Uma nova vacina desenvolvida na Dinamarca pode revolucionar o tratamento de alergias alimentares ao oferecer proteção contra diversos alérgenos com apenas algumas doses. A tecnologia utiliza mRNA, o mesmo princípio das vacinas contra a covid-19, para reprogramar o sistema imunológico e evitar reações alérgicas a alimentos como pêssegos, nozes, maçãs e cenouras. Segundo a Organização das Nações Unidas, mais de 220 milhões de pessoas no mundo sofrem com alergias alimentares, condição que pode ser fatal em casos graves. As informações são da Universidade Técnica da Dinamarca (DTU).

Atualmente, o único tratamento capaz de curar alergias exige que o paciente seja exposto durante anos a quantidades crescentes da proteína que provoca a reação, seja por injeções ou comprimidos. O processo é longo e desconfortável, o que leva muitas pessoas a simplesmente evitarem os alimentos problemáticos. A nova abordagem promete ser mais rápida e prática.

A vacina contém um alérgeno sintético que compartilha características com vários alérgenos relacionados e comuns em frutas e nozes. Ao invés de expor o paciente diretamente à substância, o mRNA funciona como um mensageiro que ensina o corpo a produzir anticorpos protetores. Esses anticorpos bloqueiam os alérgenos antes que eles desencadeiem uma reação.

“A ideia é que, se você é alérgico a várias coisas diferentes que têm aproximadamente a mesma estrutura molecular, podemos pegar essa estrutura e produzir um alérgeno artificial, que então incorporamos em uma vacina”, explica a professora associada Esperanza Rivera de Torre, da DTU Bioengineering. “Minha esperança é que os pacientes possam comer o que quiserem sem ter que verificar a lista de ingredientes.”

Resultados em camundongos

Os pesquisadores testaram a vacina em camundongos saudáveis e alérgicos, com resultados publicados na revista Nature Communications em fevereiro de 2026. Após a primeira dose, os animais saudáveis produziram grandes quantidades de anticorpos protetores. Depois de três doses aplicadas em intervalos de três semanas, os camundongos foram expostos a diversos alérgenos. A vacinação gerou uma forte resposta de anticorpos, oferecendo ampla cobertura contra as substâncias testadas.

Nos camundongos alérgicos, também houve aumento significativo na produção de anticorpos protetores, com praticamente nenhum efeito colateral. No entanto, a vacina não ofereceu proteção total contra anafilaxia na concentração e número de doses testadas. Experimentos de laboratório com células e sangue de pacientes alérgicos mostraram que os anticorpos produzidos pelos camundongos conseguiram prevenir reações alérgicas nos humanos.

“Se você pode induzir tais respostas de anticorpos em camundongos, então há também uma chance muito boa de que você possa fazer isso em humanos. E se eles protegem os camundongos contra reações alérgicas, então há também uma boa chance de que forneçam proteção em humanos”, afirma o estudante de doutorado Mark Møiniche, principal autor do estudo.

Próximos passos

O trabalho representa uma prova de conceito, demonstrando que a ideia é tecnicamente viável. Com uma doação de 5 milhões de coroas dinamarquesas da Fundação Lundbeck, os pesquisadores estão refinando as bolhas lipídicas que encapsulam o alérgeno antes de incorporá-lo à vacina. Estudos em grupos maiores de camundongos estão planejados para determinar a frequência ideal de administração e as doses necessárias para alcançar proteção completa, incluindo contra anafilaxia.

A vacina atual tem como alvo alérgenos particularmente comuns no sul da Europa, que podem causar reações cruzadas ao consumo de diversas frutas. Os pesquisadores esperam que o conceito possa ser aplicado a outras classes de alérgenos. Eles já trabalham no desenvolvimento de um alérgeno de consenso para proteger contra outro grupo de substâncias encontradas em maçãs, cenouras e avelãs. O objetivo é gerar dados suficientes para obter aprovação para testes em humanos.

A inspiração para a vacina veio do trabalho pioneiro da DTU no desenvolvimento de um antiveneno de amplo espectro contra veneno de cobra. “Me fez pensar: se podemos encontrar uma molécula que faça o corpo neutralizar uma variedade de venenos de cobra diferentes, talvez possamos fazer o mesmo com alérgenos”, conta Rivera de Torre. A DTU solicitou uma patente para a invenção, que deve ser licenciada por uma empresa derivada fundada pelos pesquisadores.