10 alimentos que pioram a pressão alta

A pressão alta é uma das condições de saúde mais comuns no Brasil, atingindo aproximadamente um em cada quatro adultos, segundo a pesquisa Vigitel 2023, do Ministério da Saúde (MS). Embora o tratamento médico seja indispensável, a alimentação diária desempenha papel decisivo no controle da pressão. Para o cardiologista Dr. Roberto Yano, os hábitos à mesa podem funcionar tanto como aliados quanto como vilões da saúde cardiovascular.

“Uma dieta equilibrada ajuda a controlar a pressão, mas determinados alimentos funcionam como gatilhos para o aumento da hipertensão e precisam ser evitados ou consumidos com muita moderação”, alerta o cardiologista.

A seguir, o Dr. Roberto Yano destaca os 10 alimentos que devem ser evitados por quem tem pressão alta. Confira!

1. Embutidos

Salsicha, presunto, salame e linguiça possuem altas concentrações de sódio e conservantes que favorecem o aumento da pressão arterial.

2. Sal em excesso

O consumo elevado de sal de cozinha ainda é o principal vilão. A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é de, no máximo, 5 gramas por dia.

3. Alimentos ultraprocessados

Pratos prontos congelados, sopas instantâneas e fast food concentram sódio oculto, que muitas vezes passa despercebido pelo consumidor.

4. Refrigerantes e bebidas açucaradas

O excesso de açúcar contribui para obesidade e resistência insulínica, condições que agravam a hipertensão.

5. Café e energéticos em excesso

A cafeína em grandes quantidades pode elevar a pressão momentaneamente, sendo prejudicial para quem já apresenta diagnóstico de hipertensão.

Os molhos prontos são ricos em sódio, que eleva a pressão arterial (Imagem: Andrii Spy_k | Shutterstock)

6. Molhos industrializados

Molho de soja, ketchup e molhos prontos são ricos em sódio, que aumenta a retenção de líquidos e eleva a pressão arterial.

7. Conservas e enlatados

Milho-verde, ervilha, palmito e outros alimentos enlatados passam por processos que adicionam grandes quantidades de sal para preservação.

8. Queijos amarelos

Queijos como parmesão, prato e cheddar têm alto teor de sódio e gorduras saturadas, impactando diretamente a pressão.

9. Pães industrializados

Mesmo não sendo salgados, pães de forma e bisnagas contêm sódio adicionado, que pode somar à ingestão diária.

10. Snacks e salgadinhos de pacote

Chips, batatas fritas e similares são ricos em sal e gordura, aumentando risco cardiovascular e complicações hipertensivas.

O Dr. Roberto Yano ressalta que o acompanhamento médico aliado a um cuidado nutricional e com a sua rotina diária é fundamental para combater a pressão alta. “Não se trata apenas de cortar alimentos, mas de aprender a substituí-los por opções mais saudáveis que favoreçam a longevidade e a qualidade de vida”, conclui o cardiologista.

Por Tayanne Silva