variada
Uma alimentação equilibrada fornece o combustível necessário para que o cérebro processe informações com rapidez, organize ideias de forma coerente e até favoreça a comunicação mais articulada. “Cada nutriente desses alimentos é uma peça do quebra-cabeça cerebral: proteger neurônios, otimizar neurotransmissores e reduzir o estresse oxidativo significa mais memória, foco e qualidade de vida”, finaliza Sabina Donadelli.
Por Silmara Sanches