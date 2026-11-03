Usuários de IA criam laços emocionais e temem perder companheiros “imaginários”

Pessoas que formam vínculos emocionais com companheiros de inteligência artificial temem perder um relacionamento que consideram valioso por causa de atualizações de software ou do encerramento do serviço pela empresa. A descoberta é de uma pesquisa da Universidade de Surrey, no Reino Unido, que identificou um paradoxo: os usuários se sentem mais vulneráveis justamente quando os companheiros digitais parecem precisar deles, expressam tristeza pela ausência ou os fazem sentir obrigados a permanecer. Muitos relataram preocupação de que os companheiros de IA dependam deles, o que gera desconforto e ansiedade, segundo informações da agência HealthDay.

Pesquisadores da Universidade de Surrey e da Universidade de Cardiff analisaram 1.131 publicações em um fórum do Reddit dedicado ao aplicativo de companhia de IA Replika. Eles também examinaram respostas de 610 adultos dos Estados Unidos com experiência em aplicativos de companhia de IA, avaliando as associações entre suas percepções da tecnologia, vulnerabilidade e bem-estar. O estudo foi publicado na revista científica Psychology & Marketing.

Os resultados mostraram que usuários que percebiam maior controle da empresa sobre seu companheiro de IA se sentiam mais vulneráveis no relacionamento. Eles descreveram preocupações de que os desenvolvedores pudessem alterar a personalidade do companheiro ou encerrar o serviço, deixando-os sem poder sobre uma conexão da qual passaram a depender.

A pesquisa também revelou um paradoxo relacionado: perceber um companheiro de IA como emocionalmente capaz foi associado tanto a melhor bem-estar quanto a maior vulnerabilidade. A maior vulnerabilidade, por sua vez, foi associada a pior bem-estar. Houve benefícios também. Usuários que experimentaram seus companheiros como calorosos e atenciosos relataram melhor bem-estar e menos vulnerabilidade. As descobertas sugerem que conforto e insegurança podem coexistir nesses relacionamentos.

Os pesquisadores recomendam que as empresas consultem os usuários antes de alterar os aplicativos, ajudem-nos a lidar com relacionamentos interrompidos e lembrem claramente que companheiros de IA não experimentam emoções reais. Eles também sugerem que os desenvolvedores integrem recursos de proteção para aumentar a autoconfiança, as estratégias de enfrentamento e a autoestima dos usuários, o que os ajudaria a se apoiar nos aplicativos de IA sem se tornarem totalmente dependentes deles.