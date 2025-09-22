10 alimentos para melhorar a concentração para o Enem

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Tanto a preparação quanto os dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) exigem foco total e muita concentração dos estudantes. Nesse contexto, a alimentação pode ser uma grande aliada, já que escolhas adequadas ajudam a manter os níveis de energia estáveis, melhoram a memória e favorecem o raciocínio.

Conforme a nutricionista Mariana Duarte Cardoso, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, uma alimentação equilibrada pode influenciar muito no desempenho cognitivo. “Existem alguns alimentos que, devido aos seus nutrientes, ajudam a melhorar a memória, a concentração e a disposição, favorecendo os estudos”, destaca.

A seguir, confira os principais alimentos que auxiliam na concentração!

1. Peixes (salmão, sardinha, atum)

Ricos em ômega 3, esses peixes são essenciais para a saúde do cérebro, ajudando na memória, na concentração e na capacidade de aprendizado. O ômega 3 também combate inflamações e o estresse oxidativo no cérebro.

2. Ovos

A gema do ovo contém colina, um nutriente importante para a função cerebral e a formação de neurotransmissores ligados à memória e ao foco. O consumo regular de ovos pode ajudar a melhorar o desempenho cognitivo.

3. Abacate

Rico em gorduras saudáveis (como o ácido oleico), o abacate promove uma boa circulação sanguínea e, consequentemente, melhora o fluxo de sangue para o cérebro, ajudando na concentração e no funcionamento mental.

4. Frutas vermelhas (morango, mirtilo, amora)

As frutas vermelhas são ricas em antioxidantes, especialmente flavonoides, que ajudam a proteger o cérebro do envelhecimento precoce e melhoram a comunicação entre os neurônios, favorecendo a memória e o foco.

5. Nozes e amêndoas

As nozes são ricas em vitamina E e ômega 3, ajudando a manter o cérebro saudável e melhorando a função cognitiva. As amêndoas também são fontes de magnésio, que desempenha um papel fundamental no funcionamento do cérebro.

O chá verde melhora a função cerebral, promove o relaxamento e a concentração (Imagem: Grafvision | Shutterstock)

6. Chá verde

Rico em L-teanina e antioxidantes, o chá verde melhora a função cerebral, promove o relaxamento e a concentração. A cafeína presente em pequenas quantidades também ajuda a manter o foco sem causar ansiedade.

7. Espinafre

Fonte de ferro, o espinafre ajuda a aumentar os níveis de oxigênio no cérebro, melhorando o foco e o desempenho mental. Ele também contém luteína e outros antioxidantes importantes para a saúde cognitiva.

8. Aveia

A aveia é rica em fibras e carboidratos complexos, que fornecem energia de forma gradual, ajudando a manter a glicose estável no sangue e, consequentemente, a concentração durante longos períodos de estudo.

9. Chocolate amargo

Rico em antioxidantes e flavonoides, o chocolate amargo (70% cacau ou mais) estimula o fluxo sanguíneo no cérebro e melhora a atenção. Além disso, a cafeína presente em pequenas quantidades contribui para o estado de alerta e foco.

10. Banana

A banana é uma boa fonte de potássio e vitamina B6, essenciais para a produção de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, responsáveis por regular o humor, a memória e a capacidade de concentração.

Alimentos e bebidas que prejudicam a concentração

Certos alimentos e bebidas podem impactar negativamente a concentração, principalmente aqueles ricos em açúcar, gordura saturada e ultraprocessados. O consumo excessivo desses itens pode provocar picos e quedas de energia, sensação de sonolência e dificuldade de manter o foco por longos períodos. “Eles causam inflamação, estresse oxidativo e reduzem o fluxo sanguíneo para o cérebro. Evitar esses alimentos pode melhorar a saúde cerebral e a função cognitiva”, explica Mariana Duarte Cardoso.

Abaixo, confira alguns alimentos e bebidas que podem prejudicar a concentração para o Enem!

1. Fast food

Hambúrgueres, batatas fritas e pizzas são ricos em gorduras trans e saturadas, que causam inflamação no corpo. A inflamação crônica pode danificar as células nervosas e afetar a comunicação entre elas, prejudicando a memória e a concentração.

Alimentos com alto teor de açúcar podem afetar negativamente a memória (Imagem: Oleksandra Naumenko | Shutterstock)

2. Doces

Balas, chocolates e sobremesas com alto teor de açúcar podem levar a picos de glicose no sangue. Esses picos causam estresse oxidativo e inflamação, que são prejudiciais ao cérebro e podem afetar negativamente a memória e a função cognitiva.

3. Bebidas açucaradas

Refrigerantes e sucos industrializados contêm grandes quantidades de açúcar, que podem prejudicar a memória e a função cognitiva. O excesso de açúcar pode levar à resistência à insulina, aumentando o risco de doenças neurodegenerativas como Alzheimer.

4. Refeições congeladas

Lasanhas, pizzas congeladas e pratos prontos têm alto teor de sódio e aditivos químicos que podem afetar negativamente a função cerebral. O excesso de sódio pode aumentar a pressão arterial, reduzindo o fluxo sanguíneo para o cérebro.

5. Álcool em excesso

O consumo excessivo de cerveja, vinho e destilados pode causar danos às células cerebrais e afetar a memória e a função cognitiva. O álcool em grandes quantidades pode levar à neurodegeneração e à redução do volume cerebral.

6. Bebidas energéticas

Alto teor de cafeína e açúcar pode levar à ansiedade e à insônia. A falta de sono e o aumento da ansiedade podem prejudicar a concentração e a memória, afetando negativamente a função cognitiva.

Por Leticia Zuim Gonzalez