10 alimentos que não podem faltar na dieta da mulher

Ao longo da vida, o organismo feminino passa por diferentes fases hormonais, como o ciclo menstrual, a gestação, o puerpério e a menopausa. Esses períodos influenciam diretamente o metabolismo, a densidade óssea, a composição corporal e o risco cardiovascular. Além disso, as transformações não são pontuais, mas cumulativas, e exigem ajustes nutricionais específicos em cada etapa. Diante disso, a alimentação deixa de ser apenas hábito e é vista como ferramenta concreta de prevenção clínica.

“A saúde da mulher exige abordagem estratégica e baseada em evidências. Não é possível tratar a nutrição feminina como uma adaptação da dieta masculina. As demandas de ferro, cálcio, vitamina D, proteínas e ácidos graxos essenciais são diferentes e variam conforme a fase hormonal. A alimentação tem papel determinante na prevenção de anemia, osteoporose e doenças cardiovasculares”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo e presidente da ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia).

A seguir, o especialista lista os 10 alimentos indispensáveis para a saúde da mulher. Confira!

1. Salmão

Rico em ômega-3, vitamina D e proteínas de qualidade, o salmão contribui para o equilíbrio do humor, a saúde do coração e a força óssea (Elena Eryomenko | ShutterStock)

É essencial por ser rico em ômega 3 (EPA e DHA), vitamina D e proteína de alto valor biológico. Entre os benefícios, destacam-se:

Reduz inflamação sistêmica;

Protege o sistema cardiovascular;

Auxilia na regulação do humor;

Contribui para manutenção da massa óssea.

2. Espinafre

Entre as hortaliças nutritivas, o espinafre se destaca por fornecer ferro, ácido fólico e minerais importantes para prevenir anemia e apoiar a fertilidade (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

Importante fonte de ferro, ácido fólico, magnésio e vitamina K.

Previne e auxilia no tratamento da anemia;

Apoia a saúde óssea;

Contribui para fertilidade saudável;

Participa da função muscular adequada;

Mulheres necessitam, em média, quase o dobro de ferro que homens durante a fase fértil.

3. Ovo

Fonte completa de proteínas e nutrientes como colina e vitamina B12, o ovo ajuda na manutenção muscular e no funcionamento do cérebro (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Trata-se de uma proteína completa, colina, vitamina B12 e vitamina D.

Preserva massa muscular;

Favorece saúde cerebral;

Prolonga saciedade;

Apoia metabolismo energético.

4. Iogurte natural

Presente em muitas dietas equilibradas, o iogurte natural fornece cálcio e probióticos que fortalecem os ossos e favorecem o intestino (Imagem: itor | Shutterstock)

Alimento é fonte de cálcio, proteína e probióticos. Ele:

Fortalece os ossos ;

; Equilibra a microbiota intestinal;

Apoia a imunidade;

Pode reduzir sintomas da TPM (tensão pré-menstrual).

5. Linhaça

Na alimentação feminina, a linhaça se destaca por conter fibras e fitoestrógenos que auxiliam no equilíbrio hormonal (Imagem: Maryna Osadcha | Shutterstock)

Essencial na dieta feminina, pois é rica em fibras e lignanas (fitoestrógenos naturais). Confira seus benefícios:

Auxilia no equilíbrio hormonal;

Reduz colesterol LDL;

Melhora funcionamento intestinal;

Pode amenizar sintomas da menopausa.

6. Feijão

Tradicional na mesa brasileira, o feijão oferece ferro vegetal, proteínas e fibras que contribuem para energia e proteção cardiovascular (Imagem: KreaFoto | Shutterstock)

Aliado fundamental na saúde feminina e rico em ferro vegetal, proteína, fibras e vitaminas do complexo B, ele:

Combate deficiência de ferro;

Controla níveis glicêmicos;

Promove saciedade;

Contribui para proteção cardiovascular.

7. Abacate

Entre as fontes de gorduras saudáveis, o abacate fornece nutrientes que ajudam no controle da pressão e na produção hormonal (Imagem: Nikola Bilic | Shutterstock)

Gorduras de boa qualidade são fundamentais para produção hormonal adequada. A fruta é rica em gorduras monoinsaturadas, vitamina E e potássio. O abacate:

Protege o coração;

Contribui para saúde da pele;

Auxilia no controle da pressão arterial;

Participa da síntese hormonal.

8. Frutas vermelhas

Com alta concentração de antioxidantes, as frutas vermelhas ajudam a proteger o cérebro e reduzir riscos ao coração (Imagem: Boule | Shutterstock)

As frutas vermelhas têm altas concentrações de antioxidantes, especialmente antocianinas. Elas:

Combatem estresse oxidativo;

Protegem o cérebro;

Reduzem risco cardiovascular;

Apresentam baixo índice glicêmico.

9. Castanhas

Ricas em nutrientes, as castanhas fornecem minerais essenciais para imunidade e função tireoidiana (Imagem: SNeG17 | Shutterstock)

São excelentes fontes de selênio, magnésio, zinco e gorduras saudáveis.

Apoiam função tireoidiana;

Melhoram resposta imunológica;

Reduzem inflamação;

Contribuem para saúde da pele e cabelo.

10. Brócolis

Conhecido pelo alto valor nutricional, o brócolis reúne fibras, vitaminas e compostos que favorecem imunidade e processos de desintoxicação (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

Um alimento essencial, pois contém sulforafano, fibras, cálcio e vitamina C. Ele:

Auxilia nos processos de detoxificação hepática;

Contribui para equilíbrio do metabolismo estrogênico;

Fortalece imunidade;

Pode atuar na prevenção de alguns tipos de câncer.

Por Andréa Simões