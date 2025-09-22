10 alimentos para melhorar a concentração para o Enem

Tanto a preparação quanto os dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) exigem foco total e muita concentração dos estudantes. Nesse contexto, a alimentação pode ser uma grande aliada, já que escolhas adequadas ajudam a manter os níveis de energia estáveis, melhoram a memória e favorecem o raciocínio.
Conforme a nutricionista Mariana Duarte Cardoso, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, uma alimentação equilibrada pode influenciar muito no desempenho cognitivo. “Existem alguns alimentos que, devido aos seus nutrientes, ajudam a melhorar a memória, a concentração e a disposição, favorecendo os estudos”, destaca.
A seguir, confira os principais alimentos que auxiliam na concentração!
1. Peixes (salmão, sardinha, atum)
Ricos em ômega 3, esses peixes são essenciais para a saúde do cérebro, ajudando na memória, na concentração e na capacidade de aprendizado. O ômega 3 também combate inflamações e o estresse oxidativo no cérebro.
2. Ovos
A gema do ovo contém colina, um nutriente importante para a função cerebral e a formação de neurotransmissores ligados à memória e ao foco. O consumo regular de ovos pode ajudar a melhorar o desempenho cognitivo.
3. Abacate
Rico em gorduras saudáveis (como o ácido oleico), o abacate promove uma boa circulação sanguínea e, consequentemente, melhora o fluxo de sangue para o cérebro, ajudando na concentração e no funcionamento mental.
4. Frutas vermelhas (morango, mirtilo, amora)
As frutas vermelhas são ricas em antioxidantes, especialmente flavonoides, que ajudam a proteger o cérebro do envelhecimento precoce e melhoram a comunicação entre os neurônios, favorecendo a memória e o foco.
5. Nozes e amêndoas
As nozes são ricas em vitamina E e ômega 3, ajudando a manter o cérebro saudável e melhorando a função cognitiva. As amêndoas também são fontes de magnésio, que desempenha um papel fundamental no funcionamento do cérebro.
6. Chá verde
Rico em L-teanina e antioxidantes, o chá verde melhora a função cerebral, promove o relaxamento e a concentração. A cafeína presente em pequenas quantidades também ajuda a manter o foco sem causar ansiedade.
7. Espinafre
Fonte de ferro, o espinafre ajuda a aumentar os níveis de oxigênio no cérebro, melhorando o foco e o desempenho mental. Ele também contém luteína e outros antioxidantes importantes para a saúde cognitiva.
8. Aveia
A aveia é rica em fibras e carboidratos complexos, que fornecem energia de forma gradual, ajudando a manter a glicose estável no sangue e, consequentemente, a concentração durante longos períodos de estudo.
9. Chocolate amargo
Rico em antioxidantes e flavonoides, o chocolate amargo (70% cacau ou mais) estimula o fluxo sanguíneo no cérebro e melhora a atenção. Além disso, a cafeína presente em pequenas quantidades contribui para o estado de alerta e foco.
10. Banana
A banana é uma boa fonte de potássio e vitamina B6, essenciais para a produção de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, responsáveis por regular o humor, a memória e a capacidade de concentração.
Alimentos e bebidas que prejudicam a concentração
Certos alimentos e bebidas podem impactar negativamente a concentração, principalmente aqueles ricos em açúcar, gordura saturada e ultraprocessados. O consumo excessivo desses itens pode provocar picos e quedas de energia, sensação de sonolência e dificuldade de manter o foco por longos períodos. “Eles causam inflamação, estresse oxidativo e reduzem o fluxo sanguíneo para o cérebro. Evitar esses alimentos pode melhorar a saúde cerebral e a função cognitiva”, explica Mariana Duarte Cardoso.
Abaixo, confira alguns alimentos e bebidas que podem prejudicar a concentração para o Enem!
1. Fast food
Hambúrgueres, batatas fritas e pizzas são ricos em gorduras trans e saturadas, que causam inflamação no corpo. A inflamação crônica pode danificar as células nervosas e afetar a comunicação entre elas, prejudicando a memória e a concentração.
2. Doces
Balas, chocolates e sobremesas com alto teor de açúcar podem levar a picos de glicose no sangue. Esses picos causam estresse oxidativo e inflamação, que são prejudiciais ao cérebro e podem afetar negativamente a memória e a função cognitiva.
3. Bebidas açucaradas
Refrigerantes e sucos industrializados contêm grandes quantidades de açúcar, que podem prejudicar a memória e a função cognitiva. O excesso de açúcar pode levar à resistência à insulina, aumentando o risco de doenças neurodegenerativas como Alzheimer.
4. Refeições congeladas
Lasanhas, pizzas congeladas e pratos prontos têm alto teor de sódio e aditivos químicos que podem afetar negativamente a função cerebral. O excesso de sódio pode aumentar a pressão arterial, reduzindo o fluxo sanguíneo para o cérebro.
5. Álcool em excesso
O consumo excessivo de cerveja, vinho e destilados pode causar danos às células cerebrais e afetar a memória e a função cognitiva. O álcool em grandes quantidades pode levar à neurodegeneração e à redução do volume cerebral.
6. Bebidas energéticas
Alto teor de cafeína e açúcar pode levar à ansiedade e à insônia. A falta de sono e o aumento da ansiedade podem prejudicar a concentração e a memória, afetando negativamente a função cognitiva.
