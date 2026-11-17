Uma via de comunicação celular no fígado pode tanto proteger o órgão quanto contribuir para sua destruição. Pesquisadores do Hospital Tongji, ligado à Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong, na China, descreveram como a sinalização FGF19–FGFR4 regula o metabolismo e a reparação de tecidos, mas sua ativação anormal pode promover câncer hepático e dificultar o tratamento. As informações foram divulgadas pela KeAi Publishing.

A via conecta sinais vindos do intestino com respostas no fígado. O fator de crescimento de fibroblastos 19, ou FGF19, liga-se ao seu receptor FGFR4 com ajuda de uma proteína chamada β-Klotho. Essa interação ajuda a controlar a produção de ácidos biliares, o processamento de glicose e o metabolismo de gorduras, mantendo processos essenciais para a saúde hepática.

Os ácidos biliares auxiliam a digestão, mas o acúmulo excessivo pode danificar tecidos. O FGF19 atua como parte de um sistema de controle que limita a produção dessas substâncias. A revisão também examina o envolvimento da via na regeneração do fígado e seus papéis em doenças como esteatose hepática associada a disfunção metabólica, doença hepática relacionada ao álcool e condições que envolvem fluxo biliar prejudicado.

Essas funções protetoras estimularam pesquisas sobre terapias que imitam o FGF19. A revisão descreve estudos clínicos com aldafermina, um análogo modificado de FGF19, relatando reduções na gordura hepática e melhorias em algumas medidas de doença hepática e fibrose. No entanto, diarreia e potenciais efeitos promotores de câncer observados em certos modelos animais destacam a necessidade de avaliação de segurança.

No carcinoma hepatocelular, o câncer primário de fígado mais comum, a atividade excessiva de FGF19–FGFR4 pode apoiar a sobrevivência das células tumorais, sua disseminação, a supressão imune e a resistência ao tratamento. Isso cria um objetivo terapêutico diferente: bloquear a via em vez de aumentar seus efeitos metabólicos.

Inibidores seletivos de FGFR4 oferecem uma abordagem potencial. Em um ensaio clínico inicial resumido na revisão, o fisogatinibe produziu respostas em 17% dos pacientes com tumores positivos para FGF19, comparado a nenhuma resposta no grupo FGF19-negativo. O achado apoia a investigação da expressão tumoral de FGF19 como marcador para selecionar pacientes que podem se beneficiar.

A revisão também explora combinações com imunoterapia e outros agentes anticâncer. Estudos experimentais sugerem que essas estratégias podem fortalecer o controle tumoral, embora as evidências clínicas permaneçam limitadas. Mutações adquiridas no FGFR4 podem causar resistência aos medicamentos, reforçando a necessidade de novos inibidores e melhor seleção de tratamento.

Um desafio central é separar os benefícios metabólicos dos sinais que estimulam crescimento celular indesejado. Pesquisas futuras precisam esclarecer como o estágio da doença, o contexto tecidual e as interações com outras vias determinam se a atividade de FGF19–FGFR4 é protetora ou prejudicial.