Vício em celular dispara 500% e aumenta casos de depressão em adultos

A proporção de adultos com sinais de dependência do smartphone saltou de 5% para 30% em sete anos na Espanha, segundo estudo que acompanhou a população entre 2016 e 2023. O aumento dos comportamentos aditivos veio acompanhado de mais sintomas depressivos e redução da percepção de apoio social entre os participantes. A pesquisa foi desenvolvida pela Universidad Politécnica de Madrid e pela Universidad de Oviedo.

O trabalho analisou dados de uma amostra representativa de espanhóis entre 18 e 75 anos. Os pesquisadores queriam entender como a relação entre dependência do celular e bem-estar psicológico evoluiu ao longo do tempo, identificar diferenças entre grupos etários e gêneros, e compreender os efeitos da digitalização crescente na vida cotidiana.

Quem apresentava mais sintomas depressivos e menor apoio social no início do estudo tinha maior probabilidade de desenvolver dependência do smartphone posteriormente. A relação funciona nos dois sentidos: o aumento dos comportamentos aditivos também se associou ao agravamento da saúde mental dos participantes.

“A adicção não se limita a utilizar o telefone durante muitas horas, mas está relacionada com padrões de uso que podem resultar difíceis de controlar e que interferem na vida cotidiana, piorando a saúde mental da população”, afirma Alberto Urueña, diretor do grupo de pesquisa INNOPRO e professor da UPM.

Dependência atinge todas as idades

Embora mulheres e pessoas abaixo de 35 anos apresentassem taxas maiores de adicção ao celular no começo da investigação, a piora dos sintomas de dependência e suas consequências psicológicas ocorreram de forma consistente em todos os grupos de gênero e idade analisados. A única exceção foram os maiores de 54 anos.

O achado contraria a ideia de que a dependência tecnológica seja problema exclusivo de adolescentes e jovens adultos. “Este resultado amplia a perspectiva sobre o problema e demonstra a importância de estudar o uso problemático da tecnologia além dos grupos tradicionalmente considerados vulneráveis”, explica o pesquisador.

Os autores ressalvam que as associações encontradas não permitem estabelecer relação direta de causa e efeito. Não é possível afirmar que o uso problemático do celular seja, por si só, a causa da depressão ou do isolamento social.

Prevenção e políticas públicas

Os pesquisadores destacam que os resultados fornecem informações úteis para responsáveis por políticas públicas compreenderem os possíveis efeitos da dependência crescente das tecnologias móveis sobre a saúde mental. Os dados evidenciam a necessidade de promover estratégias de prevenção que favoreçam uma relação mais saudável com a tecnologia, considerando tanto os hábitos digitais quanto os fatores psicológicos e sociais que aumentam a vulnerabilidade das pessoas.

O estudo recebeu apoio do Programa Conecta de “la Caixa”, do Ministério de Direitos Sociais, Consumo e Agenda 2030 da Espanha, das Bolsas do Programa Severo Ochoa e dos Projetos de Geração de Conhecimento 2024.